Irena Kamińska: Sądownictwo w czasach postprawdy

Trwa od wielu dni, a może i tygodni, nagonka na sądy i sędziów. W każdej telewizji publicznej oglądamy festiwal oskarżeń, pomówień i zwykłego hejtu. Tak zwany suweren dowiaduje się nieustannie i wiedza ta utrwalana jest w różny sposób, że sędziowie biorą łapówki, są leniwi, przeważnie niedouczeni i niedbali. Co najgorsze, jedna pani sędzia powiedziała, że mają się za „kastę", czytaj: grupę uprzywilejowaną, co pozwala sądzić, że za nic mają prawa obywateli, a protestując przeciwko „reformie sądownictwa", bronią własnych interesów i przywilejów. Dlatego reakcja „suwerena" reprezentowanego przez sejmową większość musi być stanowcza i zdecydowana: trzeba z tą patologią skończyć i raz na zawsze zrobić porządek.

Nowy stopień

Jak wiadomo, kłamstwo sączone przez dni, tygodnie i lata staje się obowiązującą prawdą, czyli postprawdą, i my, sędziowie, musimy liczyć się z tym, że wszystkie zapowiedzi zrobienia porządku zostaną zrealizowane. Zwykły Kowalski będzie żył w przekonaniu, że sprawy idą w dobrym kierunku, a jego prawa po raz kolejny zostały obronione przed nieodpowiedzialnymi sędziami. Podgrzewaniu tej atmosfery służą wyczyny niektórych naszych kolegów, którzy, jeżeli są winni, oby zostali ukarani jak najsurowiej.

Jak jednak wiemy my, sędziowie, nie o prawa obywatela w tym wszystkim chodzi. To, co dzieje się obecnie, nie jest czymś nowym. Nowy jest natomiast stopień agresji wobec sądownictwa, brak jakiejkolwiek dbałości o zachowanie pozorów praworządności i sposób demolowania państwa prawa. Prawie nie było władzy ani ministra sprawiedliwości, który by nie obejmował urzędu z hasłem „reformy wymiaru sprawiedliwości". Wprawdzie mieliśmy konstytucję, w której zapisano trójpodział władzy, a władza sądownicza miała być niezależna i odrębna od innych władz, ale nikt w to nie uwierzył, począwszy od polityków, na sędziach Trybunału Konstytucyjnego kończąc.

Kiedy dzisiaj czyta się uzasadnienia wyroków TK, w których przesądzone zostało, że nadzór administracyjny ministra sprawiedliwości nad sądami nie jest sprzeczny z konstytucją, widać jak na dłoni, że orzekający w nim sędziowie uwierzyli, że wszyscy, a więc również władza ustawodawcza i wykonawcza, stosować się będą do art. 10 ust. 1 Konstytucji RP mówiącego o równowadze i harmonijnej współpracy wszystkich trzech władz. Zapomnieliśmy wszyscy o zasadzie, którą zawarł w jednym ze swoich wystąpień w 1897 r. sędzia Sądu Najwyższego USA Oliwer Wendell Holmes Jr. Napisał on, że chcąc poznać znaczenie normy prawnej, musimy spojrzeć na nią z punktu widzenia nie norm moralnych, ale jak zły człowiek, którego obchodzą tylko materialne konsekwencje dające się wywieść z tej normy dzięki znajomości prawa.

Reforma goni reformę

Ale i my, sędziowie, szeregowi i funkcyjni, trochę z powodu zaszłości w minionym ustroju, a trochę dlatego, iż całe lata próbowano zrobić z nas posłusznych urzędników, nie traktowaliśmy zbyt serio konstytucyjnego zapisu, że władza sądownicza jest odrębna i niezależna od innych władz. Sędziowie nie zawsze też potrafili wskazać, że wydawane im polecenia wykraczają poza ramy zewnętrznego nadzoru administracyjnego określonego w konstytucji i prawie o ustroju sądów. Reformowano nas zatem nieustająco bez ładu i składu, reforma goniła reformę. Jedna często znosiła drugą, głosy środowiska sędziowskiego były na ogół ignorowane, a w najlepszym razie uwzględniane w najmniej istotnych kwestiach. Ostatecznie zlikwidowano niezależność sądów jako instytucji, odrywając funkcję dyrektora sądu od zwierzchnictwa prezesa.

Przez wszystkie minione lata to władza ustawodawcza uchwalała ustawy ciągle poszerzające kognicję sądów i budżety niepozwalające na zatrudnienie większej ilości asystentów czy urzędników sądowych, którzy odciążyliby sędziów od pracy biurowej. To władza wykonawcza organizowała sądy. Efekt jest taki, że do sądów wpływa już ponad 15 mln spraw. Odejmując nawet 3 mln spraw załatwianych drogą elektroniczną, pozostaje 12 mln spraw rocznie na około 10 tys. sędziów. Jeden statystyczny sędzia powinien załatwiać 1200 spraw rocznie, aby bieżący wpływ mógł zostać opanowany. Rok nie ma tylu dni, poza tym ciągle jeszcze mamy ustawowo zapewnione prawo do urlopu i wolnych sobót i niedziel. Sędziowie załatwiają coraz więcej spraw, ale gdzieś jest granica, a w tej pracy ilość nie przechodzi w jakość.

Już same te wyniki ponaddwudziestoletniego reformowania powinny skłonić polityków do powiedzenia: sorry, nie wychodzi nam. Może zrobimy coś razem albo potraktujmy poważnie zapis konstytucyjny i spróbujcie sami.

Władza ustawodawcza i wykonawcza wedle własnego widzimisię wprowadzała wszystko, co postanowiła. Nie byli przeszkodą sędziowie, bo zawsze robili, co do nich należy. W karuzeli zmian i natłoku obowiązków, przy głosach polityków i prasy, że jest nas za dużo, kiepskich procedurach i kiepskim prawie staraliśmy się prawo obywatela do sądu uczynić realnym. Tak. Wiem. Może są wśród nas przestępcy i ludzie niegodni sprawowania sędziowskiego urzędu. Jeżeli naganne działania zostaną udowodnione, czeka ich usunięcie z urzędu, kara i infamia. Ale złodziei, łapówkarzy i innych znaleźć można także wśród prokuratorów, policjantów i polityków. Trzeba udowodnić im winę, usunąć ze sprawowanych urzędów i ukarać surowiej niż innych. Ale to nie świadczy na pewno o pracy i postawie całej zawodowej grupy. Obraża nas twierdzenie, że w sądach króluje patologia, którą tylko kolejna reforma może zmieść.

Cel jest jasny

Do czego zatem zmierza ta reforma i jakie przyświecają jej cele? Minister sprawiedliwości wskazał na obszary rzeczywiście wymagające zmian: kognicja sądów, procedury itp. O takie zmiany wołamy od lat. Ale przedstawione już projekty ustaw nie tego dotyczą i napisane są tak, że cel reformy jest jasny. TK, niezależną prokuraturę mamy z głowy. Czas na podporządkowanie sądów. Ostatni konstytucyjny organ broniący niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów – KRS – ma być wybierany przez Sejm. Gdyby nawet 15 sędziom tak wybranym przyszła do głowy jakaś niewłaściwa myśl, to do podjęcia obowiązującej uchwały konieczna jest zgoda obydwu części Rady, a więc i tej, która składa się głównie z polityków. Pomińmy też, że konstytucja nie przewiduje dwóch Rad w KRS.

Rada składa do prezydenta wniosek o powołanie danej osoby na urząd sędziego. Już teraz, jak donoszą media (i nikt tego nie sprostował), prezydentowi w wyborze właściwego kandydata pomaga prokurator Święczkowski, a osoba zatrudniona w kancelarii sporządza kończący sprawę zapis „nie nadaje się". Przy tak wybranej i funkcjonującej Radzie jeszcze bardziej niż teraz nie ma szans żaden kandydat, który orzeka niezgodnie z obowiązującą linią rządzącej sejmowej większości. Na sędziów już powołanych i niemyślących o natychmiastowym awansie też znajdzie się sposób. Nowo powołani prezesi sądów i nowo powołani przez nich sędziowie funkcyjni obejmą wszystko odpowiednim nadzorem, a sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wdrożą nowe standardy orzecznictwa dyscyplinarnego.

Jaki to da efekt dla obywateli? Każdy może zderzyć się z kolumną pojazdów uprzywilejowanych albo stać agresywnie na czerwonym świetle. Każdy może znaleźć się na stronach policji jako osoba poszukiwana i zostać skazany za udział w demonstracji. Każdy sędzia musi liczyć się z tym, że określona decyzja procesowa czy orzecznicza spowoduje wszczęcie w jego sprawie śledztwa. O bardziej drastycznych przykładach braku sędziowskiej niezawisłości z międzywojnia mówiła pani prof. Gersdorf na spotkaniu przedstawicieli zgromadzeń 30 stycznia 2017 r.

Słowo „kasta" w moim wystąpieniu na Kongresie Sędziów było niezręcznością. Przykro mi, jak to jedno słowo stało się obecnie przydatne. Jestem chyba najczęściej cytowanym mówcą w Europie. Cytowanym bez oznaczenia kontekstu i w złych zamiarach. Gdyby już jednak posługiwać się tą terminologią, która jest absolutnie niewłaściwa, należałoby nas uznać za grupę osób bez żadnych praw i możliwości poprawy własnej sytuacji, bo nie mamy na nic wpływu, a jesteśmy obarczani winą za wszystkie błędy władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Będę się jednak upierać, że nasza sytuacja jest wyjątkowa. Wśród trzech konstytucyjnych władz jesteśmy jedyną, której zależy na państwie i która musi ratować obowiązujące w demokratycznym państwa prawa zasady.

Czy to już dno

Polski parlamentaryzm osiągnął dno, choć tego nie wiadomo jeszcze na pewno. Posłowie głosują, nie znając treści ustaw, w przekonaniu, że wola partii musi stać się obowiązującym prawem. Na placu boju pozostaliśmy tylko my, sędziowie. Nie obserwujemy słupków poparcia, nie ubiegamy się o ponowny wybór. Nie bronimy też, o czym trudno przekonać suwerena, żadnych przywilejów. Uprawnienia, które mamy, mają wszystkie służby, policja i wojsko, a tych jest znacznie, znacznie więcej. Za naszym najważniejszym uprawnieniem, niezawisłością, obywatele zatęsknią dopiero, gdy jej zabraknie.

Cóż zatem robić? Również o tym mówiła Pani Prof. Gersdorf. Każdy z nas musi pamiętać rotę sędziowskiej przysięgi. Każdy sędzia, który zgłosi się po zmianach ustaw o KRS i prawie o ustroju sądów do Rady i na stanowisko prezesa sądu, musi się zastanowić, czy uważa je za zgodne z konstytucją i pomyśleć o tym, że każda władza polityczna kiedyś się kończy. A władza sędziom dana jest po to, aby bronili obywateli przed nadużyciami prawa, nawet gdyby tych nadużyć miało dokonywać państwo. Bo z wypowiedzi polityków pośrednio wynika, że nie jest ważne to prawo, które ich ogranicza. Wszystkie natomiast ustawy przez nich uchwalone, które być może prawa obywateli naruszają, obowiązują jak najbardziej. Pozostanie nam tyle wolności i niezawisłości, ile jej sami obronimy.

Autorka jest sędzią, prezesem stowarzyszenia Themis