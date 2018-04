Anna Wojda: Cesarz Fiskus Łaskawy

Gdy spojrzymy na statystyki, rzucajš się w oczy dwa wskaŸniki. Pierwszy: liczba kontroli celno-skarbowych maleje. Drugi: trwajš œrednio 117 dni. Skoro œrednio, to znaczy, że bywajš krótsze. Niestety, sš także dłuższe. Kłopot w tym, że w myœl przepisów powinny być zakończone bez zbędnej zwłoki, nie póŸniej niż w trzy miesišce.

Fiskus ma jednak pomysł, jak sobie z tym problemem poradzić, a przy okazji ułatwić życie podatnikom. W końcu nie od dziœ wiadomo, że kontrola to symbol nieuchronnoœci. Nie da się z niš negocjować, do tego trzeba z niš jakoœ żyć, a potrafi być ucišżliwa. Dlatego skarbówka wpadła na œmiały i nowatorski pomysł, jak kontrole skrócić. Nie łudŸcie się jednak, drodzy Czytelnicy, że fiskus przyspieszy tempo przeglšdania dokumentów. Co to, to nie! Proponuje, by podatnik sam się podłożył skarbówce. Skróci to jego męki, bo cel – odnalezienie uchybień podatkowych – zostanie osišgnięty od razu. W nagrodę podatnik może liczyć na łagodnoœć przy wymierzaniu kary za podatkowe przewinienia.

Pomysł genialny, majšcy w sobie coœ z cesarskiej łaskawoœci. Fiskus oferuje łagodnoœć. Wystarczy się przyznać.

To teraz czas na ocenę pomysłu. Drogi fiskusie. Przyjmij do wiadomoœci, że podatnik nie musi sam na siebie donosić. Nie ma takiego obowišzku. Może się przecież zdarzyć, że jest niewinny. A to utrudni mu poinformowanie o własnym występku.

Prawdziwym problemem – co pokazujš statystyki – jest przewlekłoœć kontroli. Prostym rozwišzaniem zaœ jest albo szybsze zwijanie się kontrolerów, albo zostawienie podatnika w spokoju, jeœli pracownicy fiskusa w rozsšdnym terminie nie potrafiš znaleŸć błędu.

Niech każdy robi to, co do niego należy. Podatnik ma płacić podatki, a fiskus kontrolować. I to sprawnie. Jeœli nie potrafi wyrobić się w terminie, może to znaczyć jedno: że szuka dziury w całym. I zamiast wykonywać swe zadania, zwyczajnie nęka czy to przedsiębiorcę, czy zwykłego podatnika. Fanaberie władcy, które poddani musieli znosić w zamierzchłej przeszłoœci, odeszły do lamusa. Mamy czasy współczesne. Chyba że się mylę... Š?