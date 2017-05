Przespane trzy dekady

Nominacji towarzyszył szczęk kajdanek zatrzaskiwanych na nadgarstkach kolejnych prawników podejrzanych o reprywatyzacyjne oszustwa. I informacja, że działania komisji nie będą tylko „teoretyczne". Ma to zagwarantować rozporządzenie Zbigniewa Ziobry, które zobowiązuje sądy w całym kraju do współpracy z komisją. Temida ma bezzwłocznie reagować, sankcjonując np. cofnięcie decyzji reprywatyzacyjnych czy blokując przejmowanie kolejnych kamienic.Z politycznego punktu widzenia sprawa została więc dopięta na ostatni guzik. Bo nie ulega wątpliwości, że głównym zadaniem komisji będzie zrobienie szumu wokół reprywatyzacyjnych patologii oraz ostateczne zatopienie Hanny Gronkiewicz-Waltz. I może jeszcze kilku jej partyjnych kolegów. Zresztą polityczny los pani prezydent został przesądzony już wcześniej. Obciąża ją nie tylko brak reakcji na patologie w Warszawie, ale również niejasności przy przejęciu jednej z kamienic przez jej najbliższą rodzinę. Komisja przypieczętuje zapewne jej upadek, starając się dodatkowo jak najbardziej obciążyć rachunek Platformy Obywatelskiej. Jeżeli przy okazji komisji Jakiego uda się jednak udowodnić, że w stolicy istniał polityczno-prawniczo-urzędniczy układ, odniesie wielki sukces i zupełnie zasłużenie zdobędzie polityczne punkty. Czy jest to prawdopodobne? Raczej stawiałbym na ustalenia prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, instytucji wyspecjalizowanych w prowadzeniu takich spraw.Nie miejmy natomiast złudzeń: komisja nie wyjaśni wszystkich reprywatyzacyjnych patologii, nie wyrówna też jednocześnie krzywd ofiarom czyścicieli kamienic. Takie deklaracje to czysta fantastyka, bo reprywatyzacja w stolicy to ponad cztery tysiące decyzji wykutych na zawiłych stanach prawnych w postępowaniach, które toczyły się dekadami. Aby prześwietlić je wszystkie, komisja złożona z dziewięciu osób plus społecznej rady musiałaby pracować non stop pewnie przez 40 lat, bez gwarancji na końcowy sukces.I to wydaje się najsłabszym punktem przedsięwzięcia. Szkoda, że PiS kieruje dziś całą energię na polityczną rozgrywkę, odsuwając od siebie konieczność systemowego i realnego rozwiązania problemu reprywatyzacji nie tylko w stolicy, ale w całym kraju.Polska jest jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który przez blisko trzy dekady nie przyjął ustawy reprywatyzacyjnej. Tym samym nie rozliczył się ostatecznie z przeszłością PRL. Działanie żadnej komisji nie przykryje tego wstydliwego faktu.