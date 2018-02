Polska w euro: czas na wielką kampanię

W œrodowiskach proeuropejskich w Polsce panuje zgoda co do tego, że konieczne jest przystšpienie do strefy euro, która staje się Uniš de facto. To decyzja strategiczna, wybór cywilizacyjny.

Dla zdobycia poparcia Polaków dla przyjęcia wspólnej waluty niezbędna jest wielka kampania społeczna, która uœwiadomi korzyœci z wejœcia do strefy euro, ale i negatywne konsekwencje ekonomiczne i polityczne zostania poza strefš.

Tylko rzšd PiS może rozpoczšć przyjmowanie wspólnej waluty. Dlatego do niego kierujš apele ekonomiœci (apel w „Rzeczpospolitej" z 2 stycznia). Jednak PiS jako partia rozumiejšca suwerennoœć anachronicznie odkłada akcesję ad calendas Graecas, w rzeczywistoœci sprzeciwiajšc się jej. Trzeba zmienić więc adresata. Potrzebna jest kampania promujšca członkostwo Polski w strefie euro i angażujšca szerokie kręgi społeczeństwa. Przyjęcie wspólnej waluty powinno zostać przedstawiane jako fundamentalny projekt ekonomiczny, geopolityczny i cywilizacyjny, równie ważny jak akcesja do UE i NATO. Jako być albo nie być obecnoœci Polski w przyszłej UE, która będzie budowana wokół euro.

Brak mocy sprawczej w sprawie akcesji nie oznacza, że taka kampania nie ma sensu. Przeciwnie, może stanowić wehikuł do poszerzenia poparcia społecznego dla proeuropejskich sił politycznych i odcišgnięcia częœci elektoratu od PiS. Dałaby szansę proeuropejskim œrodowiskom na przejęcie inicjatywy poprzez narzucenie własnej narracji.

Warunkiem kampanii jest ustawienie debaty nt. Polski w UE na innej osi. Trzeba przestać straszyć Polaków polexitem, do którego rzekomo dšży PiS, i redefiniować scenę politycznš na zasadzie za albo przeciw euro, pokazujšc, że PiS jest partiš eurosceptycznš, bo sprzeciwia się akcesji do strefy równoważnej z Uniš.

Nie bój się, opozycjo

Niestety, mało słyszalny jest w sprawie euro głos partii opozycyjnych (tekst powstał przed sobotniš deklaracjš PO ws. euro – red.), które okreœlajš się jako proeuropejskie, zarówno reprezentowanych w Sejmie, jak i pozaparlamentarnej lewicy. Kunktatorstwo wynika z negatywnego nastawienia społeczeństwa do zamiany złotego na euro. Według badań CBOS z kwietnia 2017 r., 72 proc. Polaków jest przeciwko wejœciu do strefy, a tylko 22 proc. za.

Nie jest jednak tak Ÿle, bo choć 45 proc. Polaków jest zdecydowanie na nie, to aż 27 proc. wybiera odpowiedŸ „raczej nie". Należy ich przekonywać do przyjęcia euro. Trzeba zbadać, kim sš ci ludzie i dotrzeć do nich z pozytywnym przekazem. Gdyby udało się ich przekonać do wspólnej waluty, to razem z tymi, którzy już sš za odejœciem od złotego (22 proc.), stanowiliby niemal połowę (49 proc.), a jeœli dodać tych, którzy nie majš zdania (6 proc.), to grupa potencjalnych zwolenników euro sięgnęłaby 55 proc. Warto przypomnieć, że w Eurobaromatrze z jesieni 2017 r. poparcie dla euro w Polsce jest większe (35 proc.), a sprzeciw sięga 55 proc.

Przekonanie Polaków jest wielkim wyzwaniem, ale nie misjš niemożliwš. Zaangażowanie partii politycznych jest niezbędne, ale nie można im zostawić tej sprawy. Konieczna jest mobilizacja wszystkich œrodowisk proeuropejskich: organizacji społecznych, biznesowych, samorzšdów, naukowców, wspólnot religijnych, w tym tej częœci Koœcioła katolickiego, która nie jest antyeuropejska. Potrzebne jest zaangażowanie społeczne podobne jak przed referendum akcesyjnym, kiedy różne œrodowiska działały razem na rzecz wejœcia do UE.

Jasny przekaz

Kampania musi mieć jasny przekaz. Po pierwsze, Polaków trzeba przekonać, że prawdziwš UE będzie strefa euro liczšca dzisiaj dwie trzecie państw. To jej dotyczš już teraz, a w przyszłoœci jeszcze bardziej, działania integracyjne w Europie. Po wyjœciu Wielkiej Brytanii z UE kraje spoza strefy euro stanš się unijnym marginesem politycznym i ekonomicznym. Ich gospodarka będzie stanowić 15 proc. PKB Unii. Co więcej, Bułgaria, Chorwacja czy Rumunia mogš w najbliższych latach przyjšć euro.

Większoœć z nas (58 proc. wg CBOS) chce, by Polska była w UE wœród państw jak najœciœlej współpracujšcych (przeciwko jest jedna czwarta). Warto uzmysłowić im, że chcšc być w gronie œciœle współpracujšcych krajów, trzeba przyjšć wspólnš walutę. Wielu Polaków uważa, że można być w UE, nie będšc w strefie euro i nic złego się nie stanie. Trzeba im tłumaczyć, że sš w błędzie, bo UE stale się zmienia, stajšc się tożsama ze strefš euro.

Nie mamy wpływu na ten proces, będšc poza niš, natomiast on będzie miał wielki wpływ na Polskę. Przypominanie tego może sprawić, że euro i Unia znów stanš się tożsame dla Polaków, którzy tak myœleli przed wejœciem do UE: w 2002 r. bardzo wysokie było poparcie dla wspólnej waluty, bo członkostwo utożsamiano z jej przyjęciem. Wtedy za pożegnaniem ze złotym było 64 proc., a tylko 22 proc. przeciw.

Po drugie, trzeba mówić o euro pozytywnie. Pokazywać, że jest akceptowane przez większoœć mieszkańców we wszystkich krajach, gdzie jest używane. Tam zwykli ludzie widzš korzyœci ze wspólnej waluty. Trzeba informować, że kondycja strefy euro bardzo się poprawiła i jej perspektywy sš naprawdę przyzwoite. Według MFW, w latach 2018–2022 wzrost PKB wyniesie w niej 1,5–2 proc. rocznie, nieco więcej niż w USA. MFW przewiduje znaczny spadek długu publicznego i bezrobocia, w tym w krajach Południa najbardziej dotkniętych przez kryzys 2008 r.

Po trzecie, należy propagować przykłady krajów, które z nami weszły do UE i już majš euro. Kampania powinna pokazać, że Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia rozwijajš się najdynamiczniej w UE. Owszem, sš mniejsze niż Polska, ale ich model gospodarczy jest w pewnym stopniu podobny do naszego i odmienny od greckiego. Pokazywanie Południa jako groŸnego memento dla Polski jest nacišgane.

Po czwarte, należy Polakom pokazać negatywne konsekwencje zostania poza strefš. Niezbędnie jest uœwiadomienie im, że będzie to nasz kraj drogo kosztować. Rzšd może twierdzić, że Polska obroni swojš pozycję w UE poprzez zachowanie jednolitego rynku, ale to myœlenie życzeniowe. Postępujšca integracja strefy euro, odbywajšca się bez oglšdania się na Warszawę, będzie miała wielki wpływ na kształt jednolitego rynku. Im bardziej będzie zaawansowana, tym bardziej Polska będzie nie tyle członkiem UE drugiej kategorii, co krajem stowarzyszonym ze strefš euro.

Pozostanie poza niš może mieć wymierne negatywne konsekwencje geopolityczne. Im bardziej Niemcy będš angażowały się w strefę wspólnej waluty, tym większe prawdopodobieństwo osłabienia ich więzi politycznych z Polskš, co oddali nas od Zachodu.

Trzeba działać od zaraz

Jeœli integracja strefy pójdzie szybko, a sytuacja w kraju, zarówno polityczna (niepraworzšdnoœć), jak i gospodarcza (koniunktura nie trwa wiecznie), zacznie wzbudzać niepokój społeczeństwa, szansa na przekonanie większoœci do pożegnania ze złotym może być większa niż dziœ. Nawet wœród „twardogłowych" przeciwników euro można zasiać wštpliwoœci. Paradoksalnie, przyjęcie euro, które opozycja traktowała jak „dopust boży", może dlań stać się kołem zamachowym wzrostu poparcia – na zasadzie popierasz euro, musisz pomóc odsunšć od władzy eurosceptyczny PiS.

Euro to długoterminowy wybór modelu politycznego i identyfikacji cywilizacyjnej z Europš. Ten ostatni aspekt jest bardzo ważny, gdyż PiS podkreœla odrębnoœć cywilizacyjnš Polski od Europy Zachodniej. Poparcie dla wspólnej waluty w krajach jej używajšcych to dowód na to, jak silnie wišże ona Europejczyków z ideš Europy.

Polska po PiS będzie potrzebowała jak najwięcej mechanizmów bezpieczeństwa wkomponowanych w system polityczny, gwarantujšcych, że nie dojdzie do recydywy „dobrej zmiany". Strefa euro będzie coraz bardziej jednolitš przestrzeniš prawnš wyznaczajšcš podobne ramy działania systemów politycznych państw członkowskich. Wzorem dla nas powinna być Słowacja. Bratysława, nauczona doœwiadczeniem reżimu Vladimira Meciara z lat 90., przyjęła w ekspresowym tempie wspólnš walutę nie tylko z powodów ekonomicznych, ale także politycznych. Obyœmy mieli tyle odwagi i determinacji, co południowi sšsiedzi.

Adam Balcer jest szefem programu polityka zagraniczna w think-tanku WiseEuropa i analitykiem w Europejskiej Radzie Spraw Zagranicznych. Wykłada w Studium Europy Wschodniej UW. Grzegorz Gromadzki jest niezależnym ekspertem. Zajmuje się UE, polskš politykš zagranicznš i Europš Wschodniš. Pracował m.in. w Fundacji Batorego i Oœrodku Studiów Wschodnich.

Premierze, czas na euro

2 stycznia 2018 r. opublikowaliœmy apel do premiera Mateusza Morawieckiego o wznowienie przygotowań do przyjęcia euro w Polsce. Apel podpisali:

Redakcja „Rzeczpospolitej", Marek Belka, Henryka Bochniarz, Andrzej S. Bratkowski, Jan Czekaj, Dariusz Filar, Marek Goliszewski, Stanisław Gomułka, Marian Gorynia, Marek Góra, Mirosław Gronicki, Jerzy Hausner, Janusz Jankowiak, Łukasz Kozłowski, Andrzej K. KoŸmiński, Andrzej Malinowski, Adam Noga, Witold M. Orłowski, Wiesława Przybylska-Kapuœcińska, Wiesław Rozłucki, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Jerzy Wilkin, Andrzej Wojtyna.