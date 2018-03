Delegalizacja „Iustitii”? - Tomasz Marczyński polemizuje z Markiem Domagalskim

W artykule zamieszczonym w Rzeczpospolitej w dniu 2 marca 2018 r. pod tytułem „Wybory do KRS: Siedmiu trędowatych z „Iustitii” redaktor Marek Domagalski odniósł się do bieżšcej działalnoœci Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

To ważna lektura. Autor bowiem bez głębszej refleksji powiela nieprawdziwe tezy i argumenty powtarzane publicznie od wielu miesięcy przez polityków obozu rzšdzšcego i sędziów zwišzanych z Ministerstwem Sprawiedliwoœci. Przede wszystkim jednak redaktor Domagalski chyba po raz pierwszy tak otwarcie i jasno podniósł postulat delegalizacji „Iustitii".

By ocenić obecnš działalnoœć „Iustitii" trzeba przypomnieć kilka podstawowych faktów. W PRL sšdy nie miały statusu trzeciej władzy a sędziowie byli urzędnikami œredniego szczebla. Dlatego kiedy w 1990 roku powstała Iustitia, głównym jej celem stało się umacnianie niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów. Poczštkowo jednak sędziowie nie brali aktywnego udziału w życiu publicznym. Dopiero w 2008 roku, kiedy stało się jasne, że konsekwentna polityka wielu rzšdów prowadzi do ograniczania niezależnoœci sšdów i osłabiania niezawisłoœci sędziowskiej przez pauperyzację urzędu sędziego, stowarzyszenie w sposób bardziej aktywny włšczyło się do debaty publicznej dotyczšcej sšdownictwa. Zaczęło zdecydowanie krytykować rzšdzšcych, nie stronišc od kontrowersyjnych pomysłów takich jak: wysyłanie czerwonych kartek do premiera Donalda Tuska, bojkot komisji wyborczych czy organizowanie „dni bez wokandy". Te wyraziste i zdecydowane akcje organizowali także wiceminister Łukasz Piebiak, liczni członkowie nowej KRS a także sędziowie delegowani dzisiaj do Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Takie działania „Iustitii" spotkały się z życzliwš reakcjš Prawa i Sprawiedliwoœci, wówczas partii opozycyjnej. Co istotne polskie sšdownictwo zaczęło już wówczas działać w systemie prawnym Rady Europy i Unii Europejskiej. Przyjmowane przez te podmioty oraz ONZ dokumenty międzynarodowe regulujšce status sędziego, jednolicie wskazujš, że sędziowie powinni korzystać z wszystkich praw obywatelskich, a publiczne zabieranie głosu na temat sšdownictwa, zasad jego funkcjonowania jest nie tyle prawem, co obowišzkiem sędziów. Aktywnoœć publiczna „Iustitii" w latach 2007-2015 krytykowana była rzadko. Cytowany w artykule poglšd prof. Andrzeja Rzeplińskiego był odosobniony w œwiecie prawniczym. Uchwałę zarzšdu „Iustitii", krytykujšcš stanowisko profesora przygotowywał także wiceminister Łukasz Piebiak, ówczesny wiceprezes zarzšdu stowarzyszenia.

Od 2015 roku Iustitia nie podejmowała tak zdecydowanych akcji, jak w latach 2008-2013. Organizowała natomiast kongresy, konferencje, manifestacje, a także podejmowała liczne apele i uchwały, w których podobnie jak za czasów rzšdów Platformy Obywatelskiej domagała się od rzšdzšcych i przestrzegania zasady niezależnoœci sšdów, i niezawisłoœci sędziów. Dlatego podnoszony dzisiaj zarzut upolitycznienia stowarzyszenia brzmi koniunkturalnie. Tym bardziej, że formułujš go osoby, które nie dostrzegajš upolitycznienia sšdownictwa w obsadzaniu według klucza partyjnego Trybunału Konstytucyjnego oraz powoływaniu na stanowiska prezesów sšdów osób - jak to sami okreœlajš – „o zdrowym prawicowym kręgosłupie". Co więcej, mówiš o wzmocnieniu niezależnoœci KRS w sytuacji, w której Prezydent Andrzej Duda publicznie oznajmia, że sędziowie wybierani do tego organu będš przedstawicielami partii politycznych, a sędziowie kandydujšcy do KRS zabiegajšc o poparcie posłów dostosowujš swoje poglšdy do oczekiwań partii i składajš politykom obietnice wyborcze. Widać to było szczególnie wyraŸnie w wywiadach z sędziami kandydatami do KRS, którzy w większoœci spraw mieli jednakowy poglšd, zbieżny z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Dokonywane obecnie zmiany w sšdownictwie członkowie „Iustitii" uważajš za sprzeczne z zasadami państwa demokratycznego prawa. Działania sędziów wspierajšcych takie zmiany sš nie do pogodzenia z celami stowarzyszenia i przyczyniajš się do osłabienia jego wiarygodnoœci. Dlatego nie ma nic niezwykłego w tym, że członkowie „Iustitii" uznali, że w stowarzyszeniu nie ma miejsca dla takich sędziów. Podobnie jak w stowarzyszeniu obrońców praw dzikich zwierzšt nie ma miejsca dla myœliwych. Czy naprawdę zdaniem redaktora Domagalskiego w Polsce mogš istnieć tylko stowarzyszenia sędziowskie popierajšce politykę Ministerstwa Sprawiedliwoœci? Bo tylko takie działania według stanowiska rzšdzšcych sš apolityczne.

Poglšdy przedstawione w artykule przez redaktora Domagalskiego sš niebezpieczne. Kreœlš bowiem perspektywę Polski, w której mogš istnieć organizacje neofaszystowskie œwiętujšce urodziny Adolfa Hitlera, można publicznie i bez konsekwencji głosić poglšdy antysemickie, natomiast stowarzyszenie sędziów, które zabiega o umacnianie niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów, ma zostać zdelegalizowane.

Tomasz Marczyński, wiceprezes SSP Iustitia