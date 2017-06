Pełnomocnicnik dla członka spółdzielni mieszkaniowej

Rozpoczęły się walne zgromadzenia o charakterze sprawozdawczym w spółdzielniach mieszkaniowych. Powszechna jest opinia, że każdy kto mieszka w zasobach spółdzielni może uczestniczyć w zebraniu. Jest to błędne. Prawo spółdzielcze precyzyjne wskazuje, kto może być uczestnikiem walnego zgromadzenia. Najważniejszymi uczestnikami są członkowie spółdzielni. Należy pamiętać, że członkostwo nie powstaje z mocy prawa po nabyciu lokalu w spółdzielni. Do jego uzyskania konieczne jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz podjęcie uchwały przez organ określony w statucie spółdzielni – zazwyczaj jest nim zarząd. Dane każdego członka umieszczone są w rejestrze członków. Każdy ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów i lokali.

Osobiście czy nie

Nie w każdej spółdzielni może brać udział w walnym zgromadzeniu pełnomocnik członka. Do końca czerwca 2011 r. prawo spółdzielcze niezależnie od zapisów statutowych nie dopuszczało udziału pełnomocnika na walnym zgromadzeniu. Na podstawie ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zmieniono art. 36 prawa spółdzielczego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 36 § 3 prawa spółdzielczego: Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Z przepisu tego wynika, że członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli statut spółdzielni to dopuszcza. Należy podkreślić, że nie w każdej spółdzielni ma to miejsce. W zakresie zapisów statutowych mamy kilka możliwości. Większość spółdzielni nie zmieniła zapisów po zmianie prawa i utrzymuje zapis wskazujący, że członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście. Wówczas udział pełnomocnika w walnym zgromadzeniu nie jest dopuszczalny. Najbardziej przejrzyste jest, gdy statut wyraźnie umożliwia udział pełnomocnika członka w walnym zgromadzeniu.

Statut może też nie zawierać żadnych zapisów dotyczących udziału pełnomocnika w walnym zgromadzeniu. W takiej sytuacji dopuszczalny jest udział pełnomocnika w walnym zgromadzeniu.

Jeżeli udział pełnomocnika jest dopuszczalny, to nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Spółdzielnia nie może wymagać pełnomocnictwa podpisanego osobiście w obecności jej pracownika albo poświadczonego przez notariusza lub innego urzędnika.

Trochę formalności

Pełnomocnictwo powinno być przekazane przed walnym zgromadzeniem albo bezpośrednio na zebraniu celem załączenia do protokołu. Najlepiej jeżeli w pełnomocnictwie wskazane jest uprawnienie do zastępowania członka na walnych zgromadzeniach określonej spółdzielni. Dopuszczalne jest ogólne umocowanie pełnomocnika do działania w spółdzielni lub do reprezentowania członka we wszystkich sprawach w spółdzielni.

Do udziału w walnym zgromadzeniu nie uprawnia pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do administrowania lokalem w zasobach spółdzielni lub błędne wskazanie uprawnienia do zastępowania w zebraniu wspólnoty, które jest innym tworem niż walne zgromadzenie.

Członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu. Nie dotyczy to spółdzielni liczących nie więcej niż dziesięciu członków, o ile statut nie stanowi inaczej. Pracownik spółdzielni mieszkaniowej nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu.

Dodatkowo członek spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. Jeżeli statut nie zawiera wymogów, jakie ma spełniać ekspert lub pomoc prawna, to spółdzielnia nie może ograniczać udziału tych osób.

W walnym zgromadzeniu dodatkowo mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

Autor jest radcą prawnym, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego