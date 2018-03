Rozstrzyganie na korzyść podatnika - w sądach ostatnia nadzieja. Komentuje Adam Mariański

Choć Trybunał Konstytucyjny srogo upomniał organy podatkowe i sšdy administracyjne, zasadę rozstrzygania wštpliwoœci na korzyœć podatnika nadal rzadko stosujš – pisze Prof. Adam Mariański.

Powodem powstania tego tekstu jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r.(SK 48/15), dotyczšce co prawda podatku od nieruchomoœci, ale stanowi bardzo mocny przekaz o roli sšdów administracyjnych, która nie jest realizowana. Szczególnie istotne sš wywody dotyczšce braku stosowania zasady rozstrzygania wštpliwoœci na korzyœć podatnika (in dubio pro tributario).

Wyrok TK, jak i sama zasada, sš tylko pretekstem, aby przypomnieć o roli sšdów administracyjnych, które majš przede wszystkim kontrolować działania organów administracji. W zakresie prawa podatkowego winny œciœle przestrzegać nienaruszalnoœci konstytucyjnych granic opodatkowania, a także przestrzegania prawa podatników. Czy takš rolę dzisiaj spełniajš?

Prawo podatkowe winno charakteryzować się szczególnie wysokim poziomem legislacji. Wszystkie unormowania winny być tak sformułowane, aby podatnik miał możliwoœć łatwego ustalenia ich znaczenia. Przepisy powinny być na tyle precyzyjne, aby zapewniona była ich jednolita wykładnia i stosowanie. Ze względu na stan polskiego prawa podatkowego oraz praktykę jego stosowania przez organy podatkowe szczególnie istotnego znaczenia nabiera przestrzeganie zasady in dubio pro tributario w trakcie rozstrzygania wštpliwoœci co do stanu faktycznego bšdŸ prawnego.

Każda danina publiczna jako opozycja do praw i wolnoœci obywatelskich musi mieć ograniczony charakter w takim stopniu, by nie zniweczyć tych praw i swobód. Tym samym w żadnym wypadku istnienie bšdŸ brak obowišzku podatkowego nie może wynikać z interpretowania przepisów w sposób rozszerzajšcy. Dlatego też, zachowujšc wymogi zakazu rozszerzania zakresu podmiotowo-przedmiotowego opodatkowania, interpretator musi uwzględnić w procesie wykładni zasadę in dubio pro tributario.

Konstytucja RP oraz przepisy ustrojowe wyznaczajš istotnš rolę sšdom administracyjnym. Winny one wskazywać organom administracji publicznej, w jaki sposób należy dokonywać wykładni przepisów prawa podatkowego, zwłaszcza z zachowaniem zasad konstytucyjnych. W tym zakresie szczególnie istotna jest zasada rozstrzygania wštpliwoœci.

Zasada ta jest quasi-logicznš konsekwencjš zasad konstytucyjnych: demokratycznego państwa prawa, ustawowej regulacji opodatkowania, ale także wolnoœci gospodarczej oraz ochrony własnoœci. Realizuje ona podstawowe standardy demokratycznego państwa prawa.

W zapadajšcych rozstrzygnięciach sšdów administracyjnych nie zawsze znajdziemy bezpoœrednie odwołanie się do zasady rozstrzygania wštpliwoœci. Bardzo często w uzasadnieniu orzeczeń sšdowych, mimo wskazania przez stronę postępowania na obowišzek zastosowania in dubio pro tributario, nie znajdziemy jakiegokolwiek odniesienia do tej zasady. Nie byłoby poprawne negowanie tej zasady, dlatego też sšdy administracyjne podejmujš rozstrzygnięcia interpretacyjne przy całkowitym jej zignorowaniu. Dzieje się tak nawet, jeœli strona wprost podnosi zarzut naruszenia tej zasady.

W Centralnej Bazie Orzeczeń Sšdów Administracyjnych znajduje się prawie 131 tys. orzeczeń NSA z lat 2005–2013. Wœród nich znaleŸć można 607, w których odniesiono się do tej zasady. Skarżšcy podnieœli zarzut naruszenia zasady w 540 skargach kasacyjnych. Jednak w 106 orzeczeniach, mimo powołania się przez stronę na zarzut niezastosowania zasady, sšd nie odniósł się nawet w jednym zdaniu, czy do takiego naruszenia doszło. Z kolei na 434 sprawy, w których sšd rozważał naruszenie zasady, jedynie w dwóch się tego dopatrzył. W 67 sprawach NSA sam uwzględnił obowišzek stosowania zasady, mimo braku takiego zarzutu w skardze.

