Paweł Rochowicz o biedaemeryturach: Jak żyć, panie premierze?

Skšd wzišć pienišdze na emerytury, gdy kasa ZUS pusta, a emerytów przybywa?

Można próbować zachęcić Polki do rodzenia dzieci. Ale żeby to się udało, trzeba długoletnich kompleksowych programów socjalnych, znacznie bardziej hojnych niż Rodzina 500+. Jednak nawet gdyby masowo zaczęło przybywać najmłodszych Polaków (gigantycznego baby boomu na razie nie widać), muszš upłynšć dwie dekady, by dzieci z wykreowanego w ten sposób wyżu zaczęły pracować i w ten czy inny sposób łożyły na utrzymanie emerytów. Tych ostatnich będzie zresztš i tak coraz więcej, bo – choćbyœmy nie wiem jak narzekali na kiepskš służbę zdrowia, chemię w żywnoœci i smog – żyjemy coraz dłużej.

Tymczasem tym właœnie przyszłym emerytom, a dziœ 40-latkom, potrzebne jest jakieœ rozwišzanie problemów finansowania ich przyszłoœci. I to już teraz. Jeœli nie będziemy nic robić, to dostanš do ręki około 850 zł miesięcznie.

Oczywiœcie nie można mieć do rzšdu pretensji, że nic nie robi. Tyle że zaproponował on reformę wprowadzajšcš pracownicze plany kapitałowe, a te nie dajš emerytury dożywotniej. Być może warto się zastanowić nad „ZUS-em totalnym", czyli obłożeniem składkami każdego zlecenia i każdej umowy o dzieło. Czyli poddać emerytalnemu porzšdkowi każdš zarobionš złotówkę.

Pomysłów na reformę nie brakuje, co zresztš od lat opisujemy na łamach „Rzeczpospolitej". Gdyby tak je przejrzeć, okazałoby się, że majš wspólnš cechę: brak konsekwentnej, wieloletniej realizacji. Można to wytłumaczyć zmianami ekip rzšdzšcych i ich pomysłów na zabezpieczenie jesieni życia Polaków. Festiwal coraz to nowych pomysłów może być nawet skuteczny propagandowo. Efekty na koncie przyszłych emerytów mogš być mniejsze.

Rozsšdny 40-latek nie powinien zatem oglšdać się na państwo w sprawie przyszłej emerytury. Nic nie zastšpi samodzielnego zainwestowania w swojš przyszłoœć – na przykład w nieruchomoœci na wynajem. Tylko jak to robić, skoro mediana zarobków w Polsce to 2350 zł netto? Jak żyć, panie premierze? Š?