Biznes chce szybkich wyroków - powstanie sądów gospodarczych komentuje Mateusz Rzemek

Oczekiwanie na wyrok blokuje rozwój firm. Nawet gdyby miał być dla nich niekorzystny, przedsiębiorcy woleliby poznać go jak najszybciej.

Z ich perspektywy zapowiadana przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci zmiana procedury cywilnej, która ma przyspieszyć procesy w sprawach gospodarczych, powinna być wdrożona jak najwczeœniej. To raczej głos biznesu, a nie œrodowisk prawniczych, powinien mieć tu rozstrzygajšce znaczenie. Wysunięty przez te ostatnie postulat zastšpienia doraŸnej zmiany kompleksowš nowelizacjš procedury cywilnej odbieram jako propozycję odłożenia zmiany w przepisach na bliżej nieokreœlonš przyszłoœć. Wtedy zmiana przepisów wymagałaby bowiem powołania specjalnej komisji kodyfikacyjnej do przygotowania odpowiedniego projektu, który musiałby przejœć przez konsultacje społeczne i parlament. To perspektywa następnych pięciu, a może nawet dziesięciu lat. Biznes nie ma jednak tyle czasu i potrzebuje zmian już teraz. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystajš więc z mediacji czy arbitrażu, aby ominšć zapchane sšdy powszechne.

Z perspektywy przedsiębiorców przemalowanie fasady sšdów gospodarczych, poprawienie procedury i nawet zaostrzenie zasad prekluzji dowodowej tylko po to, by usprawnić te procesy, to jednak za mało. Ogromnego znaczenia nabiera bowiem profesjonalizacja sędziów. W coraz bardziej skomplikowanym œwiecie jest coraz mniej miejsca dla osób, które specjalizujš się we wszystkim, powstaje zaœ miejsce dla specjalistów. Wtedy okreœlone kategorie szczególnie skomplikowanych spraw, np. dotyczšcych ochrony patentowej, mogłyby być rozpatrywane przez sšdy obsługujšce większy region niż sšdy rejonowe i okręgowe. Ograniczyłoby to znacznie ryzyko procesowe w takich sprawach i skróciło czas potrzebny do zakończenia procesu.

Zamiast zgłaszać kolejne postulaty i przedłużać prace nad nowelizacjš, lepiej wprowadzić te zmiany i sprawdzić, czy nie przyspieszš one procesów w sprawach gospodarczych. Priorytetem powinny być teraz szybka zmiana i uproszczenie, a nie udoskonalanie tego projektu. Także w tym wypadku od samego mieszania herbata nie stanie się słodsza.