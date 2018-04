Reforma Sądu Najwyższego z opóźnieniem - komentuje Tomasz Pietryga

Wiele wskazuje na to, że reforma Sšdu Najwyższego będzie miała poœlizg. SN cišgle nie jest przygotowany ani organizacyjnie, ani finansowo do wypełniania nowych obowišzków. Chodzi o działanie nowo powołanych izb: Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej.

Problemem sš nie tylko niedocišgnięcia techniczne i warunki lokalowe, ale też postawa pierwszej prezes Sšdu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf, która zwleka ze zwołaniem pierwszego posiedzenia nowo powołanej Krajowej Rady Sšdownictwa. Tymczasem to w jej rękach znajdujš się klucze do otwarcia faktycznej reformy SN. To do niej zgodnie z ustawš majš się zgłaszać kandydaci do nowych izb w SN, ona też zajmie się ich opiniowaniem i przedstawianiem prezydentowi do nominacji.

Przynajmniej teoretycznie taki stan rzeczy może potrwać aż do 3 lipca. Wprawdzie prof. Małgorzata Gersdorf zapowiedziała, że zwoła posiedzenie KRS, nie okreœliła jednak kiedy, można więc zakładać, że zrobi to tuż przed odejœciem w stan spoczynku (co już zapowiedziała), czyli na poczštku lipca.

Znajšc logikę działania PiS choćby z postępowania wobec Trybunału Konstytucyjnego, posłowie raczej nie będš się zdawać na łaskę czy niełaskę pierwszej prezes i w najbliższym czasie mogš się pojawić kolejne tzw. ustawy naprawcze, które przyspieszš zwołanie posiedzenia KRS i wybór jej przewodniczšcego. Na chwilę pojawił się nawet pomysł, aby zrobiła to prezes TK lub najstarszy sędzia. Parlamentarna większoœć, jakš ma PiS, daje jej spore pole manewru.

Pytanie, jak mocna będzie determinacja, aby szybko wdrażać zmiany. Ważny jest również dialog prowadzony z Brukselš.

Oprócz zwlekania ze zwołaniem posiedzenia KRS przez pierwszš prezes sędziowie majš iluzoryczne możliwoœci przeciwdziałania zmianom, tym bardziej że ustawowy zegar już bije i w cišgu miesišca niemal 40 proc. z nich będzie musiało się okreœlić, czy chcš funkcjonować w nowej rzeczywistoœci, czy też wzorem prof. Gersdorf odejœć w stan spoczynku.