Woda najwyższej jakości dzięki innowacjom

Kazimierz Homa

Foto: materiały prasowe

Inteligentne zarządzanie, zrównoważone inwestycje oraz przyjazne nastawienie do klientów – to sprawia, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu może zaproponować wodę tańszą nawet o 30 proc. niż te same spółki ze Śląska i Małopolski.