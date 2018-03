Wyrok TSUE ws. klauzul arbitrażowych BIT– miecz obosieczny?

Uznanie międzynarodowego arbitrażu w umowach między członkami UE za niezgodny z prawem może pozbawić ochrony warte miliony euro polskie inwestycje za granicš – zauważajš prawnicy Marcin Olechowski i Anna Tujakowska.

Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej udzielił długo oczekiwanej odpowiedzi na pytanie, czy klauzule arbitrażowe zawarte w dwustronnych umowach o popieraniu i ochronie inwestycji (tzw. BIT), zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na podstawie których inwestor zagraniczny może wszczšć postępowanie arbitrażowe przeciwko państwu członkowskiemu, w którym inwestycji dokonał, sš zgodne z prawem unijnym. Zdaniem Trybunału takie rozwišzanie jest niezgodne z unijnym prawem (sprawa C-284/16 Slowakische Republik vs. Achmea BV).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Kulisy sprawy

Orzeczenie unijnego Trybunału zapadło w zwišzku z międzynarodowym arbitrażem inwestycyjnym prowadzonym przez holenderskiego ubezpieczyciela Achmea B.V. (d. Eureko) przeciwko Słowacji. Arbitraż zakończył się korzystnym dla Achmea wyrokiem zasšdzajšcym ponad 22 mln euro odszkodowania. Wskutek skargi Słowacji o uchylenie tego wyroku niemiecki Bundesgerichtshof (federalny sšd najwyższy) złożył w maju 2016 r. tzw. pytanie prejudycjalne do unijnego Trybunału dotyczšce zgodnoœci klauzuli jurysdykcyjnej w BIT holendersko-słowackim z prawem unijnym.

W tle znajdujš się starania Komisji Europejskiej, która od dłuższego czasu próbuje doprowadzić do rozwišzania BIT-ów wewnštrzunijnych. Komisja uważa, że umowy te – zawarte głównie między „starymi" członkami UE a państwami, które miały przystšpić do Unii w 2004 r. – odegrały już swojš rolę. Od czasu rozszerzenia UE takie dodatkowe gwarancje nie powinny być potrzebne wobec unijnych przepisów w zakresie jednolitego rynku, które stanowiš dostateczne ramy prawne dla inwestycji transgranicznych.

W toku procedury przed unijnym Trybunałem we wrzeœniu 2017 r. rzecznik generalny Wathelet przedstawił jednak opinię bronišcš zgodnoœci takich umów z prawem UE.

Rozstrzygnięcie

Tymczasem w orzeczeniu Trybunał UE zajšł odmienne stanowisko niż rzecznik generalny. Uznał, że postanowienia jurysdykcyjne, takie jak zawarte w BIT holendersko-słowackim, sš stworzonym przez dwa państwa członkowskie mechanizmem, który „wyjmuje" wykładnię i stosowanie prawa UE spod kompetencji sšdów unijnych. Klauzula jurysdykcyjna w BIT holendersko-słowackim upoważnia bowiem trybunał arbitrażowy do wykładni i stosowania prawa UE. Tymczasem trybunał taki nie jest sšdem „jednego z państw członkowskich" w rozumieniu art. 267 traktatu UE i nie może występować do Trybunału w trybie prejudycjalnym. Z kolei kontrola wyroków trybunałów arbitrażowych jest bardzo ograniczona i nie musi leżeć w kompetencji sšdów unijnych (w zależnoœci od miejsca postępowania). Dlatego też art. 267 i 344 traktatu „stojš na przeszkodzie" takim rozwišzaniom. Trybunał nie okreœlił jednak bliżej konsekwencji tej konstatacji.

Orzeczenie unijnego Trybunału będzie miało istotne znaczenie zarówno dla Polski (jako państwa goszczšcego), jak i dla polskich przedsiębiorców inwestujšcych na terenie UE. Polska podpisała BIT-y ze wszystkimi członkami UE, oprócz Malty i Irlandii. Na ich kanwie toczyły się lub toczš 24 postępowania przeciwko Polsce. W Europie, w rankingu państw pozwanych, wyprzedzajš nas jedynie Hiszpania oraz Czechy.

Achmea a sprawa polska

Z jednej strony orzeczenie Trybunału może potencjalnie odstraszyć inwestorów zagranicznych z innych państw UE od pozywania Polski. Można też oczekiwać przyspieszenia zapoczštkowanego w zeszłym roku procesu wypowiadania BIT-ów wewnštrzunijnych przez władze RP. Podstawowym argumentem dla tych działań były właœnie wštpliwoœci Komisji Europejskiej. W zeszłym roku Polska wypowiedziała umowę z Portugališ, ale dzięki tzw. sunset clause ochrona zarówno portugalskich inwestorów w Polsce, jak i polskich w Portugalii obowišzuje jeszcze przez dziesięć lat. Nie jest pewne, jaki wpływ będzie miało na zakres tej ochrony orzeczenie TSUE. Trwa również proces rozwišzania umowy z Daniš, tym razem za porozumieniem stron. Z informacji prasowych wynika jednak, że z uwagi na uruchomienie przez Komisję Europejskš procedury z art. 7 traktatu przeciwko RP zawarcie takiego porozumienia stoi pod znakiem zapytania.

Czy orzeczenie coœ zmieni, czas pokaże. Pogłębionej analizy wymaga też ocena, jak orzeczenie wpłynie na już toczšce się postępowania arbitrażowe przeciwko Polsce.

Z drugiej strony orzeczenie unijnego Trybunału oznacza osłabienie ochrony wewnštrzunijnych inwestorów zagranicznych. Co więcej, toczšce się postępowanie z art. 7 traktatu, orzeczenie Trybunału oraz zmiany w sšdownictwie mogš dodatkowo zniechęcić częœć podmiotów do inwestowania w Polsce z obawy, że sšdy krajowe mogš nie zapewnić im dostatecznych gwarancji. Ponadto może to uderzyć bezpoœrednio także w polskich inwestorów, pozbawiajšc ich realnej ochrony przed działaniami dyskryminacyjnymi czy wywłaszczeniowymi i pozostawiajšc im jedynie krajowš sšdowš drogę do dochodzenia należnego im odszkodowania. Nie szukajšc daleko, przykładem może być toczšcy się arbitraż Spółdzielni Pracy Muszynianka, która w 2016 r. pozwała Słowację za naruszenie polsko-słowackiego BIT. Jak wynika z informacji prasowych, Muszynianka zażšdała 75 mln euro odszkodowania za faktyczne wywłaszczenie z inwestycji w wydobycie wody. Postępowanie jest poufne, ale z dużš dozš pewnoœci można zakładać, że wštek niezgodnoœci polsko-słowackiego BIT z prawem unijnym został przez Słowację podniesiony. Czy orzeczenie Trybunału będzie mieć negatywny wpływ na szanse powodzenia powództwa Muszynianki, dowiemy się dopiero przy okazji wydania wyroku.

Nie ulega jednak wštpliwoœci, że przyspieszajšc proces „wygaszania" wewnštrzunijnych BIT, orzeczenie unijnego Trybunału niebawem pozostawi bez dodatkowej ochrony idšce w setki milionów euro inwestycje polskich inwestorów m.in. w Estonii, Rumunii, Czechach czy na Łotwie. Zgodnie z doniesieniami prasowymi właœnie z tymi krajami toczš się rozmowy dotyczšce „wygaszania" BIT.

dr Marcin Olechowski jest adwokatem i partnerem w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Anna Tujakowska jest w tej kancelarii adwokatem i starszym prawnikiem