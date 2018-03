Sfrustrowane Włochy

Kiedy wszyscy oswoili się z brexitem, kiedy przestało straszyć widmo bankructwa Grecji, kiedy przestała przerażać perspektywa rezydujšcej w Pałacu Elizejskim Marine Le Pen, kiedy sprawy europejskie zaczynajš się jako tako na nowo układać – na scenę wracajš Włochy. Kraj, który w cišgu 72 lat istnienia republiki miał 64 rzšdy (o przeciętnej trwałoœci 13 i ? miesišca – brzmi trochę jak z Felliniego!), znowu znalazł się w stanie politycznego chaosu.

Wybory wygrały partie, których zwycięstwa najbardziej obawiała się reszta Europy – nieprzewidywalni populiœci z Ruchu Pięciu Gwiazd oraz ksenofobiczni separatyœci z Ligi Północnej. A w dodatku żadna z nich nie zdobyła tylu mandatów, by stworzyć stabilny rzšd, nawet po zsumowaniu siły Ligi Północnej z jej prawicowymi koalicjantami.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z jednej strony wszyscy patrzš na to spokojnie. We Włoszech to naprawdę nic niezwykłego. Kraj, który ma od ponad 150 lat demokrację parlamentarnš (oczywiœcie z wyłšczeniem dwóch dekad dyktatury Mussoliniego), bardzo rzadko miał sprawne i stabilne rzšdy.

Tworzone i rozpadajšce się koalicje rzšdowe, znikajšce z firmamentu skompromitowane partie polityczne i pojawiajšce się znikšd nowe, skandale korupcyjne i obyczajowe, premierzy oskarżani o współpracę z mafiš i oszustwa podatkowe, zmieniane systematycznie ordynacje wyborcze – to tylko niektóre typowe zjawiska włoskiej sceny politycznej. A mimo to kraj należy do grupy G8, z 12. co do wielkoœci gospodarkš œwiata (ósmš, jeœli brać pod uwagę bieżšce kursy walutowe), wspaniałymi firmami, rzutkimi biznesmenami, znanymi na całym œwiecie markami. Nie mówišc już o należšcej do najwyższych na œwiecie atrakcyjnoœci kulturowej, wywalczonej przez Forum Romanum, Leonarda da Vinci, Toskanię, pizzę i pastę.

Z drugiej strony nie jest wcale tak dobrze. Ćwierć wieku temu, po trzech dekadach ekonomicznego cudu Włochy nie były wcale 12., ale szóstš gospodarkš œwiata – walczšcš zażarcie o miejsce czwarte–pište z niewiele większymi gospodarkami Francji i Wielkiej Brytanii.

Potem jednak nastšpiło ćwierć wieku stagnacji – Włochy były w cišgu minionych 25 lat najwolniej rozwijajšcš się gospodarkš Unii Europejskiej (od roku 1992 PKB wzrósł raptem o 17 proc., w porównaniu z 46 proc. we Francji, 68 proc. w Hiszpanii, nie mówišc już o 175 proc. w Polsce, gdzie ludzie przecież wcišż tylko narzekajš!). Dochód na głowę mieszkańca w stosunku do przeciętnej w starej Unii spadł ze 106 proc. w roku 1992 do 88 proc. obecnie.

Przez całe dziesięciolecia uważano, że Włochy sš żywym zaprzeczeniem sformułowanej jeszcze przez Adama Smitha tezy, że do rozwoju gospodarczego niezbędne sš przewidywalna polityka i sprawnie działajšce instytucje państwa. Ten włoski cud zakończył się jednak brutalnie ćwierć wieku temu, na długo przed wprowadzeniem oskarżanego o wszystko euro.

I właœnie to czyni dziœ Włochów narodem bardzo sfrustrowanym, skłóconym i podzielonym. I głosujšcym w taki sposób, jak zagłosował, głównie wyrażajšc niezadowolenie – mimo wina, słońca i lazurowego nieba nad głowami.