Bez pieniędzy Europy nie dogonimy - Wojciech Tumidalski o reformie Gowina

Jak oni to zrobili? – może się zastanawiać wicepremier Jarosław Gowin, patrzšc na zagwarantowanš w budżecie równowartoœć 2 proc. PKB na wydatki obronne i perspektywę ich wzrostu do 2,1 proc. PKB w 2020 r.

Gowin, według wypowiedzi sprzed wyborów w 2015 r., miał być ministrem obrony, ale wylšdował w resorcie nauki. I szkoda, że wywalczenie pieniędzy na ambitnš reformę szkolnictwa wyższego idzie mu z takim trudem. Polska nauka i uczelnie nie sš wystarczajšco dofinansowane. Szczególnie gdy chodzi o uczelnianš kadrę i doktorantów, dla których liche stypendium nie może stanowić wystarczajšcych œrodków do życia. Nie ma co ukrywać, odbija się to na jakoœci ich pracy i pozycji w międzynarodowych rankingach, która jest gorsza, niż wskazuje na to potencjał krajowych oœrodków.

To się mogło zmienić, bo planowana przez Gowina reforma szkolnictwa miała zakładać coroczne podnoszenie wydatków z 1,2 proc. PKB w 2019 r. aż do 1,8 proc. PKB w 2025 r. Mieli na tym zyskać pracownicy uczelni i doktoranci, których wysokoœć pensji miała zostać powišzana ze œredniš krajowš i proporcjonalnie rosnšć. Ale Ministerstwo Finansów pod kierunkiem Teresy Czerwińskiej policzyło pienišdze i uznało, że w cišgu dziesięciu lat nie ma skšd wyłożyć 167 miliardów na tę reformę.

Na razie stały wzrost wydatków udało się – po wielu protestach – wywalczyć pracownikom ochrony zdrowia. Strajk uniwersytetów i odejœcie naukowców od swych katedr pewnie nie zrobi takiego wrażenia na rzšdzšcych jak protest lekarzy. Trudno się więc spodziewać równie dużej siły przebicia.

Może jednak jeszcze nie wszystko stracone. Resort nauki zapewnia, że obstaje przy mechanizmie uzależnienia go od PKB. Nakłady na szkolnictwo wyższe bezwzględnie powinny wzrosnšć. Obecna œrednia europejska to 2 proc. PKB, czyli tyle, co u nas na hołubionš obronnoœć. Trudno więc spodziewać się dogonienia zagranicznych uczelni. A podobno nie chcemy być krajem taniej siły roboczej. Czas więc na czyny.