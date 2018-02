Rzeź firm to… szansa

Wœród polskich przedsiębiorstw poleje się krew. I bardzo dobrze, bo z rozdrobnionš strukturš gospodarki, w której dominujš firmy niewielkie, daleko nie zajedziemy. Nie tylko nie będziemy w stanie nadrobić dystansu dzielšcego nas od Zachodu, ale też ulegać będziemy agresywnej konkurencji z dalekiej Azji.

Jednak działa już w Polsce ekonomiczny dobór naturalny. Za jego sprawš wypadajš z rynku małe przedsiębiorstwa, a ich miejsce zajmujš firmy duże. Dzięki efektowi skali sš w stanie inwestować w swoje marki, szukać lukratywnych rynków daleko za granicš, a przede wszystkim wykładać pienišdze na badania i rozwój.

Krew polała się właœnie na niezwykle konkurencyjnym rynku kurierskim. Wyspecjalizowana w obsłudze przesyłek z częœciami samochodowymi czy akcesoriami do kominków firma Delta popadła w kłopoty. O ciekawš niszę walczš giganci: państwowa Poczta Polska i prywatny InPost. Wielcy rozkładajš koszty stałe na dużo większš liczbę klientów, więc dadzš sobie radę przy marżach, które dla Delty okazały się œmiertelnie niskie.

Takich Delt będzie więcej. W „Rzeczpospolitej" pisaliœmy niedawno o zaskakujšcym zjawisku: choć gospodarka kwitnie, a PKB roœnie w tempie 5-procentowym, coraz więcej firm ma problemy ze spłatš zobowišzań. To się pogłębi: braki kadrowe na rynku pracy dały paliwo do szybkiego wzrostu płac, który będzie dewastował wyniki firm, zwłaszcza małych i œrednich. Pod presjš rywali nie będš one w stanie wyższych kosztów przerzucić na odbiorców.

Właœnie wtedy, wobec groŸby bankructw, na dobre ruszy proces konsolidacji. Polscy przedsiębiorcy opierali się mu przez 20 lat. Równie nieufni wobec bliŸnich, jak reszta Polaków, niechętnie łšczyli siły z innymi przedsiębiorcami. Woleli firmy małe, ale własne, niż duże, które wprawdzie mogš więcej, ale trzeba by się w nich liczyć ze wspólnikami. Wkrótce stanš jednak przed alternatywš: połšczyć siły albo oddać rynek większym. I to, paradoksalnie, dobra wiadomoœć dla polskiej gospodarki.