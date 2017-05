Polacy kupują mieszkania

W okresie styczeń-marzec 2017 r. do klientów trafiło 40344 mieszkań co oznacza prawie 8 procentowy wzrost w porównaniu do roku 2016 r. W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. roku wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 60234 mieszkań, czyli o ponad 40 proc. więcej niż 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 44206 co stanowi 28,9 proc. skok w górę. Liczby potwierdzają, że Polacy kupują coraz więcej mieszkań. Rośnie też ilość klientów gotówkowych. W 2016 r. takie zakupy stanowiły aż 60 proc. wszystkich transakcji na rynku pierwotnym – oceniam, że w 2017 udział wysokiego wkładu własnego czy bezpośrednio gotówkowego będzie jeszcze większy.

Potężnemu ożywieniu na rynku nieruchomości sprzyjają warunki makroekonomiczne: coraz niższe bezrobocie, wysokie zarobki oraz coraz większe zainteresowanie inwestorów, którzy kupują mieszkania pod wynajem co umożliwia nawet trzykrotnie wyższą rentowność niż lokaty bankowe. Ponadto rekordowo niskie stopy procentowe zachęcają do zaciągania kredytów hipotecznych. Wysoki popyt na rynku nieruchomości powoduje, że deweloperzy nabywają nowe tereny pod inwestycje.

Radius Projekt, kojarzony dotychczas z zakupem i adaptacją nieruchomości komercyjnych, także postawił na rynek lokali mieszkaniowych. To był dobry kierunek. Realizujemy dwie duże, kompleksowe inwestycje – w tym jedną na obszarze 8 hektarów - które są nie tylko budową bloków mieszkalnych, ale również budową całej infrastruktury handlowo użytkowej, nowych dróg, a w niedalekiej przyszłości poprowadzeniem komunikacji miejskiej. Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach Polacy równie chętnie będą nabywać nieruchomości, a rynek mieszkaniowy będzie rósł zarówno pod względem liczby sprzedawanych i budowanych mieszkań jak również pod względem wydawanych pozwoleń na budowę.