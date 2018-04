Tomasz Pietryga: Bronisława Komorowskiego ofiara nadaremna

W dniu obchodów 8 rocznicy katastrofy smoleńskiej były prezydent Bronisław Komorowski ujawnił że został wezwany na przesłuchanie. Jego oœwiadczenie sprawiało wrażenie, (i tak też zostało przedstawione m.in. przez Gazetę Wyborczš), że jest osoba przeœladowanš przez reżim Jarosława Kaczyńskiego, który z jednej strony mówi o potrzebie jednoœci, w rocznicę tragedii z drugiej zaœ próbuje przeœladować politycznych przeciwników.

- Bardzo szybko dały o osobie znać nastroje wynikajšce z chęci politycznego rozegrania żałoby i całego dramatu. To trwa do dzisiaj – mówił w rozmowie z Polsat News były prezydent w kontekœcie 8. rocznicy. Tłumaczył, też że do dzisiaj trwajš straszne oskarżenia o zdradę, zamach, spisek przeciwko prezydentowi. Sš do tej pory œcišgani po prokuraturach politycy poprzedniej ekipy. Ja też się wybieram w najbliższym czasie do prokuratury, będę przesłuchiwany To osobiœcie boli, ale jest dramatycznym dysonansem w stosunku do wspólnotowego przeżywania żałoby w pierwszych dniach – powiedział Bronisław Komorowski.

Problem polega jednak na tym, że jak wynika z akt œledztwa prezydent Komorowski został wezwany do złożenia zeznań w charakterze œwiadka już 21 grudnia 2017 r. Termin wyznaczono wtedy, zgodnie z planem przyjętego œledztwa na 12 kwietnia. A chodzi o sprawę niedopełnienia obowišzków przez funkcjonariuszy publicznych bezpoœrednio po katastrofie w Smoleńsku. Obejmuje ono m.in. ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy nie uczestniczyli na terenie Federacji Rosyjskiej w sekcjach 95 ofiar katastrofy smoleńskiej ani nie wnioskowali o ich dopuszczenie do tych sekcji. Nie nakazali również przeprowadzenia sekcji bezpoœrednio po przewiezieniu ciał ofiar do Polski.

Ujawnianie tego faktu w rocznicę katastrofy, i stwarzanie pozorów osoby politycznie przeœladowanej chyba jednak nie przystoi byłemu Prezydentowi RP.