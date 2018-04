Stabilny partner zamiast prymusa - Tomasz Pietryga komentuje wizytę Fransa Timmermansa w Polsce

Nieczęsto się zdarza, aby unijny polityk, przyjeżdżajšc nad Wisłę, spotykał się w cišgu jednego dnia z czołówkš władzy politycznej i sšdowniczej. A tak się stało podczas wtorkowej wizyty Fransa Timmermansa. Pokazuje to, jak ważna była ona dla polityków obozu władzy, starajšcych się zakopać topór wojenny z Brukselš.

Wtorkowa wizyta nie przyniosła żadnego przełomu, jednak sam fakt, że do niej doszło i że przebiegła w dobrej atmosferze, to już sporo. Można jš traktować jako kolejny dyplomatyczny krok w wygaszaniu sporu Unii z Polskš, po pozytywnych gestach szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera i czołowych polityków niemieckich.

Cieszy również, że polscy politycy sprawniej zaczęli posługiwać się językiem dyplomacji, chowajšc nierzadko siermiężnš retorykę szytš pod swój najtwardszy elektorat. A sentymentalizm i slogany „o wstawaniu z kolan" zastępuje pragmatyzm i tzw. Realpolitik. I to, jak się okazuje, bez szkody dla takich œwiętoœci, jak suwerennoœć czy racja stanu.

Ta elastycznoœć była potrzebna od dawna. Dziœ zaczyna coraz bardziej zastępować toporny dogmat „ani kroku w tył". To też znak, że rzšdzšca prawica ma już za sobš pewien trudny etap politycznego dojrzewania, oswajania się ze zdobytš władzš. Roœnie œwiadomoœć, że częœciš europejskiego organizmu staliœmy się dobrowolnie, przyjmujšc całe dobrodziejstwo inwentarza.

Wizyta komisarza Timmermansa odbyła się zaledwie tydzień od wejœcia w życie radykalnej reformy Sšdu Najwyższego. Nie spodziewam się dziœ gwałtownych ustępstw PiS. Nic nie wskazuje na to, żeby reforma została zatrzymana. Dla PiS wycofanie się z niej, jak i wczeœniejszych (dotyczšcych TK czy KRS) jest politycznie nie do pomyœlenia. Prawica w te reformy zainwestowała bardzo wiele, rozbudzajšc potężne oczekiwania elektoratu. Gwałtowna wolta mogłaby skutkować przegranymi wyborami.

Œwiadomoœć tej sytuacji ma też Bruksela, dlatego nie ma sensu zerojedynkowa postawa, jakš prezentował wczeœniej Timmermans, domagajšc się zawrócenia reform. Będš więc małe kroki i małe ustępstwa Warszawy, dotyczšce m.in. wieku emerytalnego, kompetencji ministra sprawiedliwoœci i prezydenta wobec sędziów, publikacji wyroków TK – nieburzšce szkieletu reform, których głównym celem na tym etapie jest wymiana sędziowskich elit. W zamian Bruksela zyska sojusznika. Duże, ważne państwo w Europie Œrodkowo-Wschodniej, którego władze ustawione sš nie bokiem, ale frontem do instytucji unijnych. Państwo, z którym można dyskutować o przyszłoœci pogršżonej w problemach Europy, bez koniecznoœci wypychania go na obrzeża zachodniej cywilizacji, na których czajš się radykalizmy odrzuconych. To cena posiadania u boku stabilnego partnera.

Cała sprawa ma jeszcze aspekt podmiotowoœci krajów postkomunistycznych. Bruksela zaczyna rozumieć, że czas prowadzonych za rękę „prymusów" minšł. Kraje naszego regionu okrzepły i zdolne sš już do prowadzenia samodzielnej polityki, zgodnej z własnym interesem. A w tej sytuacji właœciwsze jest partnerstwo niż protekcjonalny ton.