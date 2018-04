Przepisy cyrylicą przez PiS pisane - Grzegorz Makowski i Marcin Waszak o projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Filozofia projektu ustawy o jawnoœci życia publicznego i rosyjska ustawa o zwalczaniu korupcji sš podobne. Obie sš wyrazem braku zaufania państwa do sektora prywatnego i mentalnoœci autorów, bliższej Wschodowi niż Zachodowi – piszš eksperci Fundacji im. Stefana Batorego.

Różne œrodowiska eksperckie i organizacje społeczne od lat przekonujš kolejne rzšdy do przyjęcia ustawy chronišcej sygnalistów, czyli osoby, które w dobrej wierze, w interesie publicznym zgłaszajš nieprawidłowoœci w swoich miejscach pracy, w efekcie czego najczęœciej spotykajš się z niezrozumieniem i retorsjami. Takie ustawodawstwo od ponad wieku obowišzuje w USA, a od niedawna także m.in. we Francji, w Szwecji, we Włoszech czy na Słowacji.

Niestety, w Polsce rzšdy unikały podjęcia tematu, twierdzšc, że albo jest on nieistotny, albo za trudny, albo że nie trzeba regulacji, bo pracowników wystarczajšco chroni kodeks pracy – co jest oczywistš nieprawdš.

Aż przyszedł 23 paŸdziernika 2017 r. Tego dnia minister koordynator ds. służb specjalnych ogłosił z wielkš pompš projekt ustawy o jawnoœci życia publicznego, zawierajšcy także przepisy o sygnalistach. Na razie to tylko projekt, ale z punktu widzenia sygnalistów dobrze by było, gdyby pozostał w szufladzie. Jeœli wejdzie w życie tylko im zaszkodzi.

Jawnoœciš w sygnalistów

Już to, że za pisanie prawa do ochrony sygnalistów wzięły się służby specjalne, nie wróżyło dobrze. Efekt tej twórczoœci okazał się taki, jak można było się spodziewać – przepisy nie majš nic wspólnego z ochronš sygnalistów. Definicja z projektu sprowadza takš osobę do roli podejmujšcego współpracę z wymiarem sprawiedliwoœci jako informator.

Tymczasem zgodnie z wszelkimi tradycjami prawnymi i standardami międzynarodowymi sygnaliœci to ludzie, którzy ujawniajš nieprawidłowoœci w swoim miejscu pracy – przede wszystkim pracodawcom, a dopiero gdy nie spotykajš się ze zrozumieniem, idš na zewnštrz – do mediów i organów œcigania. Nacisk jest położony na obowišzek tworzenia specjalnych systemów zgłaszania nadużyć, reagowania na nie i ochrony tożsamoœci sygnalistów w miejscach pracy. Majš być wbudowane w kulturę organizacyjnš, tworzyć odpowiednie œrodowisko etyczne i budować klimat zaufania, ale też braku tolerancji wobec nadużyć.

We wszystkich istniejšcych ustawodawstwach sygnaliœci sš objęci ochronš niezależnych sšdów. Tymczasem zgodnie z rzšdowym projektem jedynš instancjš orzekajšcš całkowicie arbitralnie, kto może być „sygnalistš", a kto nie, jest prokurator. On ma też „chronić" informatora, ingerujšc głęboko w stosunki pracy – arbitralnie decydujšc, czy pracodawca może zmieniać mu warunki pracy.

Zgodnie z projektowanymi przepisami chronieni majš być jedynie ci, którzy poinformujš o wšskiej kategorii przestępstw korupcyjnych. Ludzie chcšcy zapobiec innym przestępstwom czy sytuacjom niekryminalnym ochrony nie dostanš.

To nic innego jak propozycja nowej kategorii osobowych Ÿródeł informacji dla organów œcigania opatrzonej etykietš „sygnalisty". Można by napisać wiele jak złe sš to pomysły, ale z braku miejsca poprzestańmy na najważniejszych zastrzeżeniach.

Rosyjski œlad

Gdy analizowaliœmy rzšdowe pomysły, zachodziliœmy w głowę, skšd w ogóle mogły się wzišć. Nawet na Węgrzech, w które tak zapatrzone jest PiS, ustawa o ochronie sygnalistów, co prawda mocno krytykowana, nie odbiega od standardów międzynarodowych. Stšd wydawało nam się, że jedyne wzorce autorów to Rosja.

O konsultacje poprosiliœmy Denisa Primakova, wieloletniego współpracownika Transparency International w Rosji. Okazało się, że nawet tam nie wymyœlono czegoœ tak radykalnego, choć pewne podobieństwa da się zauważyć. Od 2013 r. obowišzuje tam tzw. ustawa o zwalczaniu korupcji. Przewiduje ona pewnš ochronę dla pracowników instytucji publicznych, zgłaszajšcych nadużycia – przed zwolnieniem i retorsjami, ale tylko przez rok. Mogš uzyskać też pomoc prawnš. W tej procedurze, podobnie jak u nas, pojawia się prokurator. Ale decyzja jest podejmowana kolektywnie przez specjalne komisje ds. etyki i konfliktu interesów, działajšce wewnštrz urzędów. Udział prokuratora nie jest obligatoryjny i nie ma on rozstrzygajšcego głosu w komisji.

