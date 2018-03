Każdy ma prawo do niskich podatków! Nawet PiS

Podobno spółka Srebrna, należšca do Instytutu Lecha Kaczyńskiego, planuje sprzedać nieruchomoœć w Warszawie przy wykorzystaniu cypryjskiego wehikułu podatkowego. Jeœli to prawda, to jest bardzo dobra wiadomoœć. Bo oznacza, że wbrew cynicznym twierdzeniom opozycji jest tam jeszcze ktoœ rozsšdny potrafišcy liczyć.

Cišgle na nowo przypominam sobie słowa, które wygłosił sędzia Learned Hand ku pokrzepieniu podatników: „Minimalizowanie zobowišzań podatkowych (...) nie jest niczym niemoralnym ani też bezprawnym (...). Cišgle i cišgle na nowo sšdy powtarzajš, że nie ma niczego groŸnego w takim organizowaniu swoich spraw, żeby utrzymać podatki na jak najniższym poziomie. Wszyscy to robiš i wszyscy robiš dobrze, ponieważ nikt nie jest zobowišzany, aby płacić więcej, niż tego wymaga prawo: podatki sš narzuconym wymuszeniem, nie dobrowolnymi datkami. Każdy może tak ułożyć swoje sprawy, że jego podatki będš tak niskie, jak to tylko możliwe; nie jest on zobowišzany wybierać tego wzorca, w którym państwo dostanie najwięcej". Co prawda, dotyczyło to podatników amerykańskich, ale krzepić się nimi mogš także podatnicy polscy.

Słyszę zarzuty, że to hipokryzja PiS, który zwalcza optymalizację podatkowš, a sam chce jš zastosować. A czy ci, którzy jej dotšd bronili, a teraz nagle zaczynajš krytykować, to nie hipokryci? Ja przynajmniej jestem konsekwentny: każdy ma prawo do płacenia jak najniższych podatków! Nawet PiS. Oczywiœcie, gdy minimalizuje ich wysokoœć zgodnie z prawem.

Kiedyœ broniłem działaczy Krytyki Politycznej, którzy w prowadzonej przez siebie knajpie na Nowym Œwiecie w Warszawie zatrudniali kelnerów na umowach-zleceniach, choć głoœno nazywali je „œmieciowymi" i domagali się ich likwidacji. Od tamtej pory liczba ich wystšpień i publikacji przeciwko zatrudniajšcym pracowników w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy, drastycznie spadła. Dlatego głęboko wierzę w ludzki pragmatyzm. A najlepszym nauczycielem pragmatyzmu jest zderzanie ideologii z rzeczywistoœciš.

Zważywszy jednak, że mimo zmian w ordynacji wyborczej PiS może kiedyœ przegrać wybory, dla bezpieczeństwa warto wystšpić do dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej lub interpretacji zabezpieczajšcej. A wówczas inni podatnicy też będš mogli skorzystać z takiej „linii interpretacyjnej".

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni Łazarskiego, szefem rady WEI