Bogactwo rozwoju zrównoważonego

Majętnoœć społeczeństwa płynie przede wszystkim z oszczędnoœci. Aby kraj zaczšł się bogacić, musi spełnić cztery okreœlone warunki – pisze ekonomista, były prezes banku Santander w Polsce.

Niezależnie od tego, jak mocno można skomplikować tę kwestię, nadal aktualne jest proste i oczywiste stwierdzenie A. Smitha, iż „o bogactwie państwa stanowi tanioœć żywnoœci i innych rzeczy koniecznych i przydatnych w życiu".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Doœwiadczenia ostatnich lat, zwłaszcza w kontekœcie Ÿródeł kryzysu 2008 r., dowodzi, iż dobrobyt ekonomiczny może być osišgnięty przez współczesne społeczeństwa wyłšcznie wówczas, kiedy spełnione sš następujšce cztery – najczęœciej podnoszone w literaturze – warunki.

Cztery kroki do dobrobytu

Po pierwsze, musi wystšpić zrównoważony rozwój gospodarczy przez długi czas. W przypadku przegrzania gospodarki jako skutku nadmiernych deficytów budżetowych, co jest w praktyce nieuniknione w realiach dzisiejszej gospodarki rynkowej, pojawia się dylemat: ograniczać wydatki czy też zwiększać dochody budżetowe. Znaczna częœć liczšcych się ekonomistów prezentuje poglšd poparty realiami ostatniego kryzysu, iż najszybciej można powrócić na œcieżkę trwałego wzrostu przy systematycznie zmniejszanym deficycie, bazujšc w 85 proc. na zmniejszaniu wydatków oraz 15 proc. na zwiększaniu dochodów budżetowych.

Po drugie, należy hołdować generalnej zasadzie, że im bardziej inwestycje w danym kraju sš finansowane z krajowych oszczędnoœci, tym szybciej i bardziej równomiernie kraj ten się rozwija. Mamy w tym zakresie jednak do czynienia z następujšcym dylematem. Otóż wysokie oszczędnoœci oznaczajš na ogół niższe wydatki konsumpcyjne, co hamuje wzrost gospodarczy w krótkim okresie. Jednoczeœnie jednak wysokie oszczędnoœci oznaczajš wyższe inwestycje oraz długofalowy stabilny rozwój danego kraju.

Po trzecie, musi funkcjonować rozwinięty rynek finansowy, zwłaszcza kredytowy. Rynek taki oznacza jednoczeœnie na ogół – jako swego rodzaju negatywny efekt uboczny – znaczšcy udział kapitału spekulacyjnego. Mamy z tym do czynienia zwłaszcza w przypadku nadmiernego wzrostu zadłużenia danego kraju, co zdecydowanie obniża możliwy poziom rozwoju.

Po czwarte, posiadanie odpowiednio rozwiniętych struktur organizacyjnych, które pozwalajš efektywnie rozmieœcić dostępny kapitał. Szczególnš rolę w tym procesie odgrywajš banki oraz sieć innych podmiotów funkcjonujšcych na rynku finansowym.

Œwiat pełen przykładów

Z perspektywy zróżnicowanych dróg osišgania bogactwa przez poszczególne narody można wskazać na najbardziej spektakularne i przykuwajšce od połowy XX w. uwagę przykłady, szczególnie w œwietle praktycznych wniosków dla innych krajów, w tym Polski.

Korea Południowa konsekwentnie notowała coraz lepsze wyniki gospodarcze, stawiajšc zdecydowanie na eksport, utrzymujšc konsumpcję krajowš na możliwie najniższym poziomie. Prawie do końca lat 70. minionego wieku dominował tutaj przemysł tekstylny. W okresie póŸniejszym postawiono na sklejkę oraz peruki. Obecnie (zwłaszcza od lat 90.) w eksporcie tego kraju dominujš zaawansowane technologie, zwłaszcza samochody oraz elektronika.

Niemcy z kolei postawiły zdecydowanie na tzw. społecznš gospodarkę rynkowš, stopniowo zakorzenianš w realiach tego kraju od połowy XIX w. Jest ona przy tym aktualna po dzień dzisiejszy. Jednoczeœnie w kraju tym silne i wpływowe sš wzajemne powišzania kapitałowe między bankami a firmami, co doprowadziło do powstania karteli i zmniejszenia konkurencji na rynku krajowym. Mniejsza konkurencja wewnštrz kraju pozwala jednak firmom – przy rozsšdnym stymulowaniu gospodarki przez rzšdy i bank centralny – skoncentrować się na produkcji eksportowej. Bardzo kosztowne zjednoczenie Niemiec na poczštku lat 90. oznaczało, iż gospodarka tego kraju obniżyła swojš konkurencyjnoœć na rynkach œwiatowych. W zwišzku z tym przeprowadzono na przełomie XX i XXI w. reformy (tzw. reformy kanclerza Schrödera), w tym w latach 2001–2005 reformę rynku pracy. O dojrzałoœci Niemiec œwiadczy m.in. fakt, iż zwišzki zawodowe zaakceptowały wydłużenie i uelastycznienie czasu pracy, bez dodatkowych wynagrodzeń, w zamian za ochronę istniejšcych miejsc pracy. Pozytywne efekty tych reform wystšpiły po czterech latach. Ogromnš rolę w osišganiu dobrobytu przez ten kraj odgrywa eksport (jeszcze na poczštku tego wieku Niemcy były największym eksporterem na œwiecie). Miarš jego roli jest np. to, iż jedna trzecia miejsc pracy zwišzana jest z produkcjš dla odbiorców zagranicznych, decydujšc przy tym aż w ponad 50 proc. o poziomie PKB.

