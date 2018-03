Nadmiar regulacji nie służy branży

Opisywana przez nas dzisiaj branża jest niewštpliwym rekordzistš. Rekordowa jest przecież liczba regulacji dotyczšcych sektora farmaceutycznego stworzonych i wprowadzonych przez aparat państwowy. Tak było, będzie i tak pozostanie, to jeden z niewielu sektorów tak mocno powišzanych z działaniami państwa.

Pytanie jednak, na ile te działania sš sensowne. W niektórych obszarach dotyczšcych szeroko pojmowanej branży farmaceutycznej państwo ma tendencje do zadziwiajšcej biernoœci, gdzie indziej – do przeregulowania niesłużšcego ani pacjentom, ani biznesowi. Zacznijmy od tego pierwszego przypadku. Stopień atakowania odbiorców teoretycznymi zaletami najróżniejszych parafarmaceutyków i suplementów dawno już przekroczył granice rozsšdku. Lekarze załamujš ręce, ostrzegajš i napominajš, co odnosi taki skutek, że w sprawie skutecznych ograniczeń tego rodzaju przekazów niewiele się dzieje, pacjenci pozostajš bezbronni.

Zdecydowanie i przesadnie państwo broni za to klientów aptek, właœciwie zresztš nie wiadomo przed czym, gdyż akurat na istnieniu i sprawnym funkcjonowaniu sieci aptek klienci korzystajš. Regulacje typu „apteka dla aptekarza" nie majš wiele wspólnego z obronš interesów pacjentów, sš ułomnš próbš zabezpieczenia interesów drobnych właœcicieli punktów sprzedaży, i tak zresztš nie wszystkich. Państwo akurat w tę dziedzinę postanowiło wejœć bardzo zdecydowanie, ograniczyć ekspansję sieci, co może dziwić tym bardziej, że ten biznes pozostaje w rękach polskich właœcicieli i jest to jedna z niewielu dziedzin naszej gospodarki, która wybroniła się przed zakusami zagranicznych graczy. Zamiast wzmacniać, państwo akurat w tym przypadku osłabia poważny polski biznes.

Między tymi skrajnoœciami mieœci się sprawa dla branży bardzo istotna – refundacja. Spory dotyczšce refundacji będš zawsze, zawsze państwowa kołdra refundacyjna będzie zbyt krótka, zawsze będš niezadowoleni, oby jak najmniej było rzeczywiœcie poszkodowanych. Jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ostatnio głoœne spory refundacyjne nieco przycichły. A to służy rozwojowi tej branży, w tym rodzimych producentów.