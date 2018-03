Szanse Magdaleny Ogórek w sporze z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Prawnicy podzieleni sš w ocenie szans Magdaleny Ogórek, która żšda od Muzeum Historii Żydów Polskich Polin przeprosin za umieszczenie jej twitterowego wpisu jako przykładu współczesnych przejawów antysemityzmu.

Chodzi o zeszłoroczny wpis w którym Ogórek wytknęła senatorowi Markowi Borowskiemu (kiedyœ jednemu z liderów SLD), że jego ojciec zmienił nazwisko z żydowskiego na polskie, więc powinien „rozliczyć się ze stalinowskiego i KPP-go spadku", który umieszczono na najnowszej wystawie „Obcy w domu. Wokół Marca'68", we fragmencie poœwięconym współczesnemu antysemityzmowi.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Magdalena Ogórek powiedziała „Rzeczpospolitej", że jej tweet nie był o pochodzeniu Borowskiego, o czym muzeum wiedziało i teraz wycofuje się z pierwszej wersji o jego antysemityzmie i mówi o mowie nienawiœci, ale tego też w nim nie było. Termin żšdania przedprocesowego jakie wysłała muzeum upływa w pištek i jeœli nie będzie uwzględnione w poniedziałek złoży pozew o przeprosiny i usunięcie tweeta z wystawy, gdyż jego obecnoœć tam jest dla niej obraŸliwy i pomawiajšcy.

Muzeum z kolei odpowiada, że przykłady współczesnego hejtu i mowy nienawiœci zbliżone do języka, którym posługiwano się przed 50, stanowiš częœć wystawy, a wszystkie wpisy w rodzaju wpisu Ogórek sš prawdziwe, i nie podano nazwisk ich autorów.

Dodajmy jednak, że ich rozszyfrowanie nie jest trudne.

Jakie ma szanse ewentualny pozew Ogórek przed sšdem? Nie tylko prawo ale i zwykła uczciwoœć nakazuje aby oceniajšc danš wypowiedŸ zawsze brać pod uwagę kontekst i przedmiot debaty w której padła, i jest to szczególnie istotne kiedy danš wypowiedŸ chce się przedstawić jako przykład czy przejaw rasizmu, nagannego zachowania. Taka ocena zawsze dotyka, a nawet hańbi, osobę której wypowiedŸ tak właœnie zostaje publicznie oceniona, tym bardziej jeœli jest to ocena poważnej instytucji - w tym wypadku Muzeum Polin.

- To czy wypowiedŸ jest antysemicka jest kwestiš ocennš. Jeœli muzeum pozwoliło widzowi dokonać tej oceny, wtedy nie powinno być problemu – wskazuje adwokat Krzysztof Czyżewski. - Tweet był o zmianie nazwiska przez pana Borowskiego, a zatem dotyczył jego pochodzenia. Jeœli wystawa jest o antysemityzmie, a nagle tweet ma ilustrować nie antysemityzm tylko mowę nienawiœci - to mógłby być pewien problem z obronš jego zamieszczenia na wystawie.

- Uważam że wypowiedŸ red. Ogórek bioršc pod uwagę kontekst nie była ani antysemicka ani rasistowska ani nie była mowš nienawiœci – ocenia adwokat Dariusz Pluta. - Nie oznacza to, że nie można mieć do niej zastrzeżeń, skrótowoœć twittera do pewnych dyskusji, po prostu się nie nadaje o czym warto pamiętać. Co się tyczy pozwu to od dawna uważam, że składanie go przez osobę publicznš, w szczególnoœci znanego dziennikarza, który sam korzysta z mocnych wypowiedzi to ostatecznoœć. Uważam że w takich sprawach najwyższym sędziš jest opinia publiczna. Sš jednak przypadki kiedy nawet osoba publiczna nie ma innego wyjœcia niż sšd, kiedy zarzutu czy sugestii antysemityzmu, oskarżajšcy nie odwoła.

Ostrzej oceniajš wypowiedŸ Ogórek mec. Jerzy Naumann i prof. Bogudar Kordasiewicz.

- Jej przypadek pasuje jak ulał do przysłowia „uderz w stół, a nożyce się odezwš". Zamiast okazania wstydu i przeprosin, słyszymy zapowiedŸ procesu sšdowego. Jeœli do niego dojdzie, sšd udzieli lekcji wyjaœniajšc pani Ogórek, jak należy rozumieć oraz jakie sš cechy wypowiedzi o charakterze antysemickim – ocenia adwokat Naumann.

- Choćby uznać, że kwestiš spornš jest zaliczenie wypowiedzi "czy oznakš kręgosłupa jest zmiana nazwiska z Berman na Borowski ?" do kategorii współczesnych przejawów antysemityzmu, to jednak taki poglšd mieœci się w granicach debaty publicznej – ocenia prof. Kordasiewicz . - Kwalifikacja wypowiedzi dokonana przez autorów wystawy, co najmniej nadaje się do obrony (a osobiœcie uważam jš za prawidłowš), z tego powodu, że senator Borowski nie został poddany krytyce za swoje działania w sferze publicznej, a wyłšcznie za swoje żydowskie pochodzenie. To jest właœnie istotš antysemityzmu.