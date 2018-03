W sprawie emerytur policyjnych sąd umył ręce - komentuje Bartłomiej Ciążyński

Warszawski sšd okręgowy nie chciał wymierzyć sprawiedliwoœci. Przyznał, owszem, że przepisy sš złe. Ale na tym poprzestał – zauważa prawnik Bartłomiej Cišżyński.

Warszawski sšd odesłał sprawy odwołań od decyzji emerytalnych wydanych na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. To myœlenie rodem ze „Zniewolonego umysłu" Miłosza, bo emerytom daje do zrozumienia, że dzieje się niesprawiedliwoœć, ale drugiej stronie, czyli władzy, puszcza oko i zostawia rozstrzygnięcie podległemu jej Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Znane jest już uzasadnienie postanowienia warszawskiego sšdu okręgowego o skierowaniu pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego co do konstytucyjnoœci tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Jego lektura zasmuca. Cóż z tego, że sšd odniósł się z dezaprobatš do ustawy, nazywajšc jš „represyjno-odwetowš", skoro odesłał jš do TK, niemal przesšdzajšc tym rozstrzygnięcie? Cóż z tego, że Sšd Okręgowy w Warszawie dał wyraz temu, że ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym policjantów w brzmieniu nadanym nowelizacjš z 16 grudnia 2016 r. narusza konstytucję (zasada ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa i prawa, niedziałania prawa wstecz, równouprawnienia, sprawiedliwoœci społecznej, zakazu podwójnego karania), skoro nie zdecydował się konstytucji zastosować bezpoœrednio? Cóż z tego, że sšd podzielił wštpliwoœci odwołujšcych się od decyzji emerytów i rencistów policyjnych, skoro nie dał im szansy na rozstrzygnięcie sprawy bez zbędnej zwłoki i zawiesił jš zapewne na lata, skazujšc wielu na to, że jej końca nie doczekajš?

Nawet najmocniejsze słowa nie wystarczš

Sšd użył w uzasadnieniu wielu mocnych słów o represji, odwecie, dyskryminacji, zaufaniu, sprawiedliwoœci, odpowiedzialnoœci zbiorowej, podwójnym ukaraniu, ale w ostatecznym rozrachunku zachował się – stwierdzam to ze smutkiem i przygnębieniem – tchórzliwie i konformistycznie. Sšd niby negatywnie ocenił ustawę dezubekizacyjnš, szukał sprawiedliwoœci, ale jednoczeœnie doszedł do przekonania, że się nie da, bo „uznał, że nie ma możliwoœci dokonania samodzielnej oceny zgodnoœci lub niezgodnoœci (...) z Konstytucjš RP". To taka sšdowa niemoc, Ÿle pojęty prawniczy pozytywizm. Sšdnapisał wiele pięknych słów o sprawiedliwoœci, ale jego rozstrzygnięcie nie zmierza do sprawiedliwoœci i naprawienia krzywdy, którš wyrzšdzono. Sšd umył ręce. I zrobił to z pełnš œwiadomoœciš konsekwencji swojego rozstrzygnięcia.

Co z tš ustawš?

Zacznijmy jednak od poczštku. 16 grudnia 2016 r. na „słynnym" posiedzeniu Sejmu w Sali Kolumnowej bez udziału posłów opozycji (legalnoœć tego posiedzenia jest przedmiotem postępowania karnego) Sejm uchwala nowelizację policyjnej ustawy zaopatrzeniowej. Ustawa kwalifikuje bardzo szeroki katalog funkcjonariuszy w służbie przed 1990 r. (art. 13b wymienia np. pracowników departamentów PESEL, absolwentów akademii milicyjnej) jako pełnišcych „służbę na rzecz totalitarnego państwa" i obniża im podstawę wymiaru emerytur do 0,0 proc. za każdy rok służby przed 31 lipca 1990 r. Wszyscy więc wymieni w ustawie funkcjonariusze – niezależnie od długoœci i charakteru służby – jeżeli choćby jeden dzień służyli przed 1990 r., nie będš mieli naliczanej za ten okres emerytury.

Ustawa dotyka również rencistów i rencistów rodzinnych, czyli np. wdowy po funkcjonariuszach. Weszła w życie 1 stycznia 2017 r., a Zakład Emerytalno-Rentowy MSW od czerwca ubiegłego roku rozsyła kilkadziesišt tysięcy decyzji obniżajšcych emerytury i renty. Te decyzje obowišzujš od 1 paŸdziernika 2017 r. Prawie połowa z adresatów decyzji wnosi odwołania do Sšdu Okręgowego w Warszawie Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. Emeryci powołujš się w odwołaniach na naruszenie konstytucji (m.in. art. 2, 30, 32 ust. 1, 45 ust. 1, 47, 67 ust. 1).

Odwołujšcy argumentujš, że sšd może i powinien zastosować konstytucję bezpoœrednio, czyli na zasadzie rozproszonej kontroli konstytucyjnoœci.

