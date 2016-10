Memches: Polską rządzi ulica

W czwartek Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy antyaborcyjnej, który wcześniej skierował do prac w komisji. Wystarczyły głośne protesty uliczne, żeby PiS – formacja mająca w parlamencie większość – zmienił zdanie.

Jeśli jakaś siła polityczna straciła na całym zamieszaniu, to właśnie partia rządząca. I nie chodzi tu tylko o spadek notowań wśród wyborców.

PiS dowiódł, że w Polsce władzę może sprawować ulica. To nie argumenty przesądziły o tym, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego w kwestii projektu Ordo Iuris dokonało zwrotu o 180 stopni. Suwerenem nad Wisłą okazały się emocje tłumu, który dał sobie wmówić, że istotą nowej ustawy miałoby być karanie matek za aborcję, także w przypadku zagrożenia ich życia.

Tymczasem to właśnie do PiS należało rozwianie wątpliwości w tej sprawie. Partia rządząca, kierując projekt Ordo Iuris do komisji, miała wiele narzędzi, żeby go „ucywilizować". Mogła m.in. usunąć z niego kary dla matek – taki ruch byłby zresztą zgodny ze stanowiskiem Episkopatu Polski.

Tak się jednak nie stało. Zwolennicy rozszerzenia prawnej ochrony życia poczętego – zarówno środowiska pro-life, jak i poszczególni politycy – przegrali w zakresie komunikacji ze społeczeństwem. Dlaczego do znaczącej części Polaków nie przebiła się chociażby informacja, że w projekcie Ordo Iuris znalazły się też zapisy o finansowaniu przez państwo programu wsparcia dla rodzin i matek, które wychowują dzieci z tak zwanych trudnych ciąż?

W rezultacie wygrała ulica. Głos decydujący przypadł osobom, które nie chcą, żeby w Polsce rodziła się – by zacytować znaną celebrytkę – „kupa jakichś potwornych kalek, kupa bękartów, kupa dzieci z wadami". W tym cytacie pobrzmiewają eugeniczne zabobony przywodzące na myśl najbardziej mroczne karty XX-wiecznej historii Europy.

Kwestia prawa do aborcji nie może być jednak rozstrzygana na ulicy. O sprawach życia i śmierci nie powinny decydować emocje. Dlatego zwycięstwo ulicy jest wiadomością złą.

A swoją drogą, skoro PiS skapitulował przed uliczną tłuszczą w czarnych ciuchach, to przy okazji zaprzeczył opinii, że jest formacją autorytarną, a więc taką, której opozycja powinna się bać. >A6