Filozofia przepisów polskich i rosyjskich jest podobna – to wyraz braku zaufania, że pracodawcy sami mogš być etyczni wobec pracowników – musi ich pilnować prokurator. Polski projekt idzie o wiele dalej: prokurator całkowicie samodzielnie i arbitralnie ma decydować, kogo chronić, a nasze przepisy majš obejmować nie tylko sektor publiczny, ale i prywatny, co tworzy ogromne pole do ingerencji i nadużyć państwa wobec obywateli. W każdym razie, porównanie to ponownie pokazuje, że mentalnoœć projektodawców jest bliższa Wschodowi niż Zachodowi.

Dyrektywa coraz bliżej, rzšdu to nie obchodzi

Presję ws. wspólnych standardów ochrony sygnalistów wywierajš europejskie zwišzki zawodowe, organizacje społeczne i media. Latem 2017 r. do instytucji unijnych złożono petycję z ponad 81 tysišcami podpisów. Projekt dyrektywy przedstawiła frakcja Zielonych w Parlamencie Europejskim.

Także w zeszłym roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne w sprawie możliwoœci przyjęcia dyrektywy. Wzięło w nich udział ponad 5 tys. osób, instytucji i organizacji. 99,6 proc. tych, którzy wzięli udział w unijnych konsultacjach była zdania, że sygnaliœci powinni być systemowo chronieni. Wœród kluczowych elementów, na pierwszych trzech miejscach wymieniono ochronę przed represjami w miejscu pracy; na etapie wyjaœniania, czy do nadużycia doszło, oraz ochronę w sytuacji ujawnienia nieprawidłowoœci do opinii publicznej, np. poprzez media. W pytaniu, co ma największe znaczenie dla efektywnej ochrony przed represjami w miejscu pracy, najczęœciej wskazywano gwarancje poufnoœci danych sygnalistów.

Co ciekawe, jedynš polskš instytucjš publicznš, która wzięła udział w tych konsultacjach było Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Resort przyznał, że działanie w interesie publicznym nie może być karane, a system ochrony sygnalistów powinien zapewniać poufnoœć zgłaszajšcym. To istotna rozbieżnoœć z propozycjami ministra koordynatora ds. służb specjalnych. Według nich sygnalista, czy raczej quasi-œwiadek, miałby przecież składać prokuratorowi quasi-zeznania pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej. Jego tożsamoœć byłaby ujawniana po uznaniu go za sygnalistę. A zatem, informujšc, choćby w najlepszej wierze i w interesie publicznym, traciłby on anonimowoœć i narażałby się na oskarżenie z tytułu składania fałszywych zeznań, gdyby jego informacje okazały się niesatysfakcjonujšce dla prokuratora.

Dyrektywy o sygnalistach na razie nie ma, ale za sprawš innych unijnych przepisów w wybranych sektorach istniejš już regulacje chronišce sygnalistów, czego przykładem jest rynek finansowy, czy sektor wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego z dna morskiego. Wyjštek dla sygnalistów przewiduje też dyrektywa o ochronie tajemnicy handlowej, która wyłšcza ich spod odpowiedzialnoœci w przypadku ujawnienia tajemnicy firmy powišzanej z informacjš o nieprawidłowoœciach na szkodę interesu publicznego. Kraje UE zobligowano do wprowadzenia podobnych gwarancji ochrony dla zgłaszania przypadków naruszeń dyrektywy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. W œlad za unijnymi wymogami, w polskim prawie wprowadzono m.in. obowišzek posiadania przez banki i firmy inwestycyjne procedur umożliwiajšcych anonimowe zgłaszanie przez pracowników przypadków łamania prawa i odpowiednich regulacji wewnętrznych (tzw. whistleblowers' schemes). Gdy powstawał ten tekst, w Sejmie znajdował się œwieży projekt ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który przewidywał obowišzek wdrażania takich procedur przez wszystkie podmioty objęte tš regulacjš.

Mamy więc do czynienia z fragmentaryzacjš przepisów o sygnalistach. Pracownicy jednych sektorów sš chronieni, innych nie. Narastajš nierównoœci. Unia to widzi i przyjęcie dyrektywy o powszechnych standardach minimum to kwestia czasu. Tym bardziej że skala i charakter nieprawidłowoœci ujawnianych przez sygnalistów coraz częœciej ma charakter transgraniczny. Przykładem jest afera LuxLeaks. Dotyczy ona korupcyjnego systemu unikania podatków, który powstał w Luksemburgu, przy udziale PricewaterhouseCoopers. Kluczowš rolę odegrał tu sygnalista – Antoine Deltour, pracownik PwC, który ujawnił nieprawidłowoœci.

Grzegorz Makowski jest dyrektorem programu Odpowiedzialne Państwo w Fundacji im. Batorego

Marcin Waszak jest ekspertem tego programu