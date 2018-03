Projekt kodeksu pracy ogranicza prawa obywatela - komentuje Monika Gładoch

W swojej funkcji ochronnej prawo pracy ma gwarantować pracownikom minimum praw, tymczasem projekt nowego kodeksu, pozbawiajšc pracowników ochrony zatrudnienia, zaprzecza dotychczasowemu dorobkowi cywilizacyjnemu – pisze profesor Monika Gładoch.

Wczoraj 5 minut przed głosowaniem nad kodeksami zmieniono przepis dajšcy prawo zwierania umów cywilnoprawnych tylko wybranej grupie osób. Nie zmienia to jednak faktu, że podpisywanie tych umów będzie istotnie reglamentowane. Domniemanie stosunku pracy ma nie działać wyłšcznie w stosunku do nowej kategorii osób na rynku pracy tzw. zatrudnionych niepracowniczo. Muszš oni spełniać kryterium posiadania lub przekazywania specjalistycznej wiedzy lub bycia menedżerem, a przede wszystkim osišgania odpowiednio wysokiego dochodu ze swojej pracy. Stawka za godzinę musi stanowić pięciokrotnoœć minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę. Zatrudnionym niepracowniczo będzie mógł być również dorabiajšcy do 32 godzin w miesišcu. Każdy zleceniobiorca będzie mógł wystšpić o ustalenie stosunku pracy, a zleceniodawca będzie w niepewnoœci, ponieważ będzie musiał udowodnić, że praca zleceniobiorcy nie była wykonywana pod jego kierownictwem. To oznacza w praktyce, że większoœć zleceniobiorców według nowego kodeksu pracy to pracownicy, w tym również osoby samozatrudnione.

Ponadto przepisy w istotny sposób ograniczš elastycznoœć już istniejšcych umów o pracę. Umowa o pracę na czas okreœlony ma być dopuszczalna: jeżeli uzasadnia to niepewnoœć zapotrzebowania na pracę (pojęcie dotychczas nieznane doktrynie prawa pracy), w celu zastępstwa pracownika, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji lub gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżšce po jego stronie oraz gdy uzasadnia to wyłšczny interes pracownika. Strony, które w innych sytuacjach niż wymienione zdecydujš się na zawarcie umowy o pracę na czas okreœlony, ryzykujš zmianę tej umowy w bezterminowš.

Dotychczasowe umowy-zlecenia, które majš przekształcić się w etat, miały być zastšpione nowymi elastycznymi rodzajami umów o pracę. W praktyce skorzysta z nich jedynie wšska grupa pracodawców, gdyż nowy kodeks ogranicza ich stosowanie. Umowa na czas wykonywania pracy dorywczej może być zawarta w celu wykonania prac nieregularnych lub wynikajšcych z potrzeb krótkoterminowych, zaœ umowa na czas wykonywania pracy sezonowej – w celu wykonywania prac zwišzanych z okresowym zapotrzebowaniem na prace, œciœle zwišzanym z warunkami atmosferycznymi, cyklami produkcji rolnej i ogrodniczej lub w zwišzku z okresowym zapotrzebowaniem na produkty, wynikajšcym z pór roku lub tradycji. Pracę nieetatowš będzie mógł œwiadczyć student do ukończenia 26. roku życia i pracownik powyżej 60. roku życia. Czas trwania tych umów będzie również ograniczony. Umowa o pracę na czas wykonywania pracy dorywczej może być zawarta między tymi samymi stronami stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 30 dni w cišgu roku, umowa o pracę na czas wykonywania pracy sezonowej na okres nie dłuższy niż 150 dni, a łšczny okres wykonywania pracy przez pracownika u danego pracodawcy na podstawie obu umów nie może przekroczyć 180 dni w roku. W ramach pracy nieetatowej można przepracować maksymalnie 20 godzin w tygodniu.

Koniecznie należy wyjaœnić, że te tzw. elastyczne umowy o pracę nie dajš pracownikom żadnej ochrony przed zwolnieniem. Można je wypowiadać kobietom w cišży, pracownikom w wieku przedemerytalnym, na urlopach i na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca nie będzie musiał podawać przyczyny wypowiedzenia.

Wobec tego zastanawiam się nad celowoœciš przeprowadzania tej rewolucji w umowach dotšd potocznie okreœlanych jako œmieciowe, skoro proponowane nowe rodzaje umów o pracę niosš realnš groŸbę zrodzenia nowej grupy pracowników-prekariuszy.

Z ograniczeniami w zatrudnieniu będę musieli poradzić sobie także pracownicy. Pracownik zatrudniony na pełen etat nie będzie miał prawa wykonywania pracy u innego podmiotu prowadzšcego działalnoœć konkurencyjnš, jeœli pracodawca mu tego zakaże (np. w regulaminie pracy lub obwieszczeniu). Zakaz ten może zostać dodatkowo rozszerzony w umowie pomiędzy pracownikiem a pracodawcš. W zamian za okreœlone dodatkowe miesięczne wynagrodzenie (jednak nie wyższe niż minimalne) strony mogš uzgodnić, że pracownik zatrudniony na pełen etat nie będzie prowadzić innej działalnoœci gospodarczej ani też podejmować innej pracy zarobkowej.

W projekcie zapisano, że reguluje on „prawa człowieka pozostajšce w zwišzku z wykonywaniem pracy zarobkowej". Tymczasem nowy kodeks pracy stanowi zaprzeczenie fundamentalnych praw demokratycznego państwa prawa. Niepokoi nie tylko ograniczenie swobody prowadzenia działalnoœci gospodarczej, lecz również przedmiotowe potraktowanie pracownika. Prawo pracy w swojej funkcji ochronnej ma gwarantować minimum praw pracowniczych, tymczasem nowy kodeks pracy, pozbawiajšc pracowników ochrony zatrudnienia, całkowicie zaprzecza dotychczasowemu dorobkowi cywilizacyjnemu.

Autorka jest dr. hab. prof. UKSW, kierownikiem Katedry Prawa Pracy, doradcš prezydenta Pracodawców RP