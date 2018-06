Doradcy podatkowi: blaski i cienie noszenia togi - komentuje Wojciech Tumidalski

Doradcy podatkowi chcą stać się korporacją. Nosić togę, zdobyć nowy rynek dzięki uprawnieniu do stawania przed sądami w sprawach karnoskarbowych oraz ograniczyć możliwość zostania doradcą tylko dla ekonomistów i prawników. Dziś, jeśli zda się państwowy egzamin na doradcę z wykształcenia można być nawet muzykologiem.

Pomysły doradców idą wbrew idei deregulacji głoszonej przez Jarosława Gowina, gdy jeszcze był ministrem w rządzie PO-PSL. Chcą wydłużenia skróconego do sześciu miesięcy okresu praktyki zawodowej i upodobnienia jej do aplikacji prawniczej. Widać, krótszy kurs okazał się zbyt skąpy, żeby fachowo doradzać biznesowi w podatkach.Korporacje to nic strasznego, choć długo wmawiano, że są siedliskiem zła. Zmiany miałyby głęboki sens, gdyby oprócz podniesienia prestiżu zawodu i utrudnienia dostępu do niego autentyczną korzyść odczuł biznes. Powinien mieć pewność, że samorząd skupia fachowców o wysokich kompetencjach etycznych, a niegodni członkostwa są usuwani.Spełnienie marzeń byłoby, gdyby jeszcze przedsiębiorcy mogli liczyć na to, że przystawienie przez doradcę ich podatkowym decyzjom pieczęci w razie kłopotów zwolni ich z odpowiedzialności przed fiskusem. Brzmi atrakcyjnie, ale trudno oczekiwać, że skarbówka na takie pomysły spojrzy z entuzjazmem.Jeśli sprawa trafi do sądu, przedsiębiorca powinien móc skorzystać z fachowej pomocy doradcy podatkowego. Do obrony w sprawach karnoskarbowych uprawniony jest każdy adwokat czy radca prawny, ale niewielu z nich jest biegłych w podatkach. Dobrze więc, jeśli ta pula by się poszerzyła, choć pewnie samorządom prawniczym się to nie spodoba. Nikt nie lubi, gdy mu się wchodzi w szkodę.

A i tak wszystko zależy teraz od tego, czy władza pozwoli doradcom na takie samostanowienie, czy też – jak zwykle – sama będzie chciała urządzić im życie.