Sektor przy ścianie

Jeszcze w latach 90. wydawało się, że ten sektor w Polsce nie ma przed sobš żadnej, może prawie żadnej, przyszłoœci. Jakš przyszłoœć można przecież wišzać z odziedziczonymi po PRL nieefektywnymi metalurgicznymi molochami, przestarzałymi i nieekologicznymi? Właœciwie szansę można było dać tylko KGHM, a potem długo, długo nic.

Jednak do zapaœci nie doszło. KGHM potrafił wykorzystać korzystne okolicznoœci, a duża częœć polskiego hutnictwa przeszła w ręce hinduskiego inwestora. Nie był to krok zły, œwiatowy potentat zainwestował w Polskę potężne pienišdze, unowoczeœnił huty, wdrożył nowe parametry ekologiczne, słowem zrobił to, co mógł, podobnie jak inni właœciciele polskich hut.

I tutaj dochodzimy do najpoważniejszych problemów, z jakimi musi się zmagać ten sektor. Otóż wyglšda na to, że doszedł on już do œciany, potrzebuje wsparcia i rozwišzań systemowych. W niektórych przypadkach sš one niesłychanie trudne, o ile w ogóle istniejš. Sztandarowym przykładem jest tutaj kwestia dotyczšca rozwišzań klimatycznych wprowadzanych przez Unię. Generujš one gigantyczne koszty, których nie ponoszš firmy zlokalizowane tuż za polskš granicš. Rozwišzanie tego problemu wymaga unijnego zdecydowania i solidarnoœci, a to z kolei – intensywnego wsparcia ze strony polskich władz. Czy takie wsparcie istnieje? Przedstawiciele biznesu przyznajš, że pozostawia to wiele do życzenia. Podobnie jest w nierozwišzanej kwestii horrendalnych cen energii dla hut. Polskie firmy bardzo tracš na konkurencyjnoœci, ale zostały pozostawione z tym same sobie.

Nie jest jednak tak, że branża nie ma własnej lekcji do odrobienia. Jak wskazujemy w dzisiejszym raporcie, bolšczkš sektora sš wyroby gotowe, niedostosowane lub zbyt wolno zmieniane w stosunku do wymagań rynkowych. A jest bardzo prawdopodobne, że branża stanie przed kolejnymi wyzwaniami wymagajšcymi maksymalnej elastycznoœci. Jednym z technologicznych hitów najbliższych lat majš się stać drukarki 3D wytwarzajšce elementy z metalu. Ciężko dzisiaj przewidzieć, na ile zmieni to branżę. Jedno jednak jest pewne: kto nie będzie przygotowany na tego rodzaju technologiczne rewolucje, łatwiej może wypaœć z biznesowego pocišgu.