Ta ostatnia niedziela - komentuje Marek Kobylański

Kiedyœ, zawinšwszy w niedzielę do jednego z niemieckich portów jachtowych, spytaliœmy, gdzie jest jakiœ sklep. Powiedziano nam: „Tu nie Polska, panowie. Tu nikt w niedzielę wam nic nie sprzeda".

W czwartek zaczynajš obowišzywać przepisy wprowadzajšce ograniczenia w handlu. Już nie w każdš niedzielę będzie można swobodnie przespacerować się wœród półek z butami i bluzkami „pierwszej potrzeby". Jedni w ten właœnie sposób spędzali czas wolny, inni woleli iœć na spacer czy połowić ryby.

Tylko czy przy wprowadzaniu przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę chodziło o organizację wszystkim niedzielnego wypoczynku? Zapewne nie. Pomysłodawcom przyœwiecała, słuszna moim zdaniem, idea umożliwienia spędzania niedzieli z rodzinš pracownikom dużych sieci handlowych. Może jednak nie wszyscy chcš być uszczęœliwiani na siłę? Niektóre sklepy już zapowiadajš wydłużenie pracy w pištek i sobotę. Czy po takim maratonie niedziela pozwoli dojœć do siebie? Zwłaszcza jeœli urzeczywistni się pomysł, aby pracownicy po niedzieli meldowali się już kwadrans po północy w poniedziałek, aby przygotować się do pracy w nowym tygodniu.

Niestety, nowe rozwišzania zawierajš też wiele nieprecyzyjnych i kłopotliwych uregulowań, np. mówiš o zakazie wykonywania czynnoœci zwišzanych z handlem. Nie doprecyzowano, o co chodzi. Z tym będš musieli sobie poradzić urzędnicy kontrolujšcy, czy ograniczenia sš przestrzegane.

Pojawił się argument, że wolny od handlu ostatni dzień tygodnia pomoże małym sklepom konkurować z wielkimi sieciami. To się okaże. Jest natomiast bardzo prawdopodobne, że zyskajš stacje benzynowe, które już od pewnego czasu oferujš nie tylko coœ do wypicia, ale też coraz bogatszš ofertę potraw. Co na takš konkurencję powie właœciciel małego sklepu? Może być mu ciężko bez pomocy swoich pracowników obsłużyć wszystkich klientów. Może będzie musiał zamknšć w niedzielę biznes, co będzie miało wpływ na jego opłacalnoœć. A tymczasem handel na pobliskiej stacji rozkwitnie w najlepsze.