TK już w wyroku z 18 lipca 2013 r. (SK 18/09) wytknšł, że w wielu sytuacjach organy, ale także i sšdy administracyjne winny zgodnie z zasadš in dubio pro tributario opowiedzieć się za interpretacjš korzystniejszš dla podatnika. Możliwe, iż konsekwentne orzecznictwo mogłoby wyeliminować wštpliwoœci co do jakoœci legislacji, a tym samym zgodnoœci z konstytucjš. Jednak, jak wskazano w uzasadnieniu wyroku TK, większoœć wštpliwoœci prawnych rozstrzygnięto z naruszeniem tej zasady. Trybunał stanowczo wskazał na jej silne konstytucyjne podstawy oraz obowišzek jej stosowania: za niedopuszczalne uznać trzeba analogiczne stosowanie nieprecyzyjnych przepisów podatkowych czy też rozszerzajšce stosowanie jednoznacznych przepisów podatkowych, gdyby miało to na celu zwiększenie obowišzków podatkowych.

Mimo braku zwišzania wykładniš dokonanš w uzasadnieniu orzeczenia, uwzględniajšc autorytet oraz to, jak TK wielokrotnie i dobitnie podkreœlał rolę zasady in dubio pro tributario, wydawać by się mogło, iż w orzecznictwie sšdów administracyjnych nastšpi istotna zmiana. Sšdy tymczasem dalej negujš istnienie zasady, a tym samym potrzebę jej stosowania. Sytuacji nie zmieniło nawet wprowadzenie tej zasady w art. 2a ordynacji podatkowej.

Dlatego TK w wyroku z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15) musiał ponownie srogo upomnieć organy podatkowe, a przede wszystkim sšdy administracyjne, i przypomnieć o fundamentalnej dla wykładni przepisów prawa podatkowego zasadzie in dubio pro tributario. Przestrzeganie tej zasady przez organy podatkowe oraz kontrolujšce ich działalnoœć sšdy administracyjne jest warunkiem koniecznym zapewnienia podatnikom niezbędnego poziomu bezpieczeństwa prawnego, co sprzyjać będzie budowaniu zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Wydaje się oczywiste, że jej poprawne zastosowanie w odniesieniu do rozpatrywanego przez Trybunał zagadnienia prawnego wykluczyłoby możliwoœć wypracowania w orzecznictwie sšdów administracyjnych stanowiska budzšcego tak daleko idšce zastrzeżenia konstytucyjne. (...). Z niepokojem trzeba jednak odnotować, że rozważana zasada – również po jej wprowadzeniu do ordynacji podatkowej („Niedajšce się usunšć wštpliwoœci co do treœci przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyœć podatnika") nie spełnia w praktyce swojej roli.

Zasada in dubio pro tributario mogłaby stanowić wystarczajšcš ochronę podatnika w procesie stosowania prawa, gdyby była konsekwentnie stosowana w orzecznictwie sšdów administracyjnych. To sšdy powinny propagować tę zasadę i nauczać organy administracji, jak jš stosować. Wštpliwa jest jednak realizacja tego obowišzku w sytuacji, gdy sšdy rzadko się do niej odwołujš, a nierzadko rozstrzygajš wštpliwoœci na korzyœć fiskusa.

Przykład braku stosowania zasady rozstrzygania wštpliwoœci na korzyœć podatnika przez sšdy administracyjne wskazuje na koniecznoœć istotnej rewizji podejœcia tych sšdów do prawa podatkowego, zasad jego wykładni, ale także naruszania prawa proceduralnego przez organy podatkowe. Bez takiej zmiany nie pomoże uchwalenie nowej ordynacji podatkowej i wprowadzenie kolejnych zasad ograniczajšcych samowolę organów podatkowych.

Potraktujmy kolejny wyrok TK jako ostateczne wezwanie do zmiany destruktywnego orzekania. Miejmy nadzieję, iż sędziowie sięgnš po konstytucyjne zasady okreœlone w art. 84 i art. 217 konstytucji. Jest to istotne zwłaszcza wobec rosnšcego fiskalizmu państwa i tworzonych przez niego przepisów. Tylko sšdy administracyjne mogš stanowić ostatni bastion obrony i stać się jedynš, rzeczywistš nadziejš dla podatników.

Autor jest przewodniczšcym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, partnerem w Mariański Group.