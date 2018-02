Ustawa o jawności – kłopot przedsiębiorców

Od poczštku prac nad projektem ustawy o jawnoœci wštpliwoœci budzi powierzenie prezesowi UOKiK kompetencji do wymierzania przedsiębiorcom kar pieniężnych na wniosek szefa CBA – piszš adwokaci.

Na stronach Rzšdowego Centrum Legislacji opublikowano trzeciš już wersję projektu ustawy o jawnoœci życia publicznego, czyli regulacji, która ma wprowadzić m.in. obowišzek przyjęcia oraz stosowania przez przedsiębiorców wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.

Obowišzek ten dotyczyć ma wszystkich firm, które sš co najmniej œrednimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoœci gospodarczej. W praktyce nowe przepisy znajdš więc zastosowanie dla ok. 19 tysięcy firm działajšcych w Polsce. Przepisy ustawy dotyczšce wdrożenia procedur antykorupcyjnych majš wejœć w życie w terminie szeœciu miesięcy od dnia wejœcia w życie ustawy.

Zgodnie z projektem stosowanie wewnętrznych procedur korporacyjnych polegać ma na podejmowaniu œrodków organizacyjnych, kadrowych i technicznych w celu „przeciwdziałania tworzeniu otoczenia sprzyjajšcego przypadkom popełnienia przestępstw korupcyjnych". Projektodawcy wskazujš, że działania te powinny obejmować m.in. zapoznawanie osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę z zasadami odpowiedzialnoœci karnej za przestępstwa korupcyjne, opracowanie kodeksu etycznego przedsiębiorstwa „jako deklaracji odrzucajšcej korupcję", okreœlenie wewnętrznych procedur i wytycznych dotyczšcych otrzymywania korzyœci przez pracowników, opracowanie procedur informowania właœciwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych.

GroŸba wysokich kar

Projekt ustawy przewiduje również daleko idšce konsekwencje, z którymi będš musieli liczyć się przedsiębiorcy, jeżeli nie sprostajš nowym obowišzkom – w tym możliwoœć nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokoœci od 10 tys. do 10 mln zł.

Pierwszym krokiem do nałożenia kary finansowej będzie przeprowadzenie przez szefa CBA kontroli stosowania procedur antykorupcyjnych przez danego przedsiębiorcę. Kontrola będzie prowadzona obowišzkowo w sytuacji, gdy osobie działajšcej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy postawiony zostanie zarzut popełnienia jednego z przestępstw korupcyjnych wymienionych w przepisach nowej ustawy.

Jeżeli w wyniku kontroli szef CBA ustali, że przedsiębiorca nie opracował procedur antykorupcyjnych lub ich nie stosuje, albo uzna, że wdrożone procedury okazały się „pozorne" bšdŸ „nieskuteczne", złoży wniosek o ukaranie karš pieniężnš. Przedsiębiorca będzie miał 30 dni na dobrowolnš zapłatę wskazanej kary. Jeżeli tego nie zrobi, szef CBA skieruje wniosek o ukaranie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyjštkiem ma być sytuacja, gdy przedsiębiorca, przed wszczęciem procedury ws. ukarania, złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcyjnego przez powišzanš z nim osobę, a na podstawie tego zawiadomienia wszczęto postępowanie karne.

Co ciekawe, w najnowszej wersji projektu dodatkowo zwiększono wpływ szefa CBA na decyzje prezesa UOKiK dotyczšce kar pieniężnych. Prezes UOKiK ma być bowiem zwišzany ustaleniami kontroli wszczętej przez szefa CBA oraz wysokoœciš wnioskowanej przez niego kary.

Ustalajšc wysokoœć kary, szef CBA ma brać pod uwagę z kolei m.in. wagę nieprawidłowoœci, wysokoœć korzyœci uzyskanej przez przedsiębiorcę i jego sytuację majštkowš. Po ocenie dowodów, informacji i wyjaœnień złożonych w toku postępowania przez przedsiębiorcę szef CBA ma też być uprawniony do obniżenia żšdanej kary lub cofnięcia wniosku.

W projekcie ze stycznia br. utrzymano także kompetencję prezesa UOKiK do odstšpienia od wymierzenia kary, jeżeli postępowanie wykaże, że naruszenie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych było nieznaczne lub bez wpływu na popełnienie przestępstwa przez osobę, która działała w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, na którego nałożono karę pieniężnš, będzie miał prawo odwołania się do Sšdu Okręgowego w Warszawie – Sšdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wymierzenie prawomocnym orzeczeniem prezesa UOKiK lub Sšdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kary pieniężnej w dalszym cišgu ma wywierać dodatkowy skutek na gruncie prawa zamówień publicznych. Ukarany przedsiębiorca przez pięć lat nie będzie mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

Dšżenie przez autorów projektu do wprowadzenia rozwišzań i procedur majšcych na celu eliminację zjawisk korupcyjnych z życia gospodarczego jest niewštpliwie celem zasługujšcym na aprobatę. Sama ustawa i przyjęte w niej założenia majš także, zgodnie z założeniem projektodawców, zbliżyć polskie ustawodawstwo do standardów obowišzujšcych w takich krajach jak: Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone.

Jednoczeœnie niektóre proponowane przepisy mogš budzić kontrowersje pod kštem ich jednoznacznoœci oraz precyzji, co niewštpliwie jest istotnš kwestiš z perspektywy wszystkich podmiotów, które będš musiały się do nich stosować.

Wštpliwoœci mogš wywoływać m.in. okreœlone przez autorów projektu przesłanki zainicjowania kontroli i wymierzenia kar pieniężnych. Do wszczęcia postępowania w sprawie kary pieniężnej wystarczajšce będzie już tylko postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa przez osobę powišzanš z przedsiębiorcš. Przesłankš wymierzania kary ma być z kolei m.in „pozornoœć" lub „nieskutecznoœć" stosowanych procedur antykorupcyjnych. Nasuwa się pytanie, czy w każdym wypadku postawienia zarzutu o charakterze korupcyjnym będzie można automatycznie mówić o „nieskutecznoœci" bšdŸ „pozornoœci" stosowanych procedur. Tych kwestii nie wyjaœnia okreœlona w projekcie przesłanka fakultatywnego odstšpienia od wymierzanie kary pieniężnej przez prezesa UOKiK („naruszenie procedur antykorupcyjnych nie miało wpływu na popełnienie zarzucanych czynów").

Projekt ustawy nie precyzuje również, czy – i ewentualnie w jakim trybie – przedsiębiorca, który został ukarany karš pieniężnš, będzie miał możliwoœć podważenia zasadnoœci nałożenia na niego kary, jeżeli w wyniku postępowania karnego dojdzie do uniewinnienia osoby, której postawiono zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego.

Od poczštku prac nad projektem wštpliwoœci budzi także fakt powierzenia kompetencji do wymierzania kar pieniężnych prezesowi UOKiK. Sam prezes UOKiK, opiniujšc nowe regulacje, zwracał uwagę na to, że przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, na podstawie których prowadzone ma być postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, zdajš się być niedostosowane do nowych zadań, jakie majš zostać mu powierzone. Zwišzanie prezesa UOKiK wysokoœciš kary żšdanej przez szefa CBA – tak jak przewiduje to styczniowa wersja projektu – wydaje się nie rozwišzywać problemu. Wprost przeciwnie, możliwe sš zarzuty, że postępowanie, w którym przedsiębiorca powinien mieć prawo do wykazania swojej „niewinnoœci", będzie miało ograniczony, wšski charakter.

Wydaje się więc, że poszczególne przepisy zawarte w projekcie ustawy w dalszym cišgu mogš wymagać doprecyzowania lub zmiany przed przyjęciem ostatecznego brzmienia planowanej ustawy.

Z całš pewnoœciš jednak po wejœciu w życie nowych przepisów na przedsiębiorcach będzie spoczywać trudne zadanie. Przedsiębiorcy objęci zakresem ustawy będš nie tylko musieli wprowadzić nowe procedury antykorupcyjne, ale także zadbać, aby stosowane przez nich praktyki nie zostały uznane za „pozorne" lub „nieskuteczne" po ewentualnej kontroli ze strony szefa CBA.

Nowe obowišzki przedsiębiorców

Nałożenie na pracowników i współpracowników obowišzku zapoznania się z opracowanym przez przedsiębiorcę kodeksem etyki czy pozostałymi przyjętymi regulacjami nie wystarczy. Najpierw każdy przedsiębiorca będzie musiał zidentyfikować obszary, w których występujš największe ryzyka korupcyjne, bioršc pod uwagę charakter prowadzonej przez niego działalnoœci. Następnie koniecznym będzie opracowanie stosownych procedur oraz zapewnienie ich cišgłego i prawidłowego wykonywania.

Niewštpliwie będzie się to wišzać z koniecznoœciš podjęcia wysiłków finansowych, organizacyjnych i technicznych. Wskazówkš dla podmiotów, które będš musiały dostosować się do nowych wymagań, może być m.in. Międzynarodowa Norma ISO 37001 – „Systemy zarzšdzania działaniami antykorupcyjnymi", która zawiera szczegółowe wymogi dotyczšce wdrażania efektywnych strategii zapobiegajšcych korupcji we wszelkiego typu organizacjach.

Autorzy sš adwokatami w kancelarii KKLW