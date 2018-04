Andrzej Nogal: Dobra zmiana w warszawskiej Radzie Adwokackiej

Stołeczna palestra ujawniła w końcu dramatyczny stan finansów izbowych po rocznych rzšdach Mikołaja Pietrzaka. Szacuje się, że ogólny wzrost wydatków na pracowników administracyjnych wyniesie 1/10 budżetu Rady – pisze adwokat.

Wielu stołecznych adwokatów przyjęło z zadowoleniem wybór jesieniš 2016 r. Mikołaja Pietrzaka na dziekana warszawskiej Rady Adwokackiej. Liczono, że mimo młodego wieku podniesie standardy zarzšdzania Izbš Warszawskš. Zamiast tego nastšpiła istna eksplozja wydatków na administrację, a rozdawnictwo adwokackich pieniędzy sięgnęło nienotowanych wyżyn.

Warszawski samorzšd adwokacki od dawna nie ma szczęœcia do swoich zarzšdców. Wiosnš 2016 r. wybory wygrała zorganizowana ad hoc drużyna dziekana Grzegorza M., która objęła całoœć funkcji w warszawskim samorzšdzie adwokackim. Obiecywał przywrócenie wysokich standardów moralnych i energiczne zarzšdzanie stołecznš izbš. Wielu w to uwierzyło. Kilka miesięcy póŸniej dziekan, zamieszany w aferę reprywatyzacyjnš, podał się do dymisji. Przebywa w areszcie tymczasowym, ale jego ludzie pozostali u władzy, w tym rekomendowana przez Grzegorza M. wicedziekan Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. W pełnieniu urzędu nie przeszkodziła opinia komisji etyki Naczelnej Rady Adwokackiej, że wicedziekan naruszyła rażšco zasady reklamowe, powołujšc się na swej stronie internetowej na fakt pełnienia przez swych członków funkcji w sšdach i urzędach państwowych. Choć komisja etyki napisała, że to „oznacza tyleż jednoznacznš, co nagannš ofertę poprowadzenia spraw na zasadach kumoterskich lub, co gorsza, korupcyjnych". Niemniej jednak jej koledzy uznali, że zasady etyczne sš ustalone dla maluczkich, a nie dla p. wicedziekan. Nie ma więc przeszkód, aby wcišż piastowała urzšd dziekana oraz jako przewodniczšca komisji kształcenia aplikantów dbała o poziom etyczny młodego pokolenia adwokatów.

Na zorganizowanych pospiesznie wyborach jesieniš 2016 r. „partia władzy" wysunęła kandydaturę na dziekana adw. Mikołaja Pietrzaka cieszšcego się sławš znanego obrońcy praw człowieka. Z wdzięcznoœci nowy dziekan pozostawił bez zmian prezydium ORA, powołane przez dziekana Grzegorza M. Teraz, po ponad roku samodzielnych rzšdów adwokata Mikołaja Pietrzaka oraz jego œwity, można już pokusić się o całoœciowš ocenę prac jego ekipy.

Zawiedli się z pewnoœciš ci, którzy liczyli, że przed nowym dziekanem otwarte będš drzwi œwiata polityków i dzięki niemu głos Adwokatury będzie lepiej słyszalny, a postulaty adwokackie postrzegane w korzystniejszym œwietle. Z informacji udostępnionej przez ORA wynika, że w zeszłym roku ani dziekan, ani wicedziekani nie spotkali się ani razu z ministrem sprawiedliwoœci, ani z jego zastępcami. Œwiat wielkiej polityki jest przed warszawskš Adwokaturš zamknięty – co ma po częœci uzasadnienie w antyrzšdowych gestach warszawskich notabli. Np. kilka tygodni temu wicedziekan Gajowniczek-Pruszyńska zamieœciła w internecie filmik piętnujšcy rzšd Polski za rzekome łamanie demokracji. Tylko naiwni pomyœlš, że w ten sposób Adwokatura cokolwiek osišgnie. Szarżowanie z kijem na nosorożca jest o tyle efektowne, co mało skuteczne.

W sferze wewnętrznej ORA po moich uporczywych wnioskach ujawniła w końcu dramatyczny stan finansów izbowych po rocznych rzšdach Mikołaja Pietrzaka.

Wynika on z 50-proc. wzrostu zatrudnienia pracowników administracji, poprzedzonego zwolnieniem czterech doœwiadczonych, nisko opłacanych pracowników (na dwadzieœcia kilka osób zatrudnionych dotšd w biurze ORA), w tym wieloletniej dyrektor biura Okręgowej Rady Adwokackiej. Nowo zatrudnieni pracownicy w liczbie 11 osób dostali bardzo wysokie wynagrodzenia sięgajšce ponad 21 tys. zł. Ogólnie wzrost wydatków na wynagrodzenia pomiędzy styczniem 2017 r. a styczniem 2018 r. wyniósł 88 procent! Szacuję, że ogólny wzrost wydatków na pracowników administracji w roku bieżšcym w porównaniu z zeszłym rokiem wyniesie ponad 1 mln zł, czyli ponad 1/10 budżetu Okręgowej Rady Adwokackiej. Notabene, powyższe decyzje kadrowe podejmowane były samodzielnie przez dziekana, bez konkursów, bez informowania ORA. Po moich uporczywych sygnałach izbowa Komisja Rewizyjna wszczęła w końcu kilka dni temu kontrolę zatrudnienia w biurze ORA. Co z tego wyjdzie, zobaczymy.

Dziekan jest także bardzo hojny dla adwokatów ze swojego zaplecza politycznego. Udostępniono mi, w trybie informacji publicznej, listę adwokatów-beneficjentów z izbowej kasy. Jest ona bardzo długa, obejmuje 290 nazwisk adwokatów. Z tego 42 adwokatów otrzymało ponad 50 tys.zł. Rekordzistkš jest sekretarz ORA adw. Czepkowska-Rutkowska, która otrzymała 183 630 zł. Ogółem z kasy warszawskiej Rady Adwokackiej nastšpiły na rzecz adwokatów wypłaty ponad 7,1 mln zł. Wszyscy ci adwokaci prowadzš także swoje kancelarie adwokackie, więc chodzi tu o swoiste dodatki funkcyjne. Dla porównania: dodatek funkcyjny prezesa Sšdu Rejonowego dla Warszawy-Œródmieœcia, największego w Polsce, wynosi mniej więcej 24 tys. zł rocznie.

Bilans rocznych rzšdów dziekana Mikołaja Pietrzaka i jego drużyny jest katastrofalny dla warszawskiej Adwokatury. Liczšcy się, rzšdzšcy politycy nie chcš go widzieć. Nastšpiła istna eksplozja wydatków na pracowników biura ORA, gdzie zwalniani sš doœwiadczeni pracownicy, a masowo zatrudniane nowe osoby, bez konkursu, za to za bardzo wysokie pensje. Do tego dochodzš wypłaty ogromnych sum na rzecz adwokatów z zaplecza politycznego dziekana. W chwili obecnej przejadane sš resztki rezerw, a najpóŸniej w przyszłym roku konieczne będzie skokowe podwyższenie składki adwokackiej, tak aby sfinansować rozdawnictwo i zatrudnienie nowych pracowników ORA. ?

Autor jest stołecznym adwokatem i delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury