Jolanta Ojczyk: Bałagan bywa twórczy, ale nie w podatkach

W listopadzie ubiegłego roku ostrzegaliœmy, że od Nowego Roku prawo podatkowe podzieli twórców na... droższych i tańszych, a taka segregacja wywoła wiele pytań. I się nie pomyliliœmy.

Bałagan to sprawka nowelizacji ustawy o PIT. W czasie jej uchwalania na ostatniej prostej uznano, że z 50-proc. kosztów uzyskania przychodu mogš korzystać tylko twórcy zajmujšcy się okreœlonym rodzajem działalnoœci. Obok architektów, pisarzy, muzyków, fotografów, aktorów, reżyserów, scenarzystów, programistów, cyrkowców, publicystów czy dziennikarzy zaliczajš się do nich także osoby prowadzšce działalnoœć badawczo-rozwojowš oraz naukowo-dydaktycznš.

Dzielenie przywilejów na miarę naszych, czytaj: budżetu, możliwoœci nie tylko jest niesprawiedliwe, ale też wywołało zamęt. Prawdš jest, że od Nowego Roku wzrósł dwukrotnie limit rocznych kosztów, które można odliczyć – z 42,7 do 85,5 tys. zł, ale kosztem tych, którzy z niego nie skorzystajš. A tych jest długa lista: tłumacze, kamerzyœci, projektanci, twórcy reklam, blogerzy... Co więcej, okazuje się, że nawet nie każdy programista jest twórcš. Nie wiadomo też, czy graficy komputerowi – bez których nie powstałyby choćby takie gry, jak „WiedŸmin", „Dying Light" czy „This War of Mine" – mogš zapłacić podatek tylko od połowy sumy z umowy o dzieło. To nie sš małe pienišdze.

Problem w tym, że fiskus niechętnie rozstrzyga, czy to, co robi dana osoba, jest działalnoœciš twórczš. Zatrudniajšcemu – to on musi zdecydować, czy zamówił dzieło – w odpowiedzi powinno pomóc Ministerstwo Kultury. Ono jednak potrafi jedynie zacytować prawo autorskie i dokonać niewišżšcej interpretacji. Czy napisze wprost, że kamerzysta weselny to przedstawiciel sztuk filmowych, a grafik komputerowy – sztuk plastycznych? Wštpię. A od tego zależy, czy majš prawo do 50-proc. kosztów.

Na szczęœcie Ministerstwo Finansów poszło po rozum do głowy. Zapowiada, że poprawi przepisy podatkowe dotyczšce twórców. I, co ważne, będš one obowišzywać od poczštku roku. Uczciwie jednak uprzedza, że na taryfę ulgowš nie mogš liczyć członkowie zarzšdów spółek, których częœć zarobków była traktowana jako „dzieło" zarzšdcze. Nagminnš praktykš było bowiem tworzenie fikcyjnych „dzieł" o zarzšdzaniu, które pozwalały im oddawać mniej do budżetu.

Jak to resort zrobi, by budżet nie stracił, ale wszyscy twórcy zyskali – nie wiem. Z pewnoœciš nowš minister finansów, miłoœniczkę teatru i muzyki klasycznej, ale także absolwentkę wydziału socjologii i zarzšdzania, autorkę wielu analiz finansowych, czeka nie lada wyzwanie. Z jednej strony musi ochronić budżet, z drugiej skończyć z jawnš niesprawiedliwoœciš i bałaganem, którego narobili posłowie i tzw. Polska resortowa – dwa niemogšce się ze sobš porozumieć ministerstwa.

