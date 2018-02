Starcie ducha z literą prawa - Tomasz Pietryga komentuje zatrzymanie Frasyniuka

Desperacki krok Frasyniuka można tłumaczyć słaboœciš partii opozycyjnych. Czy obywatelskie nieposłuszeństwo stanie się orężem w walce z nieakceptowanš władzš? – pisze Tomasz Pietryga zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej"

Wrocław 14 lutego. Godzina 6.10. MroŸny poranek. Do domu Władysława Frasyniuka pukajš nieumundurowani policjanci. Całe zdarzenie filmuje jego żona.

Legendarny działacz opozycji antykomunistycznej zostaje zatrzymany. Wczeœniej nie stawił się na wezwanie prokuratury, mimo że zawiadomienie dwukrotnie doręczyli mu do domu policjanci. Frasyniuk ignorował œledczych œwiadomie, w proteœcie przeciwko „deptaniu fundamentów państwa prawa".

Film z zatrzymania, w którym opozycjoniœcie zakładane sš kajdanki, szybko staje się medialnym wydarzeniem dnia. Pełnomocnik Frasyniuka mówi o obywatelskim nieposłuszeństwie zatrzymanego, nawišzujšc nawet do słynnej formuły Radbrucha, stosowanej do prawa faszystowskich Niemiec. Głosi ona, że jeœli norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to nie obowišzuje (łac. lex iniustissima non est lex). Może być odrzucona, niestosowana przez obywateli. Nawišzanie do tej formuły w debacie publicznej pojawiło się zresztš nie po raz pierwszy.

Dwa punkty widzenia

Dla przeciwników obecnej władzy całe zdarzenie to dobitne potwierdzenie tezy o rzeczywistym obliczu PiS, który po raz kolejny pokazuje, jak dalekie sš mu standardy demokratycznego państwa prawa, jak instrumentalnie posługuje się usłużnš policjš i prokuraturš do przeœladowania politycznych oponentów, którzy odważyli się wystšpić przeciwko władzy. Nie szanuje przy tym żadnych œwiętoœci, bo jak inaczej traktować zakucie w kajdanki legendy Solidarnoœci, więzionego w komunistycznych kazamatach, który walczył o wolnš Polskę. Jeżeli przyszli po Frasyniuka, mogš przyjœć po każdego. To się dzieje naprawdę. W tekœcie „Oto wrogowie władzy" „Gazeta Wyborcza" dzień po zatrzymaniu alarmowała, że zapadło już ponad 200 zaocznych wyroków przeciwko demonstrujšcym w obronie demokracji.

Dla zwolenników PiS perspektywa jest zupełnie inna. Bo oto w œwiat poszedł wykreowany, fałszywy przekaz z kraju, w którym demokracja się kończy, a Kaczyński ma swojego Frasyniuka jak Putin Nawalnego. Gdyby poskrobać placem głębiej i postawić pytanie, czy rzeczywiœcie posšdzanej o zapędy autorytarne władzy wizerunkowo posłuży wyprowadzenie w kajdankach znanego opozycjonisty, odpowiedŸ byłaby oczywista.

W tym sensie PiS ma kłopot z Frasyniukiem, który przecież nie jest dla niej żadnym zagrożeniem, nie dysponuje żadnym zapleczem zdolnym do przeprowadzenia zmian na scenie politycznej. Funkcjonuje gdzieœ na politycznych obrzeżach. Oczywiœcie, jak pokazuje historia, to zawsze może się zmienić.

Frasyniuk dostał wezwanie dwukrotnie. Mógł po prostu stawić się w prokuraturze i odmówić zeznań. Nie zrobił tego, informujšc publicznie, w jak głębokim poważaniu ma legalnie działajšcš instytucję.

Zresztš każdy, kto oglšdał amatorskie filmy z udziałem działacza „S" w antydemonstracjach miesięcznicy smoleńskiej, a jest ich sporo, łatwo dojdzie do wniosku, że jego zachowanie wobec wykonujšcych jedynie polecenie dbania o bezpieczeństwo policjantów było nie tylko lekceważšce, ale też prowokacyjne.

Przestrzeń bezprawia

Nie tylko Frasyniuk nawišzuje swš postawš do radbruchowskiej filozofii. Podobnš prezentuje od dawna prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która mimo kar konsekwentnie odmawia stawiennictwa przed komisjš weryfikacyjnš, utrzymujšc, że jest ona bezprawna. Mimo że ustawa, na podstawie której działa, została uchwalona przez legalnie wybrany parlament, z zachowaniem wszelkich reguł legislacyjnych.

