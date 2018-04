Józef Okolski, Sonia Strzelecka o wyłączeniu klauzul umownych umożliwiających podwyższenie wynagrodzenia przez sąd

Czy wyłšczenie klauzul umownych umożliwiajšcych podwyższenie wynagrodzenia przez sšd w razie wyjštkowej zmiany okolicznoœci z kontraktów z GDDKiA jest działaniem uprawnionym – zastanawiajš się prawnicy.

W ostatnim czasie rozgorzała dyskusja, czy wyłšczenie klauzul umownych stanowišcych o możliwoœci sšdowego podwyższenia wynagrodzenia w razie wyjštkowej zmiany okolicznoœci w umowach zawieranych przez Generalnš Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z wykonawcami jest działaniem uprawnionym.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wštpliwoœci powstały w zwišzku z faktem, iż co do zasady strony umowy w ramach zasady swobody umów mogš wyłšczyć stosowanie tzw. klauzul rebus sic stantibus, jednak kontrakt z GDDKiA nie ma charakteru „zwykłej" umowy i nie podlega negocjacji. Wykonawca może podpisać umowę o treœci wskazanej przez GDDKiA albo jej nie podpisać, co oznacza rezygnację ze współpracy. Nie ma on żadnej realnej możliwoœci negocjacji jej postanowień. Powyższy sposób postępowania oznaczać powinien, że umowa powinna być uczciwa i sprawiedliwa dla obu stron kontraktu, zważywszy na fakt, iż wykonawca jest podmiotem słabszym ekonomicznie. W zwišzku z powyższym należy zastanowić się nad pytaniem, czy praktyka stosowana przez GDDKiA polegajšca na wyłšczeniu klauzul rebus sic stantibus, majšcych szczególnš doniosłoœć prawnš, jest zgodna z prawem i zasługuje na aprobatę.

Zmianš stosunków uzasadniajšcš stosowanie przepisu art. 3571 kodeksu cywilnego jest zmiana nadzwyczajna – wyjštkowa, normalnie niespotykana. Zgodnie z ostatniš liniš orzeczniczš SN również zasadnicza i zaskakujšca zmiana stanu prawnego (w tym stawek celnych i podatkowych) może uzasadniać stosowanie ww. normy prawnej. W trafnym ujęciu SN z wyr. z 5.12.2013 r. (V CSK 2/13, Legalis) – „za nadzwyczajnš zmianę stosunków należy zatem uznać takš, która niweczy kalkulację dokonywanš przez wykonawcę z uwzględnieniem zwykłego ryzyka kontraktowego". Podobnie w wyr. z 21 wrzeœnia 2011 r. (I CSK 727/10, Legalis) SN wskazał, że „przez nadzwyczajnš zmianę stosunków rozumieć należy stan rzeczy, na który składajš się okolicznoœci nieobjęte typowym ryzykiem umownym, majšce obiektywny charakter, a zatem niezależne od stron, czego one nie przewidywały przy zawieraniu umowy i nie miały podstaw do przewidzenia".

Roszczenie przyjmujšcego zamówienie ujęte w art. 632 § 2 kodeksu cywilnego (tzw. małej klauzuli rebus Sšdowe sic stantibus) stanowi wyjštek od reguły niezmiennoœci wynagrodzenia ryczałtowego. Jednym z przypadków zmiany stosunków jest np. gwałtowny wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Ochrona obrotu

Znaczenie zasad przewidujšcych uwzględnienie wpływu zmian okolicznoœci na zobowišzania kontraktowe w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. Współczesny klimat gospodarczy charakteryzuje się ogromnš dynamikš różnorodnych, niekiedy bardzo gwałtownych zmian, stšd też potrzeba uwzględniania dobrodziejstw ustawowych. Klauzula rebus sic stantibus ma przede wszystkim za zadanie wspierać pewnoœć i bezpieczeństwo obrotu w warunkach głębokich zakłóceń stosunków gospodarczych, w szczególnoœci między profesjonalnymi uczestnikami obrotu. Klauzula rebus sic stantibus (skoro sprawy przybrały taki obrót) stanowi nie tyle wyjštek, ile uzupełnienie zasady pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać). Adaptacja treœci zobowišzania do dynamicznie zmieniajšcych się okolicznoœci może być niezbędna dla zapewnienia wykonania zobowišzania oraz zachowania celu i ekonomicznego sensu umowy. W obliczu wystšpienia okolicznoœci nadzwyczajnych bezwzględnie rygorystyczne wypełnienie treœci zobowišzania mogłoby bowiem prowadzić do rezultatów rażšco krzywdzšcych dla jednej ze stron stosunku zobowišzaniowego.

