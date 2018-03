Paweł Bieżuński: Rejestr zastawów wymaga poprawek

Skarb Państwa ryzykuje. Może bowiem odpowiadać, jeœli wierzyciel w wyniku wadliwego działania rejestru utraci zastaw – uważa ekspert.

Rejestr zastawów jest publiczny, odgrywa istotnš rolę w obrocie cywilnoprawnym. Ewidencjonowane sš w nim wszelkie wpisy dokonane na podstawie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Obok tej podstawowej funkcji rejestr pełni jeszcze wiele innych, równie ważnych, z których na pierwszy plan wysuwa się informacyjna. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym rejestr jest jawny (zasada jawnoœci formalnej), a według art. 38 ust. 1 ustawy od chwili wpisu nikt nie może zasłaniać się nieznajomoœciš danych ujawnionych w rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej starannoœci nie mógł o nich wiedzieć (zasada jawnoœci materialnej).

Ograniczenia w jawnoœci

Realizacja formalnej jawnoœci rejestru zastawów przejawia się w możliwoœci swobodnego przeglšdania dokumentów złożonych do akt rejestrowych oraz w uzyskiwaniu zaœwiadczeń i odpisów z rejestru. Zaœwiadczenia i odpisy majš szczególne znaczenie w obrocie, bowiem stanowiš podstawowe dokumenty dowodzšce istnienia lub braku istnienia obcišżeń zastawniczych na danym przedmiocie. Chcšc wykazać zachowanie należytej starannoœci, o której mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, należy powołać się na dokumenty otrzymane z rejestru lub dokumenty, które można by uzyskać w przypadku złożenia stosownego wniosku. I tu dochodzimy do sedna problemu.

Formalna jawnoœć rejestru zastawów doznaje ograniczeń, bo przepisy okreœlajš zamknięty katalog zapytań, jakie można zgłosić i na które można uzyskać odpowiedzi w postaci odpisów lub zaœwiadczeń. Nie jest możliwe zadanie pytania o obcišżenie zastawem rejestrowym danego przedmiotu bez jednoczesnego zapytania o osobę zastawcy. Wynika to z art. 37 ust. 2 ustawy oraz § 5 pkt 1 i 2 rozporzšdzenia w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczególnych zasadach udzielania informacji, wydawania odpisów i zaœwiadczeń. Co ciekawe, zgodnie z pierwotnš treœciš art. 37 ust. 2 ustawy możliwe było otrzymanie zaœwiadczenia o braku wpisu zastawcy lub przedmiotu zastawu, jednak treœć przepisu została zmieniona na aktualnš jeszcze przed wejœciem w życie ustawy o zastawie rejestrowym (1 stycznia 1998 r.).

Łańcuch poœredników

Brak możliwoœci otrzymania informacji o obcišżeniu danego przedmiotu zastawu znaczšco osłabia ochronnš funkcję rejestru i tym samym pewnoœć zastawu jako zabezpieczenia wierzytelnoœci. Zastaw rejestrowy wygasa, jeœli nabywca przedmiotu zastawu nie wiedział i przy zachowaniu należytej starannoœci nie mógł wiedzieć o istnieniu zastawu rejestrowego w chwili wydania mu rzeczy lub przejœcia na niego prawa obcišżonego zastawem rejestrowym. Niewštpliwie, takim aktem należytej starannoœci będzie uzyskanie stosownego zaœwiadczenia z rejestru zastawów.

Zaœwiadczenie wykaże brak zastawu rejestrowego, jeœli zapytanie będzie obejmowało podmiot niewpisany w rejestrze jako zastawca.

Przykładowo Jan Kowalski ustanowił zastaw rejestrowy na rzeczy. Zastaw został wpisany do rejestru. Następnie Kowalski zbył tę rzecz Andrzejowi Nowakowi – rzecz nadal jest obcišżona zastawem, bo Nowak mógł dowiedzieć się o obcišżeniu rzeczy zastawem, składajšc zapytanie o Kowalskiego. Kolejny kontrahent Nowaka, Zenon Słowik, wystšpił do centralnej informacji z wnioskiem o wydanie zaœwiadczenia, czy Andrzej Nowak jest zastawcš tej rzeczy. OdpowiedŸ była negatywna. Zenon Słowik, działajšc w zaufaniu do informacji z publicznego rejestru, nabył od Andrzeja Nowaka rzecz wolnš od zastawu ustanowionego pierwotnie przez Jana Kowalskiego. Analogiczna sytuacja wystšpi w przypadku ustanowienia przez Andrzeja Nowaka na rzecz Zenona Słowika kolejnego zastawu rejestrowego – będzie on skuteczny i będzie korzystał z najwyższego pierwszeństwa.

Nie zmienia stanu rzeczy zastrzeżenie i ujawnienie zakazu zbywania lub obcišżania przedmiotu zastawu, bowiem nabycie lub obcišżenie mimo zastrzeżenia będzie skuteczne w przypadku uzyskania negatywnego zaœwiadczenia (art. 14 ust. 2 ustawy). Pomijajšc wyjštkowe sytuacje, brak jest podstaw do wymagania od Zenona Słowika weryfikacji w rejestrze zastawów poprzednika bezpoœredniego kontrahenta, czyli Jana Kowalskiego. Zresztš łańcuch poprzedników można dowolnie wydłużać.

Brak możliwoœci uzyskania zaœwiadczenia, że okreœlony przedmiot (bez oznaczenia osoby zastawcy) jest lub nie jest obcišżony zastawem rejestrowym, umożliwia nieuczciwemu zastawcy stosunkowo łatwe uwolnienie się od zastawu i czyni zastaw rejestrowy zabezpieczeniem iluzorycznym. Wadliwa organizacja rejestru zastawów może uzasadniać odpowiedzialnoœć Skarbu Państwa wobec wierzyciela – zastawnika, który wskutek tej wadliwoœci utracił zastaw.

