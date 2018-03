Przynajmniej jedna bomba tyka - 100 dni rządu Morawieckiego komentuje Tomasz Pietryga

Premier nie złagodził konfliktu z Brukselš o sšdownictwo. Kontynuuje linię Szydło, czasami próbujšc bez wyczucia dostroić się do języka własnego obozu.

To był czas wielkiej próby: przemiany finansisty i wicepremiera od spraw gospodarczych w pełnokrwistego politycznego gracza, szefa rzšdu. Uczciwie trzeba przyznać, że próba ta nastšpiła w niełatwym dla Polski czasie. A cišg zdarzeń nowy premier przejšł niejako w spadku po premier Beacie Szydło. Chodzi o spór – zewnętrzny i wewnętrzny – o sšdownictwo i nawałnicę, jakš wywołała ustawa o IPN. Wyszedł na jaw brak politycznego doœwiadczenia, wyczucia niuansów i zaplecza kompetentnych doradców. Wpadki zdarzały się wielu politykom. Czym jednak był „bul" Bronisława Komorowskiego przy wypowiedzi Morawieckiego z Monachium o żydowskiej współodpowiedzialnoœci za Holokaust...

We wtorek polski rzšd przecišł wszystkie wštpliwoœci: żadnych ustępstw, ani kroku w tył w sprawie reform sšdownictwa. „Nie występuje ryzyko systemowego zagrożenia praworzšdnoœci" – brzmi oficjalna odpowiedŸ polskiego rzšdu dla KE. Jak dalej będzie przebiegał ten spór? To zależy od postawy polityków zachodnioeuropejskich. Tu do Morawieckiego może uœmiechnšć się szczęœcie, bo choćby z wypowiedzi niemieckich polityków da się wywnioskować, że wobec ogólnego kryzysu UE i stojšcych przed Europš wyzwań grillowanie Polski może trochę osłabnšć. W efekcie konflikt o praworzšdnoœć zejdzie na dalszy plan.

Gorzej z ustawš o IPN. Szybko okazało się, że premier nie ma pomysłu ani na rozwišzanie kryzysu, ani na zarzšdzanie nim. Zabrakło nawet jednolitej narracji w tej sprawie w ramach rzšdu, a niefortunna wypowiedŸ Morawieckiego w Monachium sprawiła, że konflikt wokół ustawy zaczšł eskalować z nowš siłš.

Do dziœ sprawa przypomina tykajšcš bombę, a rzšd udaje, że problemu nie ma. Liczy przy tym na zbawienne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, co wcale nie jest takie pewne. W efekcie spór z Izraelem i USA o ustawę zapewne odciœnie piętno na premierostwie Morawieckiego. Sporo energii może bowiem tracić na gaszenie doraŸnych pożarów, które wywołało kontrowersyjne prawo, zamiast prowadzić kreatywnš, długofalowš politykę. A od tego przecież zależy dalsza kariera finansisty, który przebojem wszedł na głównš scenę politycznš. Š?