Tomasz Pietryga: Nowy kryzys w obozie władzy

Grozi nam kolejny poważny kryzys na linii PiS – prezydent Andrzej Duda. Wiszšcy w powietrzu konflikt może doprowadzić do zawetowania niektórych zmian w ustawach sšdowych, które miały złagodzić spór z Brukselš o praworzšdnoœć w Polsce. Po poniedziałkowej wizycie wiceszefa Komisji Europejskiej prace parlamentarne przyspieszyły. Wiele wskazuje na to, że zmiany w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym, prawie o ustroju sšdów powszechnych oraz Sšdzie Najwyższym mogš być przyjęte przez parlament już w tym tygodniu.

Poprawki zgłoszone w œrodę zmniejszyły nieco prezydenckie kompetencje w kwestii sędziów odchodzšcych w stan spoczynku. W najnowszej wersji projektu to już nie Andrzej Duda, ale nowa Krajowa Rada Sšdownictwa będzie decydować o tym, czy sędziowie, którzy skończyli 65 lat, będš mogli dalej orzekać. Taki zwrot może oznaczać wycofanie się ze wzmocnienia głowy państwa.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jeœli zaœ chodzi o powoływanie asesorów, to mimo różnych zastrzeżeń wœród poprawek pozostała propozycja zmian, która umożliwia odwołanie się od decyzji głowy państwa. Dziœ obowišzujšca procedura zaczyna się od ministra sprawiedliwoœci, który przedstawia kandydatów do zaopiniowania KRS. Jeżeli opinia jest pozytywna, mogš oni zaczšć orzekać. Propozycja PiS mówiła, że ministra sprawiedliwoœci w tym procesie zastšpi prezydent. W efekcie to on będzie przedstawiał KRS wykaz mianowanych asesorów. Rada będzie mogła zgłosić sprzeciw, blokujšc prezydenckie decyzje. Problem w tym, że jest duża różnica pomiędzy umocowaniem konstytucyjnym ministra i głowy państwa. Sprzeciw wobec decyzji ministra nie budziłby zastrzeżeń, ale wobec prezydenta – już tak. I to spore.

Nie wiadomo, czy przyjęta konstrukcja to efekt œwiadomego działania czy też niechlujstwa legislacyjnego połšczonego z brakiem wyobraŸni. Gdyby jednak weszła w życie, oznaczałaby tylko tyle, że decyzje najważniejszej osoby w państwie, posiadajšcej najmocniejszy demokratyczny mandat zdobyty w bezpoœrednich wyborach, mogłyby być podważane przez hybrydowy polityczno-sędziowski organ, którego częœć członków wybiera Sejm.

Taka konstrukcja może rodzić poważne zastrzeżenia konstytucyjne i nie ma wštpliwoœci, że prezydent jš zawetuje, jeżeli zmiany trafiš na jego biurko. Inaczej bowiem sam ograniczałby swoje kompetencje.

Na razie zastrzeżenia Kancelarii Prezydenta nie znalazły z jakiegoœ powodu zrozumienia u posłów pracujšcych nad przepisami. To wszystko może doprowadzić do kolejnego poważnego kryzysu w obozie władzy, ale też obrócić w pył kompromis tak mozolnie wypracowywany z Brukselš.

Poprawianie reformy to niekończšca się historia >A14