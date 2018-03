Dwa światy i unijna kasa

Szanse na sukces negocjacyjny krajów Grupy Wyszehradzkiej w rozgrywce o nowš perspektywę finansowš Unii Europejskiej sš nikłe.

Jakiœ czas temu pisałem w tym miejscu o nabierajšcych rumieńców negocjacjach nad kształtem nowej wieloletniej unijnej perspektywy finansowej po 2020 r. (Multiannual Financial Framework post 2020, MFF). Akcentowałem wagę dla wyniku tych negocjacji ważnego wstępnego stanowiska rzšdu federalnego Niemiec, ze stycznia tego roku. Jest to stanowisko godne uwagi, bo oddaje nastroje panujšce dziœ wœród największych płatników netto do budżetu unijnego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Œwiat numer 1

Mocno wybrzmiewa tam potrzeba reorientacji priorytetów finansowych UE na kolejne lata. Te nowe priorytety współgrajš z fundamentalnymi dla Unii wartoœciami i zasadami. A sš to: pokój, wolnoœć, demokracja, prawa człowieka, rzšdy prawa.

Państwo prawa jest warunkiem wstępnym dla zdrowego œrodowiska inwestycyjnego, w tym nakładów finansowanych z budżetu UE. Wychodzšc z takiego trudnego do zakwestionowania punktu widzenia, rzšd niemiecki zaapelował do Komisji Europejskiej o „zbadanie, czy da się pogodzić korzystanie z funduszy spójnoœci z fundamentalnš regułš rzšdów prawa", wyrażajšc przy tym satysfakcję, że KE podjęła już ten temat.

Kryzys migracyjny i nieregularne fale uchodŸców napływajšcych do Europy sprawiły, że polityka migracyjna powinna być przesunięta znacznie wyżej w rozdziale funduszy, a jej koszty uwzględniane w wydatkach. Wymóg solidarnoœci między krajami Unii powinien być fundamentem, na jakim wspiera się kolejna perspektywa finansowa. Od zachowania międzynarodowej solidarnoœci zależy efektywna implementacja Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (CEAS).

Regionalne, nierówno rozłożone obcišżenia kosztami alokacji migrantów wymagajš dobrego planowania, bardziej elastycznego rozdziału funduszy, możliwego do skontrolowania przez sprawny system prawny w poszczególnych krajach. W kryteriach dystrybucji unijnych pieniędzy powinna znaleŸć odbicie reguła, że najwięcej dostajš te regiony i kraje, które ponoszš najwyższe koszty pobytu migrantów.

Priorytetem przy konstrukcji nowej MFF ma być wypracowanie dzięki wydatkom największej wartoœci dodanej dla Europy – tam, gdzie występuje największa potrzeba wspólnego finansowania, wykraczajšcego poza regionalne programy rzšdowe. Stšd potrzeba finansowego wzmocnienia roli Unii w obszarach bezpieczeństwa międzynarodowego oraz polityki obronnej i rozwojowej w warunkach mniej niż dotychczas przyjaznego otoczenia zewnętrznego.

Œwiat numer 2

Wyjœciowe stanowisko negocjacyjne płatników netto do budżetu unijnego, którego reprezentatywnym przedstawicielem sš Niemcy, mocno kontrastuje zarówno ze stanowiskiem przygotowawczym rzšdu polskiego z 24 czerwca 2017 r., jak też z póŸniejszym już wspólnym stanowiskiem krajów Grupy Wyszehradzkiej wobec MFF z 5 stycznia bieżšcego roku. W przypadku obu tych dokumentów zasadnicze rozbieżnoœci ze stanowiskiem największych płatników netto sprowadzajš się do:

- położenia silnego akcentu na potrzebę kontynuacji finansowania funduszy spójnoœci na dotychczasowych zasadach;

- powtórzenia postulatu wyrównania dopłat bezpoœrednich do hektara w ramach wspólnej polityki rolnej (CAP) dla wszystkich krajów członkowskich;

- umniejszenia wagi instrumentów finansowych wobec funduszy strukturalnych;

- zanegowania łšczenia wydatków z – jak to ujęto – „innymi rodzajami unijnych polityk".

W tej sytuacji kwintesencję wspólnego stanowiska grupy V-4 sprowadzić można do zgłoszenia pod adresem MFF po roku 2020 następujšcych propozycji:

- możliwe jest powiększenie budżetu unijnego i finansowania dodatkowych wydatków na politykę emigracyjnš i bezpieczeństwo, jednak bez uszczuplenia œrodków na dotychczasowe priorytety (wyrównywanie poziomów rozwoju i konwergencję), które sš spójne z zapisami traktatowymi. Przełożone z języka dyplomacji na potoczny znaczy to tyle, co „jeœli chcecie finansować nowe priorytety, to OK, ale dajcie nam tyle, co dotychczas, a nawet więcej";

- wišzanie nowej MFF z przestrzeganiem reguł państwa prawa i poszanowaniem zasad demokracji narusza ducha i literę traktatów. Dlatego warunkowoœć przy rozdziale œrodków nie jest zasadna.

Zbieżnoœci ze stanowiskiem niemieckim w takich kwestiach, jak: długoœć horyzontu finansowego; dostrzeżenie potrzeby finansowania nowych zadań; wzrost efektywnoœci wydatków; uelastycznienie budżetu (pod warunkiem, że dotyczyć to będzie instrumentów finansowych, a nie funduszy strukturalnych) czy wreszcie uproszczenie procedur przy zasadach obliczania wysokoœci wpłat własnych – nie przesłaniajš zasadniczych rozbieżnoœci.

A należš do nich, w pierwszej kolejnoœci: brak zgody na głębokš reprioretyzację celów wydatkowych, jak również oprotestowanie zamiaru wprowadzenia do MFF generalnych klauzul warunkowoœci przy dostępie do funduszy, z silnym akcentem na przestrzeganie reguł demokratycznego państwa prawa i prymat europejskiej solidarnoœci.

Europejska solidarnoœć i pienišdze

Przy tak daleko idšcych różnicach oczekiwań wobec nowej wieloletniej unijnej perspektywy finansowej między płatnikami netto i beneficjentami netto, a także wobec nierównego rozłożenia tu sił, szanse na sukces negocjacyjny krajów Grupy Wyszehradzkiej sš raczej nikłe. Nie jest przy tym wcale pewne, czy spójnoœć tej grupy przetrwa próbę twardych negocjacji, gdzie stawkš będzie dostęp do miliardów euro z pieniędzy podatników europejskich w latach 2020–2027.

Oficjalna pozycja wyjœciowa rzšdu polskiego do negocjacji nad MFF nie jest chyba szczególnym zaskoczeniem. Przekaz adresowany do członków Unii ma być wzmocniony tym, że jest to wspólne stanowisko krajów grupy V-4. Rzšdy krajów naszego regionu nie przyjmujš do wiadomoœci przekazu od płatników netto: czas na to, by europejska solidarnoœć znalazła odbicie w europejskich finansach.

A dla mnie wcišż najciekawsza jest ocena wyraŸnie już rysujšcych się rozbieżnoœci w negocjacjach nad MFF post 2020 ze strony opozycji. Opinia opozycji, dotšd nieartykułowana zbyt wyraŸnie, nie będzie mieć co prawda większego wpływu na kształt projektu wieloletniego budżetu unijnego, który powinien być gotowy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ale stanowisko opozycji może mieć znaczenie dla osišgniętego przez niš wyniku w najbliższych wyborach parlamentarnych w Polsce.

Autor jest głównym ekonomistš Polskiej Rady Biznesu