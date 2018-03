Split payment ma także pewne zalety - komentuje Jacek Matarewicz

Zapłata w ramach podzielonej płatnoœci będzie uwalniała podatnika od ryzyka dodatkowej sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległoœci – pisze Jacek Matarewicz.

Pod koniec ub. roku prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (rzšdowy projekt), która zakłada wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatnoœci (tzw. split payment), co oznacza ograniczenie prawa dostawcy towaru lub usługodawcy do swobodnego dysponowania podatkiem VAT. Rozwišzanie to zacznie obowišzywać od 1 lipca br.

Pomimo niedogodnoœci zwišzanych z nowš regulacjš korzyœciš dla przedsiębiorców może być fakt, iż zgodnie z ustawš przewiduje się, że wobec podatników dokonujšcych płatnoœci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnoœci nie będš stosowane przepisy w zakresie odpowiedzialnoœci solidarnej (w odniesieniu do transakcji rozliczonych w tym mechanizmie), a zapłata w ramach podzielonej płatnoœci będzie uwalniała podatnika od ryzyka dodatkowej sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległoœci.

Ministerstwo Finansów liczy, że dzięki split payment wyeliminuje oszustwa polegajšce na pobraniu przez sprzedawcę zapłaty wraz z należnym państwu podatkiem VAT i nieprzekazaniu go do urzędu skarbowego. Mechanizm podzielonej płatnoœci uważany jest za jedno z rozwišzań majšcych na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym. Umożliwia bowiem organom podatkowym monitorowanie i blokowanie œrodków na rachunkach VAT, eliminujšc ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy istota tego rozwišzania polega na tym, że płatnoœć za towar lub usługę jest dokonywana w wartoœci netto na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadajšca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Rachunek VAT to konto, z którego podatnicy będš mogli zasadniczo wyłšcznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT oraz będš mogli opłacać swoje zobowišzanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego. Na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wyrazić zgodę na inne przeznaczenie œrodków zgromadzonych na rachunku VAT. Zgoda wydawana będzie w formie postanowienia podatnikom, którzy nie budzš żadnych wštpliwoœci organu podatkowego, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Bez zgody podatnik nie będzie mógł przeznaczyć œrodków zgromadzonych na rachunku VAT na dowolny cel. Brak możliwoœci swobodnego zadysponowania œrodkami zgromadzonymi na rachunku VAT może być ucišżliwy.

Mechanizm podzielonej płatnoœci znajdzie zastosowanie wyłšcznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji między przedsiębiorcami, tzw. B2B. Rozwišzanie to nie będzie również obligatoryjne. Zgodnie bowiem z dodawanym w projekcie art. 108a ust. 1 ustawy o VAT to od nabywcy będzie zależało, czy skorzysta z tzw. dedykowanego komunikatu przelewu. Korzystanie z tzw. rachunków VAT będzie wišzało się z możliwoœciš uzyskania np. przyspieszonego zwrotu VAT w terminie 25 dni niezależnie od tego, z jakich czynnoœci (czy opłaconych za pomocš rachunku VAT) wynika ten zwrot.

Warunkiem takiego przyspieszonego zwrotu jest zgłoszenie w deklaracji VAT żšdania zwrotu na specjalny rachunek VAT. Inne preferencje, jakie wišzać się będš z korzystaniem z rachunków VAT przez podatników, to przede wszystkim brak możliwoœci zastosowania sankcji VAT, rezygnacja (w pewnych sytuacjach) z zaostrzonych odsetek od zaległoœci podatkowych w VAT czy brak odpowiedzialnoœci solidarnej za towary tzw. wrażliwe. Co więcej, banki nie będš uprawnione do pobierania opłat i prowizji za prowadzenie rachunku VAT, z wyjštkiem opłat za przelewy z tych rachunków.

W odpowiedzi z 29 maja 2017 r. na interpelację poselskš nr 12100, VIII kadencja, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza wskazał, że: „Zgodnie z projektem przewiduje się, że wobec podatników dokonujšcych płatnoœci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnoœci nie będš stosowane przepisy w zakresie odpowiedzialnoœci solidarnej (w odniesieniu do transakcji rozliczonych w tym mechanizmie). Co więcej, zapłata w podzielonej płatnoœci będzie uwalniała podatnika od ryzyka dodatkowej sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległoœci.

Dodatkowo należy wskazać, że w projekcie zaproponowano regulację, zgodnie z którš za wczeœniejsze uregulowanie zobowišzania w VAT podatnik otrzyma możliwoœć uiszczenia tego zobowišzania w niższej wysokoœci, co będzie miało pozytywny wpływ na poprawę płynnoœci podatników. Należy więc uznać, że projekt ten uwzględnia zarówno interesy budżetu państwa, jak i interesy podatników podatku od towarów i usług i zmierza do zabezpieczenia ich przed działaniami innych, nieuczciwych podatników, o ile oczywiœcie dany podatnik zdecyduje się skorzystać z projektowanego mechanizmu podzielonej płatnoœci".

Autor jest ekspertem BCC ds. podatku VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego