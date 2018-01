Tomasz Pietryga: obóz dobrej zmiany przystępuje do kolejnego etapu reformy sądownictwa

Tomasz Pietryga: obóz dobrej zmiany przystępuje do kolejnego etapu reformy sšdownictwa Fotorzepa, Jakub Dobrzynski

Po wymianie ponad 60 prezesów sšdów, przyjęciu podstaw prawnych do wymiany kadrowej w Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa wszystko wskazuje na to, że obóz dobrej zmiany przystępuje do kolejnego etapu reformy sšdownictwa.