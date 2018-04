Nie brak nam jednego: dyrektorów - komentuje Anna Wojda Anna Wojda Fotorzepa, Waldemar Kompała

W urzędach państwowych w ekspresowym tempie przybywa dyrektorów i kierowników. W ostatnim roku ich liczba wzrosła o ponad 50 proc. Czy rzeczywiœcie potrzeba aż tylu, by zorganizować pracę podległego im korpusu? Zwłaszcza że kolejne osoby odchodzš ze służby cywilnej, a chętnych do pracy w urzędach na mniej eksponowanych i – co nie bez znaczenia – marnie wynagradzanych stanowiskach brakuje. Zatrudnieni w rzšdowej administracji terenowej często na rękę dostajš mniej niż 2 tys. zł. Słabe pensje, do tego opinia, że praca w urzędzie to „robótka polityczna”, skutecznie zniechęcajš.

Najgorsze jest jednak, że z pracy rezygnujš osoby wykwalifikowane, czyli urzędnicy mianowani. To ci, którzy zdali trudny egzamin lub ukończyli Krajowš Szkołę Administracji Publicznej. Trudno się dziwić, jeœli mogš w prywatnej firmie zarabiać dużo więcej. Rzšdzšcy zdaje się zapomnieli, że służba cywilna miała być stałym i niezmiennym filarem administracji publicznej. Stałym właœnie po to, by jej pracownicy wykonywali zadania profesjonalnie, bezstronnie i – co najważniejsze – w sposób niezakłócony przez partykularne interesy polityczne. Poniżej dalsza częœć artykułu Nie można tego powiedzieć o obecnej administracji. Choćby z tego powodu, że brakuje w niej jasnych kryteriów awansu. Ostatnia nowelizacja ustawy o służbie cywilnej zniosła konkursy na wyższe stanowiska i zastšpiła je powołaniem. W tej sytuacji każdy może być dyrektorem! Oby nie takim jak Jerzy Dobrowolski z filmu „Poszukiwany, poszukiwana". W jednej ze scen bohater – z zawodu dyrektor – przestawił na makiecie osiedla wieżowiec. Gdy zwrócono mu uwagę: „Panie dyrektorze! Tu jest jezioro!", odparł: „To jezioro damy tutaj, a ten (wieżowiec) niech sobie stoi w zieleni". Jak do stale pęczniejšcej kadry dyrektorskiej ma się idea taniego państwa? Nie ma logicznego wyjaœnienia. Może jedynie takie, że gdyby te same prawa, które kierujš liczebnoœciš kadry kierowniczej w administracji, dotyczyły kosmologii, już dawno wcišgnęłyby nas czarne dziury lub zgniotły czerwone olbrzymy. Š? 03.04.2018 Urzędników mianowanych mniej a dyrektorów bez konkur...