Do formuły Radbrucha nawišzała też ostatnio prof. Małgorzata Gersdorf, pierwszy prezes Sšdu Najwyższego, gdy tylko prezydent ogłosił swoje decyzje w sprawie reformy Sšdu Najwyższego i Krajowej Rady Sšdownictwa. Oœwiadczyła wtedy: „To zamach na strukturę jednego z najważniejszych organów państwa. Dokonano tego nie poprzez użycie sił militarnych czy paramilitarnych, ale poprzez uchwalenie niekonstytucyjnych rozwišzań, które według formuły słynnego filozofa Gustawa Radbrucha okreœla się po prostu jako ustawowe bezprawie" – napisała w liœcie otwartym prof. Małgorzata Gersdorf.

O takim rozumieniu formuły piszš też uznane autorytety prawnicze, np. prof. Jerzy Zajadło. „Uœwiadomiono bowiem sobie, że do ustawowego bezprawia może czasami dochodzić nie tylko w reżimach totalitarnych, lecz paradoksalnie także w krajach mienišcych się demokratycznymi państwami prawa" – napisał po zatrzymaniu Frasyniuka w felietonie na portalu OKO Press.

„Wiele z działań obecnej władzy zbliża się bowiem niebezpiecznie do pewnej granicy, za którš rozcišga się nieograniczona przestrzeń ustawowego bezprawia".

Wystarczy. Radbruch by specjalnie nie protestował w sprawie użycia jego formuły do oceny tych działań. A tym samym dał obywatelom prawo do kierowania się duchem sprawiedliwoœci i odłożeniem na bok litery prawa.

Inna optyka

Zmiana spojrzenia na państwo prawo zaczyna być charakterystyczna dla krytyków poczynań partii władzy, w epoce „posttrybunalskiej". Epoce, w której dotychczasowe elity prawnicze przegrały spór o wpływ na instytucje prawne, zdolne zatrzymać „reformatorski marsz" prawicy. Co więcej, PiS rozpoczšł wymianę tych elit poprzez reset kadrowy w tych instytucjach.

Czy w takiej sytuacji, kiedy coraz trudniej już walczyć literš, za którš stał również czasem daleko posunięty formalizm, sztywna interpretacja nie pozostaje jedynie duch, bardzo pojemny, w którym kryje się również radbruchowska formuła?

Czy nie następuje obecnie symetryczne odwrócenie ról? Przecież to PiS dotychczas chętnie zamiast literš, posługiwał się duchem, mówišc o abstrakcyjnej „woli suwerena" pozwalajšcego mu na wszystko. Ten zwrot chętnie wyœmiewajš prawnicze elity. Dziœ, kiedy instytucjonalnie prawnicze elity tracš wpływ na działanie systemu prawnego, co gorsza, mogš znaleŸć się poza nim, czy Radbruch może się stać stopš włożonš w zamykajšce się drzwi?

W demokracji jest tak, że warunki dyktuje większoœć, która ma za sobš armię wyborców. A takš armię ma obecnie PiS, który bezbłędnie diagnozuje nastroje społeczne. Ostatnie badanie CBOS pokazało, że aż 50 proc. respondentów ocenia, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, rekordowy jest też poziom optymistów.

Takiej diagnozy społecznej cišgle nie potrafi postawić opozycja. Jeżeli się nie otrzšœnie i nie przedstawi na jej podstawie swojej atrakcyjnej wizji państwa, żadne „obywatelskie nieposłuszeństwo" (które dla dzisiejszej większoœci oparte jest na nieszczerych postawach) nie zmieni sytuacji, bo nigdy nie pocišgnie za sobš tłumów.

Desperacki krok Frasyniuka można też tłumaczyć właœnie słaboœciš partii opozycyjnych, które straciły zdolnoœć do przekonywajšcego recenzowania i kontrolowania obecnie rzšdzšcych.

Brak surowego, realnego recenzenta poczynań władzy jest niebezpieczny, bo władza lubi się demoralizować. To już się dzieje i z czasem może uderzyć w PiS rykoszetem. Uchwalenie ustawy o zgromadzeniach w dotychczasowej formie jest przykładem arogancji władzy, nieliczšcej się z myœlšcymi inaczej. Podobnie jak reforma KRS, gdzie dominacja siły była ważniejsza niż rozsšdek i racjonalna dbałoœć o państwo. W efekcie próbuje się od nowa zbudować poważnš instytucję z wziętych z łapanki przyjaciół szwagra. A to już wyglšda słabo. Stawia w karykaturalnym œwietle zapowiedzi odnowy państwa.

I w tym sensie tak jak Frasyniuk prowokuje PiS, upominajšc się o swojš demokrację, tak samo partia Jarosława Kaczyńskiego uchwaleniem ustawy o zgromadzeniach czy KRS prowokuje Frasyniuka.