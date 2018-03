Brexit to ryzyko destabilizacji

Zastosowanie zasady kraju trzeciego wobec Wielkiej Brytanii po jej wyjœciu z Unii Europejskiej może doprowadzić do zachwiania sektora finansowego na Starym Kontynencie.

Zgodnie z przyjętym przez Wielkš Brytanię harmonogramem dokładnie za rok od dziœ brexit powinien stać się faktem. Wprawdzie Zjednoczone Królestwo zapewniło sobie ostatnio okres przejœciowy, dzięki czemu wolny przepływ towarów, usług, kapitału i ludzi między tym krajem a 27 członkami Unii Europejskiej będzie istniał jeszcze przez 21 miesięcy po formalnym opuszczeniu Wspólnoty przez to państwo, ale czy to wystarczy na przygotowanie się na pobrexitowš rzeczywistoœć? Mam pewne wštpliwoœci.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Niedoceniane finanse

Jako pracownika instytucji finansowej szczególnie niepokoi mnie niewystarczajšca moim zdaniem uwaga poœwięcana przyszłoœci sektora finansowego w Unii po tym „rozwodzie", niezależnie od tego, kiedy dokładnie to nastšpi.

Dużo czasu i energii poœwięca się rozważaniom na temat przepływu ludnoœci i wymiany handlowej, co jest jak najbardziej zrozumiałe z uwagi na liczne grono obywateli krajów unijnych mieszkajšcych na Wyspach oraz ugruntowane relacje handlowe między Wielkš Brytaniš a – jak mówiš Anglicy – kontynentem. Dla Polski kwestie te sš szczególnie ważne ze względu na ponadmilionowš społecznoœć naszych rodaków mieszkajšcych i pracujšcych w tym kraju oraz fakt, że jest on trzecim największym odbiorcš eksportu znad Wisły i należy do pierwszej dziesištki największych partnerów importowych naszego kraju. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie HSBC wœród polskich firm zaangażowanych w międzynarodowš wymianę handlowš przez firmę badawczš Kantar, 42 proc. rodzimych eksporterów i importerów przewiduje, że brexit będzie miał negatywny wpływ na ich działalnoœć.

Kwestie dotyczšce sektora finansowego pozostajš poza głównym nurtem negocjacyjnym. Zdaje się panować opinia, że „to nie nasz problem, to problem Brytyjczyków", co może być brzemienne w skutkach, zarówno dla banków czy innych instytucji finansowych, jak i ich klientów w całej Unii, w tym w Polsce.

Kluczowa rola londyńskiego City

To JEST nasz problem. A to dlatego, że wraz z Wielkš Brytaniš Unię Europejskš opuœci Londyn, jedno z trzech najważniejszych na œwiecie (obok Nowego Jorku i Hongkongu) i najważniejsze w Europie centrum finansowe, z którego usług korzysta wiele instytucji i firm działajšcych w na terenie Wspólnoty.

Jak wynika z briefingów Parlamentu Europejskiego, na Londyn przypada obecnie dwie trzecie kapitału pozyskanego przez emitentów europejskich poprzez emisje na rynku dłużnym (DCM) oraz kapitałowym (ECM), przeprowadzone przez banki zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, nie tylko rdzennie brytyjskie, ale również międzynarodowe instytucje finansowe, które obrały City za swoje centrum kapitałowe.

Co więcej, 75 proc. unijnego obrotu na rynku walutowym przechodzi przez instytucje finansowe zarejestrowane w Wielkiej Brytanii. To tylko wybrane argumenty œwiadczšce o silnej pozycji tego miasta, wypracowanej, jeszcze zanim powstał wspólny rynek dzięki sprzyjajšcym temu przepisom, efektowi skali oraz szczególnemu nagromadzeniu w tym miejscu organizacji i zasobów ludzkich.

Polski sektor finansowy jest integralnš częœciš unijnego i w coraz większym stopniu globalnego systemu finansowego. Połšczenia między polskimi bankami a międzynarodowym rynkiem finansowym istniejš nie tylko na poziomie najbardziej ewidentnym, a więc właœcicielskim, ale także na innych płaszczyznach, jak choćby na poziomie dostępu do rynków kapitałowych czy do innowacji produktowych powstajšcych w krajach o najbardziej rozwiniętych sektorach finansowych. Co więcej, londyńskie City jest dla polskich emitentów swoistym oknem na œwiat, które umożliwia im dostęp do inwestorów z różnych stron œwiata.

Ryzyko destabilizacji

W sytuacji tak daleko rozwiniętej współzależnoœci i integracji brak porozumienia i zastosowanie zasady „kraju trzeciego" w stosunku do Wielkiej Brytanii po jej wyjœciu z Unii może w skrajnym przypadku doprowadzić do zachwiania i destabilizacji sektora finansowego w Europie.

Oczywiœcie w œlad za wyrażonš przez głównego negocjatora unijnego opiniš można założyć, że rolę europejskiego centrum finansowego przejmie inny duży oœrodek, np. Paryż lub Frankfurt. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że banki, które zdecydowały się już przenieœć częœć biznesu z Londynu na kontynent, wybierajš różne lokalizacje i tak np. HSBC – Paryż, Barclays – Dublin, RBS – Amsterdam, Standard Chartered – Frankfurt, Lloyds – Berlin. Stwarza to ryzyko rozdrobnienia tzw. bankowego rynku hurtowego po brexicie, co stanowi zagrożenie zarówno dla dalszego pogłębiania wspólnego rynku usług finansowych w Unii, jak i tworzy presję na wzrost kosztów, tak zwišzanych z potrzebš alokacji kapitału, jak i kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa z Unii.

W scenariuszu twardego brexitu instytucje finansowe zarejestrowane w Wielkiej Brytanii będš traktowane w Unii jako podmioty „kraju trzeciego", bez wzajemnego uznania systemów regulacyjnych, co znacznie utrudni podmiotom unijnym korzystanie z usług œwiadczonych przez brytyjskie instytucje. Dziœ w ramach Unii Europejskiej usługi bankowe sš regulowane dyrektywami unijnymi i oparte na zasadzie „paszportowania", umożliwiajšcej instytucji zarejestrowanej w jednym kraju Wspólnoty prowadzenie działalnoœci we wszystkich należšcych do niej krajach.

Dlatego, niezależnie od tego, jaki docelowy model współpracy pomiędzy Wielkš Brytaniš a 27 krajami Unii Europejskiej zostanie wypracowany, sektor usług finansowych, w tym polski sektor bankowy, potrzebuje dobrze zdefiniowanego okresu przejœciowego, który umożliwi pewnš stabilizację w okresie dużej niepewnoœci, w której funkcjonujš dziœ instytucje finansowe po obu stronach kanału La Manche. Bez takiej stabilizacji w kwestiach regulacyjnych przyjmowane i wdrażane już obecnie przez banki plany awaryjne mogš spowodować niepotrzebne koszty oraz ograniczenia w zakresie działania dla sektora i jego klientów.

Autor jest prezesem HSBC Bank Polska.