Krzysztof Szczucki: dlaczego Andrzej Duda zawetował ustawę degradacyjną

Krzysztof Szczucki: dlaczego Andrzej Duda zawetował ustawę degradacyjnš Andrzej Duda Fotorzepa, Robert Gardziński

Krzysztof Szczucki

Już w trakcie prac nad ustawš degradacyjnš Andrzej Duda zgłaszał koniecznoœć modyfikacji niektórych rozwišzań. Sš przecież możliwoœci, by wyposażyć go w odpowiednie do tego narzędzia – zauważa ekspert.

W ubiegły pištek prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze tzw. ustawy degradacyjnej i skieruje jš do Sejmu w celu ponownego rozpatrzenia. Mówišc językiem popularnym, ustawa została zawetowana. Pocišga to za sobš poważne prawdopodobieństwo, że ustawa ta, przynajmniej w tej postaci, nie wejdzie w życie. Poniżej dalsza częœć artykułu Motywy decyzji Dyskusja, która rozgorzała niezwłocznie po wygłoszeniu oœwiadczenia przez prezydenta, pozwala na podniesienie dwóch istotnych zagadnień, z których każde ma odniesienie konstytucyjne. Można mieć wrażenie, że wielu spoœród wypowiadajšcych się na ten temat krytyków oraz zwolenników weta, nie tylko nie zapoznało się z motywami towarzyszšcymi prezydentowi, ale także nie przeczytało samej ustawy. Konieczne wydaje się zastanowienie nad samym modelem odpowiedzialnoœci przyjętym w ustawie. Decyzja prezydenta może być też dobrym punktem wyjœcia do dalej idšcego namysłu ustrojowego. Nie ma wštpliwoœci, że sprawcy czynów opisanych w ustawie degradacyjnej zachowywali się w sposób karygodny, charakteryzujšcy się bardzo wysokim stopniem szkodliwoœci społecznej. Można powiedzieć, że swoim postępowaniem naruszali podstawowe wartoœci cywilizacji europejskiej, w niektórych aspektach zbliżajšc się nawet do sprawców zbrodni osšdzonych po II wojnie œwiatowej. Nie można inaczej ocenić zachowania tych, którzy wydawali rozkazy użycia broni palnej wobec ludnoœci cywilnej czy też dopuszczali się przeœladowań żołnierzy ze względu na wyznawanš religię lub pochodzenie. Każdemu jednak człowiekowi, niezależnie od jego najbardziej negatywnych zachowań, przysługuje przymiot godnoœci, a więc i pewne prawa podstawowe. Można było osišgnšć ten sam efekt, a więc doprowadzić do wymierzenia, przynajmniej w sferze symbolicznej, sprawiedliwoœci za wymienione w ustawie czyny, z zachowaniem prawa do obrony oraz innych podstawowych gwarancji, które charakteryzujš państwo demokratyczne oparte na wartoœciach chrzeœcijańskich. Nie chodzi nam przecież o zaprowadzenie moralnoœci zwycięzców, ale opartej na godnoœci człowieka i sprawiedliwoœci. Zatem i prawo powinno odpowiadać tym wartoœciom. Poparcie dla weta wcale nie musi oznaczać krytyki wobec idei pocišgnięcia do odpowiedzialnoœci, polegajšcej w tym wypadku na degradacji sprawców zbrodni komunistycznych. Wcišż odzyskujemy swojš œwiadomoœć historycznš, w PRL zakłamywanš, a póŸniej, w pierwszych dekadach wolnoœci, spychanš na dalszy plan jako coœ wstydliwego i niepotrzebnego. Wyglšda na to, i to też powinna silnie odzwierciedlać nowa konstytucja, że jako naród nie chcemy budować naszej przyszłoœci bez jej wyraŸnego osadzenia w tożsamoœci historycznej, nawet jeżeli nie zawsze były to zdarzenia napawajšce naród dumš. Konieczne zmiany Wbrew niektórym głosom, nie można zgodzić się z tezš, że historia może obejœć się bez prawa, zwłaszcza historia tak bliska. Jak można ukazywać krzywdy wyrzšdzone Polakom w okresie PRL, jeżeli ich sprawcy nie doczekali się wymierzenia im sprawiedliwoœci? Nie można dokonać historycznej krytyki zbrodni popełnianych w poprzednim systemie, jeżeli nie wycišgnięto odpowiednich konsekwencji prawnych. Wymierzanie sprawiedliwoœci powinno jednak dokonać się w sposób przemyœlany, pozwalajšcy uniknšć ryzyka błędu, który mógłby spowodować jeszcze większš niesprawiedliwoœć. W swoim oœwiadczeniu zapowiadajšcym odmowę podpisania ustawy prezydent RP powiedział, że już w trakcie prac nad ustawš zgłaszał za poœrednictwem swoich ministrów koniecznoœć modyfikacji przyjmowanych rozwišzań. Głosy takie płynęły nie tylko od prezydenta. W Senacie bardzo ważnš poprawkę proponował prof. Jan Żaryn. Proces ustawodawczy był jednak już tak zaawansowany, że żadne pomysły udoskonalajšce rozwišzania zawarte w akcie prawnym nie były brane pod uwagę. Ta ustawa mogła być uchwalona w brzmieniu, które byłoby do zaakceptowania przez znacznie więcej œrodowisk, a jednoczeœnie realizowałaby wszystkie cele projektodawców. Jest wiele możliwoœci Skłania to do refleksji, że proces ustawodawczy powinien być przemyœlany na nowo. Zbyt łatwa wydaje się teza, że pojawiajšce się problemy to nie kwestia niedoskonałej konstytucji, ale ludzi, którzy jš stosujš. Warto poszukiwać lepszych rozwišzań, które spowodujš, że władza polityczna będzie mogła realizować swoje cele poparte przez wyborców, ale będzie to czyniła w sposób gwarantujšcy lepszš jakoœć uchwalanego prawa. Dobrym rozwišzaniem wydaje się być wprowadzenie do ustawy zasadniczej obowišzku prowadzenia konsultacji społecznych, pobudzajšcych œwiadomoœć politycznš i prawnš obywateli, i jednoczeœnie gwarantujšcych adekwatnoœć uchwalanych rozwišzań. Warto rozważyć także zachowanie obligatoryjnych odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi czytaniami projektu. Osobnš kwestiš do rozważenia jest także możliwoœć wyposażenia głowy państwa w narzędzia pozwalajšce uzyskać większy wpływ na treœć uchwalanego prawa, chociażby poprzez prawo do zgłaszania poprawek. Możliwych rozwišzań jest bardzo dużo. ? Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego oraz głównym specjalistš w Kancelarii Prezydenta RP Przedstawione w tekœcie tezy stanowiš wyłšcznie poglšdy autora 30.03.2018 Prezydent zawetował ustawę degradacyjnš 12.03.2018 Maksymilian Stanulewicz: Degradacje nieżyjšcych – pr... 08.03.2018 Ustawa degradacyjna przyjęta przez Senat 06.03.2018 Ustawa degradacyjna uchwalona przez Sejm

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