Można, ale trzeba chcieć

Czy sšd może to zrobić? Według wielu prawników – również i w mojej ocenie – tak. Szczególnie w sytuacji tak oczywistego pogwałcenia konstytucji i przy niewydolnym sšdzie konstytucyjnym. Takš możliwoœć pozostawia sšdowi norma konstytucyjna o bezpoœrednim stosowaniu ustawy zasadniczej wyrażona w art. 8 ust. 2 konstytucji oraz w art. 178 o podległoœci sędziego nie wyłšcznie ustawom, lecz również – a raczej przede wszystkim – konstytucji. Takš możliwoœć potwierdzono w orzecznictwie (np. w wyroku Sšdu Najwyższego z 17 marca 2016 r., V CSK 377/15) oraz przez przedstawicieli doktryny z zastrzeżeniem, że bezpoœrednio stosowane w postępowaniu sšdowym mogš być tylko normy konstytucyjne, które przyznajš podsšdnemu okreœlone uprawnienia (B. Nita, „Bezpoœrednie stosowanie Konstytucji a rola sšdów w ochronie konstytucyjnoœci prawa", „Państwo i Prawo" nr 9, 2002). Z całš pewnoœciš do takich przepisów należš statuujšce prawo do zaopatrzenia emerytalnego.

W sytuacji, gdy brak możliwoœci przeprowadzenia szybkiej i skutecznej kontroli konstytucyjnoœci, opcję bezpoœredniego zastosowania konstytucji przez sšd dopuszczajš np. Fryderyk Zoll, Ewa Łętowska, Małgorzata Gersdorf, Marcin Matczak, Ryszard Balicki, Maciej Gutowski i Piotr Kardas.

Do zastosowania rozproszonej kontroli konstytucyjnoœci warszawski sšd powinna skłonić wreszcie sytuacja, w jakiej znalazł się Trybunał Konstytucyjny. Takš sytuację rozważał zresztš Sšd Najwyższy w uchwale z 23 marca 2016 r. ( III CZP 102/15), w której stwierdził, że „podział funkcji między Trybunał Konstytucyjny oraz Sšd Najwyższy i sšdy powszechne wyraża się w tym, że oceny zgodnoœci z Konstytucjš norm prawnych dokonuje Trybunał. Nie dokonujš jej – w zasadzie ad casum – Sšd Najwyższy i sšdy powszechne". Sšd Najwyższy dodał jednak z całš mocš, że „założenie to obowišzuje dopóty, dopóki Trybunał Konstytucyjny jest władny – w istniejšcym otoczeniu normatywnym – realizować swoje funkcje ustrojowe".

Sytuacja, w jakiej znalazł się obecnie sšd konstytucyjny, a mam na myœli jego polityczne ubezwłasnowolnienie oraz postępujšcš dysfunkcyjnoœć, przemawia za tym, że stracił możliwoœć realizowania swej funkcji ustrojowej, czyli tak jak to zostało opisane w uchwale SN z 23 marca 2016 r. Da się więc w œwietle norm konstytucyjnych popartych poglšdami Sšdu Najwyższego i uznanych prawników zastosować konstytucję bezpoœrednio. Trzeba jednak chcieć.

Warszawski sšd pozostał głuchy na te argumenty. Mimo że dał jasno do zrozumienia, że tzw. ustawa dezubekizacyjna łamie konstytucję, to jednoczeœnie doszedł do przekonania, że „nie ma możliwoœci dokonania samodzielnej oceny zgodnoœci lub niezgodnoœci przepisów ustawy z Konstytucjš RP". Sšd w pełnym pasji uzasadnieniu postanowienia o skierowaniu pytania do TK napisał, że „odebranie teraz funkcjonariuszom uprawnień nabytych słusznie i sprawiedliwie w III RP za nienagannš służbę może stanowić zaprzeczenie zasady zaufania obywatela do państwa", „co należy poczytywać za represje analogicznš do kar stosowanych w prawie karnym". Uzasadnienie mówi również o arbitralnym obniżeniu œwiadczeń, motywowanym jedynie względami politycznymi, naruszajšcymi zasadę równoœci, ochrony praw nabytych, zaufania obywateli do państwa i prawa, ale jednoczeœnie daje wyraz, że nic z tym nie zrobi, zasłania się koniecznoœciš odesłania sprawy do Trybunału.

Niby widzi i nie widzi

Sšd ma oczy szeroko zamknięte. Z jednej strony dostrzega nieprawoœć ustawy z 16 grudnia 2016 r., z drugiej zaœ nie chce jej widzieć i woli zostać zwišzany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Sšd chyba chciał „Bogu œwieczkę, a diabłu ogarek", ale nie wyszło. Emeryci zostanš z niczym, poza pięknym uzasadnieniem postanowienia. Sšd nie zechciał, opierajšc się na konstytucji i konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnoœci, wymierzyć sprawiedliwoœci. A czyż nie o to w wymiarze sprawiedliwoœci chodzi?

Autor jest radcš prawnym