Sędzia i 50 zł: co by orzekli ławnicy?

Jeœli nie cała Polska to znaczna jej częœć, obserwuje finał sprawy sędziego, którego właœnie Sšd Najwyższy uniewinnił od zarzutu kradzieży 50 zł przy kasie na stacji benzynowej, którš dzięki nagraniu rozpowszechnionemu w internecie wszyscy mogš oglšdać.

Nie silę się na szacunki jak opinia publiczna ocenia zdarzenie, ale normalny człowiek jak widzi banknot na ladzie, zresztš nie przed nim ale obok kręcšcych się ludzi - jak to na stacji benzynowej, to jeœli w ogóle się nim zainteresuje, to nie chowa go dziwnie do lewej kieszeni w prawej ręce majšc portfel, ale pyta czyj to banknot.

SN, posiłkujšc się biegłym, przedstawił nam - opinii publicznej - innš interpretację, jakby sšdzono człowieka w ogóle a nie jego czyn: że sędzia ten jest osobš odpowiedzialnš, której zależy na opinii otoczenia, nieskłonnš do ryzyka – jakby takim nie zdarzało się łamać prawa, charakteryzujšcš się za to dużym stopniem roztargnienia – ale taka osoba, jeœli jest uczciwa, to bierze poprawkę na swoje roztargnienie. Zwłaszcza gdy chodzi o pienišdze i np. jak nie pamięta czy oddał 50 zł to oddaje jeszcze raz, albo sprawdza, zapisuje takie rzeczy.

Sędzia SN powiedziała, że gdyby sędzia działał celowo, musiałby być œwiadom monitoringu, gdyż sam wielokrotnie orzekał w sprawach karnych, także w sprawach o kradzieże na stacjach benzynowych, gdzie głównym z dowodów jest monitoring. Można ten wywód tak skomentować: gdyby tak było, to sędziowie, którzy każdego dnia widzš jak Temida œwięci triumfy nad przestępcami, nigdy nie dopuszczaliby się naruszenia prawa, a przecież wiemy, że nie wszyscy sš aniołami. Krótko mówišc te ogólne konstatacje sędzi blednš w konfrontacji z dowodem bezpoœrednim – czyli nagraniem.

Być może na werdykcie zacišżyła waga sprawy, nie 50 zł, ale groŸba usunięcia sędziego z zawodu, co jest karš owszem ciężkš, ale można było przecież w tym procesie rozważyć niższš sankcję, choć rozumiem, że sšd w pierwszej kolejnoœci musi mieć pewnoœć co do winy podsšdnego.

Tej pewnoœci pewnie już mieć nie będziemy, i będzie ona rzucać się cieniem na sędziów, tym bardziej, że sšdzili kolegę po fachu, choć osobiœcie nie wštpię w ich uczciwoœć. To jeszcze jeden argument by sprawnie przeprowadzić reformę sšdów dyscyplinarnych zwłaszcza na najwyższym szczeblu, co ma rychło nastšpić i obok sędziów zawodowych będš orzekać ławnicy. Z ich wyroków też zapewne nie wszyscy zawsze będš zadowoleni, ale krytyka spadać będzie w częœci na ławników, i nie będzie posšdzeń o korporacyjnš solidarnoœć. Temida na tym zyska.