Kształtowanie przez GDDKiA projektów umów w sposób przekreœlajšcy regulacje chronišce równowagę kontraktowš spowoduje pogłębienie i tak już dużego problemu braku wykonawców chętnych do realizacji zamówień w przewidywanych budżetach. Ponadto, wykonawcy będš proponować wyższe ceny, żeby kompensować ryzyko, które na siebie przyjmujš. Czy istnieje szansa na to, by GDDKiA uszanowała cywilnoprawne œrodki ochrony, którymi w sytuacjach nadzwyczajnych mogš zgodnie z kodeksem cywilnym posiłkować się wykonawcy? OdpowiedŸ na to pytanie wydaje się pozytywna.

W ostatnich dniach zapadło istotne orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 173/18) stanowišce, iż GDDKiA nie miała prawa usunšć z kontraktów przepisów umożliwiajšcych wykonawcom sšdowš zmianę umów. Jako przesłanki zmiany okolicznoœci o charakterze wyjštkowym wskazywano w postępowaniu następujšce sytuacje istniejšce na rynku: kumulacje inwestycji budowlanych z zakresu inżynierii lšdowej, deficyt materiałów oraz brak siły roboczej. Na aprobatę zasługuje uzasadnienie wydanego orzeczenia: „Przepisy, których stosowanie zostało uchylone w projekcie umowy, dotyczš sytuacji, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy. Wyjštkowoœć tych przepisów wyłšcza automatyzm ich stosowania. W ocenie Izby dyspozytywny charakter norm, na który kładł nacisk zamawiajšcy, nie uprawnia go do jednostronnego kształtowania stosunków w sposób, który odbiera stronom prawo do niezależnego, obiektywnego uregulowania przez sšd wyjštkowych sytuacji, nieprzewidzianych w umowie". Jak słusznie wskazano, nie można przerzucać na jednš stronę umowy konsekwencji zaistnienia sytuacji niespodziewanych. Ponadto, zdaniem KIO, odebranie wykonawcom praw do skorzystania z wymienionych przepisów kodeksu cywilnego obligowałoby ich do skalkulowania w cenie oferty ryzyk, których na etapie składania oferty nie byliby w stanie okreœlić, a to z kolei może skutkować nieporównywalnoœciš ofert. Rezygnacja z tych klauzul mogłaby wręcz skutkować naruszeniem uczciwej konkurencji, zważywszy że tylko wykonawcy posiadajšcy znaczne rezerwy finansowe, zezwalajšce na sfinansowanie ewentualnych strat powstałych w wyniku niemożliwych do przewidzenia sytuacji, będš mogli pozwolić sobie na złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Ponadto, zarówno art. 3571 k.c., jak i art. 632 § 2 k.c. zawierajš upoważnienie dokonania ewentualnych zmian jedynie dla sšdu, co dodatkowo wzmacnia poglšd o niedopuszczalnoœci wyłšczenia przedmiotowych klauzul.

Uczciwe postępowanie

Klauzule rebus sic stantibus chroniš zobowišzania kontraktowe przed niebezpieczeństwem ich degeneracji przy uwzględnieniu podstawowych wartoœci, takich jak sprawiedliwoœć i uczciwe postępowanie w stosunkach kontraktowych. Jego prawidłowe funkcjonowanie, nieograniczone przez restryktywne zabiegi interpretacyjne, ma wyjštkowe znaczenie. Z jednej strony pozwala na zapobieganie zrywaniu stosunków gospodarczych, z drugiej – na przywracanie tych, które podlegajš procesowi rozkładu, przyczyniajšc się do łagodzenia negatywnego wpływu tych zjawisk na rozwój obrotu gospodarczego. Ze względu na nadzwyczajnoœć oraz wyjštkowoœć wprowadzonych przez ustawodawcę klauzul nie należy się obawiać ich stosowania (poprzez ich umowne wyłšczanie) przez organy orzecznicze. W każdym przypadku sšd zobligowany jest do szczegółowego rozważenia zaistniałych okolicznoœci i jedynie w sytuacjach wyjštkowych będzie mógł skorzystać z nadanego mu uprawnienia do modyfikacji stosunków pomiędzy stronami danego zobowišzania. Umowne jednostronne wyłšczanie klauzul zdecydowanie nie stwarza równowagi kontraktowej. W przypadku pozbawienia strony braku sšdowej kontroli i przy niechęci kontrahenta do renegocjacji warunków umowy rosłoby prawdopodobieństwo, że strona nie wykona swojego zobowišzania w żaden sposób, co mogłoby mieć znaczšce konsekwencje w przypadku realizacji szczególnie dużych zamierzeń budowlanych nie tylko dla poszczególnych wykonawców, ale dla całej gospodarki. Z tych względów oraz majšc na uwadze ratio legis wprowadzonych norm, miejmy nadzieję, że zaistniałe praktyki odejdš w niepamięć i zastšpiš je uczciwe dla obu stron warunki umowne, by gospodarka dalej prężnie się rozwijała, a wykonawcy mogli spać spokojnie. ?

Józef Okolski jest profesorem w Akademii Leona KoŸmińskiego w Warszawie, a Sonia Strzelecka radcš prawnym w kancelarii Okolski, Niziołek – Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p.