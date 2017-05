Warto inwestować w ekonomię wartości

Opisuje ona potrzeby ścisłych relacji pomiędzy biznesem, człowiekiem, społeczeństwem i kulturą. Moje doświadczenia potwierdzają, że w ekonomię wartości warto inwestować, a jej zasady wykuć na pamięć. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć, co się dzieje, gdy o wartościach w biznesie przestaje się pamiętać.

Kilka dni temu władze USA mocno potrząsnęły amerykańskim sektorem przewozów lotniczych. Zagroziły, że albo przewoźnicy sami błyskawicznie poprawią jakość obsługi, albo zrobi to przy pomocy regulacji prawnych Wuj Sam. A wtedy będzie boleć o wiele bardziej.

Groźba ta jest skutkiem afery linii lotniczych United Airlines. Każdy z nas zapewne widział szokujący film pokazujący brutalne wywlekanie z samolotu Davida Dao, Amerykanina wietnamskiego pochodzenia. Pasażera, który kupił bilet, został prawidłowo odprawiony, ale którego linie lotnicze nie chciały przewieźć. Film stał się hitem internetu i trafił do głównych wydań wiadomości telewizyjnych. Stał się walcem miażdżącym United Airlines. Akcje tych linii poszły w dół, a ostatecznie – w wyniku ugody – firma zapłaciła panu Dao milionowe odszkodowanie. Przy okazji media zalała fala doniesień i filmów dokumentujących bulwersujące zachowania personelu innych przewoźników lotniczych.

Co jest przyczyną wielkiego kryzysu, który obecnie linie lotnicze zmuszone są gorączkowo rozwiązywać? Ci, którzy wskażą jako winną załogę samolotu, którym miał lecieć pan Dao, powinni już dziś zarezerwować czas na udział w Open Eyes Economy Summit. I to obowiązkowo, bo popełnili poważny błąd! Zawiodła bowiem cała firma. Jej filozofię działania wyprano z ekonomii wartości, a to musiało prędzej czy później doprowadzić do katastrofy. I doprowadziło: overbooking z metody na przewiezienie większej liczby pasażerów stał się hazardową grą o wyciśnięcie jeszcze choćby kilku dolarów więcej. Załogę samolotu poddano presji punktualnego odlotu. Pasażerowie zaczęli być traktowani jak bydło, nie cofnięto się nawet przed wybijaniem swojemu klientowi zębów. Przypomnę – klientowi, który zapłacił za bilet, ale nie pozwolono mu skorzystać z zakupionego miejsca!

Przypadek United Airlines jest tym smutniejszy, że to właśnie USA były miejscem jednego z pierwszych głośnych skandali spowodowanych ignorowaniem ekonomii wartości. W latach 70. firma Ford wypuściła model Pinto, który miał pewien feler: w razie uderzenia w tył – pękał bak, benzyna chlustała na wszystkie strony, samochód płonął jak pochodnia. Zamiast jednak zorganizować akcję serwisową i poprawić auta, księgowi koncernu policzyli, że taniej będzie wypłacać odszkodowania rodzinom ewentualnych ofiar. Ta ignorująca ekonomię wartości strategia była nie tylko nieludzka – okazała się całkowicie błędna. Gdy sprawa ujrzała światło dzienne, Ford musiał zarówno wypłacić odszkodowania, jak i naprawiać auta. Firma straciła fortunę, a przy tym zszargała sobie opinię.

Dlatego zapraszam już dziś na nasz Open Eyes Economy Summit wraz z jego twórcą – prof. Jerzym Hausnerem. Ekonomia wartości to klucz do sukcesu, także finansowego. I lepiej się tego nauczyć na błędach cudzych niż własnych.