Model zastosowany w Japonii jest od czasów zakończenia drugiej wojny œwiatowej doœć zbliżony do rozwišzań niemieckich. Czołowš rolę swego rodzaju latarni wskazujšcej oczekiwane kierunki zmian powierzono Ministerstwu Finansów oraz Ministerstwu Handlu Międzynarodowego i Przemysłu. Obydwie te instytucje posiadały przy tym bardzo szerokie kompetencje, kierujšc się własnym przekonaniem odnoœnie do tego, co jest lepsze dla kraju. Jednoczeœnie w kraju powstawały tzw. keiretsu (wielopłaszczyznowo powišzane ze sobš grupy firm skupione wokół banku, gwarantujšcego stały i w zasadzie nieograniczony dostęp do finansowania). Ogromne nadwyżki Japonii, podobnie jak w przypadku Niemiec, były przeznaczane w poczštkowym okresie na spłatę reparacji wojennych. W okresie póŸniejszym musiało to jednak doprowadzić nieuchronnie do umocnienia walut tych krajów. Ponadto rosnšce płace w firmach eksportujšcych pocišgnęły płace w reszcie gospodarki. Dodatkowo w 1985 r. Japonia zgodziła się pod presjš USA na dewaluację swojej waluty. Efektem było wyraŸne zmniejszenie opłacalnoœci eksportu, chociaż nie wpłynęło to na jego zdecydowane obniżenie.

Od oszczędnoœci do majętnoœci

Z zagadnieniem bogactwa łšczy się nierozerwalnie pojęcie majętnoœci, co najmniej tak samo predysponowane do definiowania współczesnych społeczeństw. Oznacza ona liczbę dni, które można przeżyć bez koniecznoœci wykonywania pracy, utrzymujšc jednoczeœnie dotychczasowy standard życia. Jednym ze Ÿródeł sfinansowania tak rozumianej majętnoœci jest poziom oszczędnoœci ludnoœci. Majętnoœć, a dokładniej mówišc – zadowolenie z jej stanu, warunkowana jest przy tym zarówno historycznie, jak i terytorialnie (zwłaszcza w zależnoœci od poziomu rozwoju gospodarczego danego społeczeństwa). Przeprowadzone ostatnio w Polsce badania dowodzš, iż obywatele sš zadowoleni ze stanu swoich oszczędnoœci, jeżeli stanowiš one co najmniej równowartoœć pięcio- do dziesięciokrotnoœci miesięcznych wynagrodzeń.

W 2014 r. w rękach wszystkich ludzi na œwiecie znajdował się majštek (rozumiany jako gotówka, lokaty i akcje) o wartoœci 152 bln USD, to nieco ponad dwukrotnoœć œwiatowego PKB. Kraje o największej sumie majštków według kolejnoœci na poczštku 2004 r. to: USA (46 bln USD), Chiny (22 bln USD), Niemcy oraz Japonia.

Badania bogactwa gospodarstw domowych na œwiecie prowadzš różne organizacje oraz instytucje finansowe. W tym gronie na szczególne podkreœlenie zasługujš coroczne badania banku Credit Suisse. W jego przypadku przez pojęcie bogactwa rozumie się wszystko, co posiadajš gospodarstwa domowe, czyli gotówka, lokaty, akcje, nieruchomoœci (w tym na cele mieszkaniowe) oraz inne aktywa. Bogactwo to oblicza się według aktualnych cen rynkowych. Jednoczeœnie od sumy stanu posiadania gospodarstw domowych odejmuje się ich zadłużenie. Wyniki za 2014 r. dowodzš, iż łšcza suma tak definiowanego bogactwa wszystkich gospodarstw domowych œwiata wynosi 263 bln USD. Jak się przy tym okazuje, połowa gospodarstw domowych posiada mniej, a połowa więcej niż 3650 USD. Jednoczeœnie 10 proc. najbardziej majętnych gospodarstw domowych posiada powyżej 77 tys. USD, a 1 proc. najbardziej majętnych gospodarstw domowych posiada powyżej 798 tys. USD. Ponad dwie trzecie œwiatowego bogactwa skoncentrowana jest w Ameryce Północnej i Europie. Na Chiny przypada 8 proc. œwiatowego bogactwa, przy czym udział tego kraju stale roœnie (tendencja ta będzie występowała przez wiele następnych lat). Z obliczeń tego banku wynika również, iż majštek, rozumiany jako dochody, nieruchomoœci, oszczędnoœci bankowe oraz akcje, przeciętnego obywatela Szwajcarii (najwyższy poziom na œwiecie) na koniec 2014 roku wyniósł 400 tys. USD. Na przykład w USA poziom ten wyniósł 220 tys. USD, a w Niemczech – 160 tys. USD. Dla porównania w Polsce jest to tylko 21 tys. USD.