"Iustitia", czyli o sędziowskiej polityce - Marek Domagalski odpowiada Tomaszowi Marczyńskiemu

Sędzia Tomasz Marczyński, jeden z liderów „Iustitii" niepotrzebnie przejaskrawia mój felieton pt. „Siedmiu trędowatych z „Iustitii", jakby chciał mnie ustawić na gorszej pozycji w tej, owszem potrzebnej polskiemu sšdownictwu, dyskusji o roli stowarzyszeń sędziowskich i polityce sędziów .

Kierownictwo „Iustitii", musi mieć najwyraŸniej problem z wyjaœnieniem tych cišgot częœci jego członków, nie przypuszczam bowiem, aby dotyczyły one większoœci sędziów z tego stowarzyszenia. Piszę to z troskš, gdyż prawie od 30 lat codziennie niemal mam do czynienia z sędziami, i nie czepiam się ich pierwszych z brzegu potknięć.

Poniżej dalsza częœć artykułu

To prawda, że skonstatowałem w tekœcie „Siedmiu trędowatych z „Iustitii", że problem „nadaktywnoœci stowarzyszeń sędziowskich na polskiej scenie politycznej umykał publicznej dyskusji". Dziękujšc więc sędziemu za komplement, że chyba po raz pierwszy tak otwarcie i jasno podniosłem postulat delegalizacji „Iustitii", chcę zaznaczyć, że nie wysunšłem tak daleko idšcego postulatu.

W krótkim tekœcie, będšcym reakcjš na spektakularnš demonstrację, chyba jednak politycznej nietolerancji, bo jak inaczej nazwać uchwałę zarzšdu „Iustitii", aby wydalić z jej grona siedmiu sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sšdownictwa tylko dlatego, że majš inne poglšdy na prowadzone w sšdownictwie i państwie reformy, niż władze stowarzyszenia ? A ponieważ w odpowiedzi na znany zarzut prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego z 2012 r., że „Iustitia" łamie konstytucję, gdyż de facto jest zwišzkiem zawodowym, a konstytucja zabrania sędziom tworzenia i przynależnoœci do zwišzków zawodowych, władze „Iustitii" odpowiedziały, że uprawnione organy państwa nie miały zastrzeżeń do działalnoœci tego stowarzyszenia, pozwoliłem sobie na uwagę, że „być może owe organy państwa winny się jej przyjrzeć".

Działalnoœć każdego stowarzyszenie podlega nadzorowi i wybierajšc takš formę działalnoœci , sędziowie musieli się z tym liczyć. Dodałem zresztš, jeœli tu moje poglšdy majš jakieœ znaczenie, że jestem „za wolnoœciš stowarzyszeń, wszelkich profesji i zainteresowań", ale sędzia ma szczególny status, regulowany konstytucjš i ustawami, i działanie organizacji sędziowskiej nie może być w kolizji z literš i duchem prawa demokratycznego państwa. Zatem do delegalizacji „Iustitii" droga daleka i zbyt pochopnie sędzia Marczyński wprowadza to okreœlenie do dyskusji.

Odpowiadajšc zaœ na końcowe pytanie sędziego, chyba jednak retoryczne, czy naprawdę moim zdaniem w Polsce mogš istnieć tylko stowarzyszenia sędziowskie popierajšce politykę Ministerstwa Sprawiedliwoœci, odpowiadam, oczywiœcie, że jeœli majš istnieć stowarzyszenia sędziowskie, które majš przecież duże zasługi np. edukacyjne czy integracyjne w tym œrodowisku, to mogš być też różne - ale nie mogš uprawiać polityki ! Na politykujšcych sędziów, a tym bardziej politykujšce stowarzyszenia sędziowskie, w republice obywatelskiej nie ma, moim zdaniem, miejsca. Chyba, że zaczniemy budować w Polsce republikę mniej obywatelskš, a bardziej sędziowskš.