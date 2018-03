Michał Szułdrzyński: Unia Europejska jak demokracja. Nic lepszego jak dotąd nie wymyślono

Choć wybory europejskie odbędš się dopiero za rok, już dziœ wraca dyskusja na temat tzw. spitzenkandytów.

Parlament Europejski chciałby, by osoby ubiegajšce się o funkcję szefa Komisji Europejskiej były twarzami kampanii wyborczej do PE. Zwycięska frakcja przedstawiałaby póŸniej Radzie Europejskiej do akceptacji lidera swojej kampanii, który zostałby następnie szefem Komisji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pomysł ten na ostatnim szczycie unijnym spotkał się z krytykš przywódców państw, którzy dotychczas samodzielnie wybierali przewodniczšcego KE. Co ciekawe, obie strony sporu przekonywały, że to ich rozwišzanie jest bardziej demokratyczne. Zwolennicy spitzenkandydata uważajš, że wybrany œwieżo Parlament Europejski ma legitymację do tego, by w bardziej demokratyczny sposób wyłonić szefa Komisji, a procedura przypominałaby wybór nowego premiera przez parlament narodowy. Z kolei przeciwnicy instytucji spitzenkandydata przekonujš, że przecież Rada Europejska składa się z przywódców państw członkowskich, z których każdy ma demokratycznš legitymację w swoim kraju, przez co wybór jest podwójnie demokratyczny – demokratycznie wybrani przywódcy demokratycznie głosujš za nowym szefem Komisji.

To chwalebne, że ważni politycy w UE rozumiejš problem zwišzany z rozpowszechnionym na naszym kontynencie przekonaniem o braku wpływu zwykłych obywateli na decyzje Unii oraz o niedostatku demokratycznej legitymacji unijnych instytucji, które majš wszak ogromny wpływ na życie pół miliarda mieszkańców krajów Wspólnoty. Sęk w tym, że co wybory słyszymy takie obietnice. Cztery lata temu, gdy szefem Komisji Europejskiej zostawał Jean-Claude Juncker, znów słyszeliœmy o przybliżaniu Unii obywatelom i serwowano nam ambitne plany zatrzymania biurokratycznej machiny produkujšcej tysišce przepisów.

Nie mam wrażenia, by efektem pracy obecnej KE był jakiœ zauważalny wzrost zaufania obywateli do Unii. Przeciwnie. Wielu Europejczyków, obserwujšc kryzys migracyjny, traciło wiarę w sens Wspólnoty, która nie jest w stanie zatrzymać niekontrolowanego napływu przybyszów najpierw ze wschodu, a potem z południa. Choć paradoksalnie to właœnie dzięki umowie zawartej przez Unię m.in. z Turcjš uchodŸcy z Bliskiego Wschodu przestali szturmować greckie wyspy, wcišż reputacja UE się po tym kryzysie nie poprawiła.

Oczywiœcie Unia ma mnóstwo wad, ale okazała się niezwykle skutecznym mechanizmem synchronizacji interesów narodowych i udrażniania kanałów współpracy między krajami. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak mocno zintegrowane sš gospodarki najzamożniejszych państw Europy Zachodniej. Tymczasem krytykowanie Unii stało się niezwykle modne, co jeszcze bardziej jš osłabia i wzmacnia wszystkich nie tylko krytyków, ale również wrogów, którzy życzš jej upadku. To nie jest dobry argument, że albo zaakceptujemy Wspólnotę w obecnym kształcie, albo ona upadnie, bo to nic więcej niż szantaż. Ale warto zastanowić się nad tym, jaka jest realna alternatywa dla Unii Europejskiej. Jakš alternatywę ma Polska, która ma takie a nie inne położenie na mapie i przez to nasze pole geopolitycznego manewru jest bardzo ograniczone.

Może więc nie warto tak do końca zohydzać Unii Europejskiej. Jest ona podobna do demokracji – ma mnóstwo wad, ale jak dotšd nic lepszego nie wymyœlono. A od marudzenia nie stanie się lepsza. Jeœli w dodatku bronić jej będzie wyłšcznie strona liberalno-lewicowa, prawica za jakiœ czas może obudzić się w œwiecie, który będzie jej się podobał jeszcze mniej niż teraz.