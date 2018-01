Marek Domagalski: Najważniejsza decyzja procesowa

Najważniejszš decyzjš, jakš podejmujemy w zwišzku z prowadzeniem sprawy sšdowej, to czy w ogóle jest warta wszczynania. I trzeba jš podjšć jeszcze przez procesem.

Sšdy porównujemy nieraz do lekarzy, bo rzeczywiœcie idziemy tam leczyć rany, usuwać naruszenia sprawiedliwoœci czy bronić się przed nimi. Różnica jest taka, że w razie choroby raczej nie mamy wyboru – musimy się leczyć. Sšdu czasami możemy uniknšć, oczywiœcie zwykle za jakšœ cenę, najczęœciej jest bowiem coœ za coœ.

Takie dylematy pojawiajš się w wielu sprawach. Tak było np. w zeszłotygodniowej sprawie o spadek. Bracia spierali się o to, czy spadek po ojcu podzielić zgodnie z jego szczegółowym, choć nie najlepiej napisanym testamentem, czy według ustawy, co zresztš, jak zauważył sędzia, nie robiło istotnej różnicy. Według kwestionowanego testamentu odwołujšcy się dostaliby tylko nieco więcej niż według ustawy, za to wola zmarłego byłaby uszanowana. Tak zresztš orzekł Sšd Najwyższy. – Przecież rodzina, rodzinne relacje też majš wartoœć – wskazał sędzia, odmawiajšc ponownego rozpoznania sprawy, co by jš przedłużyło o kolejne lata.

Takich kosztów jest więcej: stracony czas, nerwy, pienišdze, urażeni kontrahenci – w sporach gospodarczych. Jeszcze zatem przed wniesieniem sprawy powinniœmy dokonać kalkulacji. I tu raczej nie obędzie się bez konsultacji doœwiadczonego prawnika, i to dobrego, uczciwego, który nie szuka na siłę klienta, ale obiektywnie przedstawi ewentualne zyski i koszty prowadzenia procesu. Trzeba przy tym wzišć pod uwagę, jak długo może trwać sprawa i czy w tym czasie swej energii nie możemy wykorzystać lepiej. Prawnik nam doradzi, ale decyzja musi być nasza. Pociechš jest to, że zarówno podejmowanie walki, jak i ustępstwo jest decyzjš.

Zapytałem spadkobiercę, który bronił testamentu, czy było warto tracić lata na spór i co właœciwie uzyskał. – No jak to, uzyskałem to, że wola ojca została wykonana – odpowiedział.

Ta odpowiedŸ tylko potwierdza, że sš sprawy, w których takie koszty jak stracony czas czy jakieœ pienišdze schodzš na dalszy plan, ponieważ w rachubę wchodzš wyższe wartoœci, np. obrona dobrego imienia bliskiego lub własnego czy też poczucie godnoœci, kiedy trzeba rzucić czy podjšć procesowš rękawicę.

Trzeba to jednak przemyœleć, i to odpowiednio wczeœniej, gdyż ta najważniejsza decyzja procesowa zapaœć powinna jeszcze przed procesem bšdŸ na jego poczštku. Nie jest to rada na czas przesiadywania na korytarzu sšdowym, chociaż na nim jest zapewne wielu takich, którzy żałujš, że w ogóle się tam znaleŸli. Š?