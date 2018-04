Mateusz Rzemek: Sędzia frankowicz świętszy od papieża

Normalnie powinien wystarczyć choćby cień podejrzenia, że sędzia może być stronniczy przy rozpatrywaniu sporu, aby on sam wyłšczył się z takiego procesu. To przecież oczywiste, że w sprawach kredytów we frankach wyroków nie powinni wydawać sędziowie sami takowe spłacajšcy.

Pozostanie przez frankowicza w składzie sšdu orzekajšcego o unieważnieniu kredytu we frankach, zacišgniętego nawet w innym banku, może sprawić, że taki wyrok stanie się bezużyteczny. Zamiast tworzyć linię orzecznictwa korzystnš dla klientów nacišgniętych przez banki na toksyczne produkty finansowe, może zostać w każdej chwili unieważniony przez prawników banków przed Sšdem Najwyższym czy Trybunałem Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Tymczasem, jak to zwykle u nas bywa, podstawowe zasady prawa, etyki zawodowej i zwykłej moralnoœci nie wystarczajš, bo sędziowie prywatnie spłacajšcy kredyty we frankach cišgle orzekajš w sprawach frankowiczów. Nawet jeœli pojawiały się wštpliwoœci w tym zakresie, to inny skład sšdu utwierdził ich w przekonaniu, że wszystko jest w porzšdku. Może ci inni sędziowie doszli do wniosku, że skoro kolega spłacał w poprzednich latach coraz wyższe raty kredytu we frankach, to musiał wgryŸć się w temat i teraz łatwiej będzie mu zrozumieć, o co chodzi w całym tym zamieszaniu... Tyle że nawet sędzia o najczystszym sercu i nieskazitelnym sumieniu powodowany osobistym podejœciem do sprawy będzie stronniczy przy jej rozpatrywaniu. I może nawet tego nie zauważyć.

Dziwi taka beztroska sędziów, bo jak widać, niektórym coraz dalej do korony zawodów prawniczych. Problem, z którym się mierzš, jest przecież znany od tysięcy lat. Już starożytni Rzymianie przyjęli genialnš w swej prostocie zasadę, którš każdy student wkuwa na pamięć na pierwszym roku prawa: „Nikt nie może być sędziš we własnej sprawie". Wychodzi na to, że takie najprostsze zasady cišgle trzeba przypominać. Š?