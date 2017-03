Tomasz Pietryga: przybysze ze Wschodu mile widziani

Zmiany mają doprowadzić do monitorowania obcokrajowców, którzy uzyskali zgodę na zatrudnienie w Polsce. Obecnie tylko co czwarty z przybywających do Polski imigrantów ekonomicznych pracuje legalnie. Inni zasilają czarny rynek lub wyjeżdżają do innych krajów Unii Europejskiej. Kontrola zatrudnienia nie tylko stworzy ochronę i ucywilizuje warunki pracy dla imigrantów, ale da wymierne korzyści budżetowe w postaci większych wpływów z podatków i składek ZUS. Obcokrajowcy mogą mieć pozytywny wpływ na PKB przyjmującego ich państwa, co zresztą udowodnili już Polacy w Wielkiej Brytanii, wypełniając lukę na brytyjskim rynku pracy. Dziś taka luka coraz bardziej widoczna jest nad Wisłą.

Pracownicy ze Wschodu mogą być też lekarstwem na kryzys demograficzny, pod warunkiem że państwo stworzy dla nich cywilizowane warunki życia, tak aby nie czuli się w Polsce intruzami. Będzie to długi proces, ale projekt przyjęty we wtorek przez rząd to krok we właściwym kierunku.

